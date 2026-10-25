Colanta y su aporte al desarrollo del sector lácteo colombiano

Colanta reportó más de COP 140.000 millones en inversión social. Foto: Cortesía Colanta

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En Colombia, producir leche es una apuesta diaria contra los costos de producción, la volatilidad de los precios, las condiciones climáticas y la competencia internacional. Frente a ese panorama, el modelo cooperativo cobra sentido: más que un esquema comercial ha demostrado ser una manera de respaldar a los Asociados de La Cooperativa, valorizar el campo colombiano y contribuir a la permanencia de la actividad ganadera en las regiones.

Uno de los principales actores de esta cadena es Colanta, que durante 2025 recolectó 866,8 millones de litros de leche, volumen equivalente a cerca de una cuarta parte de la producción formal del país. La Cooperativa registró además ingresos por COP 4,68 billones y mantiene una red conformada por 4.151 Asociados Productores, 2.767 Productores no Asociados y 7.919 Asociados Trabajadores que simbolizan más de 12.000 familias que fortalecen el modelo cooperativo a través de su propósito superior: desarrollar el campo para nutrirlo con lo mejor del país.

Más allá de la capacidad de acopio y transformación, la recepción de la totalidad de la leche producida por sus Productores responde a un principio básico del cooperativismo: los Asociados son la base de La Cooperativa. De acuerdo con la información suministrada por Colanta, esta política busca ofrecer un mercado estable a las familias rurales, reducir el riesgo de pérdidas en la producción primaria y contribuir a la continuidad de la actividad lechera.

Una red que llega a las regiones

La presencia de Colanta se extiende por 71 municipios y 16 departamentos. La mayoría de estas regiones se caracterizan por economías locales que dependen de la ganadería y la producción de leche.

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Según las cifras entregadas por Colanta, el 63,8 % de los Asociados vinculados son pequeños Productores rurales. Para este segmento, la relación con La Cooperativa incluye un Portafolio de Servicios como asistencia técnica, mejoramiento genético, acompañamiento veterinario, formación empresarial y educación cooperativa, entre otros programas destinados a mejorar la calidad y la rentabilidad de las unidades productivas de los Asociados.

El impacto también alcanza actividades que hacen parte de la cadena alrededor de la producción de leche, como el transporte, el comercio, la producción de insumos y otros servicios agropecuarios. De esta manera, el modelo cooperativo distribuye sus excedentes para asegurar el bienestar de la actividad lechera y las comunidades rurales.

La estrategia de La Cooperativa plantea la sostenibilidad desde diferentes dimensiones: económica, social, ambiental y de gobernanza. Esta visión está incorporada en su Planeación Estratégica 2023-2027, que contempla objetivos relacionados con bienestar, innovación, competitividad, inclusión, educación y desarrollo territorial.

En el componente económico, el acompañamiento a los productores incluye programas de asistencia técnica, mejoramiento de la calidad de la leche, capacitación, fortalecimiento empresarial y desarrollo de infraestructura. El objetivo es contribuir a que las unidades productivas puedan elevar sus niveles de productividad y competitividad.

La estrategia también contempla a los Asociados Trabajadores de La Cooperativa mediante programas de formación, bienestar laboral, seguridad y salud en el trabajo, educación cooperativa y desarrollo de competencias. A esto se suman inversiones dirigidas a las comunidades rurales: durante 2025, Colanta reportó más de COP 140.000 millones en inversión social para educación, capacitación, fortalecimiento comunitario y promoción de iniciativas productivas y alimentación.

Otro de los frentes es el relevo generacional. La Cooperativa plantea que la permanencia de los jóvenes en las zonas rurales es un factor relevante para la continuidad de las unidades productivas y la modernización del sector. Por ello, su estrategia incluye formación, tecnificación, transferencia de conocimiento y oportunidades relacionadas con emprendimiento y desarrollo agropecuario.

A esta agenda se suma el trabajo en inclusión y equidad, con iniciativas dirigidas al empoderamiento de las mujeres rurales y mecanismos orientados a ampliar las oportunidades para diferentes grupos de población.

Tecnología y sostenibilidad

La innovación es otro de los componentes de esta estrategia. Colanta señala avances en automatización, transformación digital, optimización logística e investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios. Estas herramientas buscan mejorar la eficiencia de los procesos y acercar la transferencia tecnológica tanto a Asociados Productores como Asociados Trabajadores.

En materia ambiental, las acciones reportadas durante 2025 incluyeron recuperación y reutilización de agua, tratamiento de aguas residuales, restauración ecológica, reforestación con especies nativas, conservación de cuencas y promoción de prácticas de ganadería sostenible. La estrategia también contempla iniciativas relacionadas con economía circular, fertilización orgánica, energías renovables, movilidad sostenible y uso eficiente de los recursos naturales.

Para las familias productoras, la estabilidad es un resultado de ser parte de Colanta. Saber que su producción será recibida permite, de acuerdo con la información de La Cooperativa, planificar inversiones, mejorar infraestructura y avanzar en la tecnificación de las fincas, además de reducir la vulnerabilidad económica de los hogares que dependen de la actividad lechera.

Este enfoque recibió además un reconocimiento en 2026. Durante la quinta Cumbre de Inversión Social y Ambiental Empresarial, realizada en Bogotá el 23 y 24 de julio, Colanta fue incluida en el Top 12 del Índice de Inversión Social y Ambiental (IISAE) 2026.

El índice, elaborado por Arteaga Latam, contó con la participación de 318 de las empresas más grandes del país y evaluó aspectos como alineación estratégica, efectividad en la gestión, esfuerzo financiero y reconocimiento. El modelo cooperativo constituye la razón de ser de la estrategia de Colanta. Productores y Trabajadores son Asociados y participan de una misma cooperativa, cuyos resultados se orientan al fortalecimiento de las unidades productivas y al bienestar de sus comunidades.

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En un sector con desafíos económicos, ambientales y generacionales, La Cooperativa apuesta por combinar productividad y competitividad con herramientas que fortalezcan a las familias y mantengan activa la economía rural. Ese trabajo compartido, se traduce en productos de calidad que llegan a la mesa de los hogares colombianos y aportan a su alimentación. Es la idea que resume el lema de su campaña y da sentido a lo que hacen: “campo es lo que llevamos dentro”.