Colombia trabaja más horas, pero no necesariamente produce más: UCompensar

La formación y la innovación son claves para que las empresas mejoren sus procesos y fortalezcan su productividad. Foto: Cortesía UCompensar

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En Colombia persiste una brecha entre el tiempo dedicado al trabajo y el valor que generan las organizaciones. Aunque la jornada laboral se ha reducido gradualmente, el país aún enfrenta desafíos de productividad, lo que ha llevado a las empresas a mirar más allá del número de horas trabajadas.

La discusión se concentra cada vez más en la eficiencia de los procesos, las capacidades de los equipos y el uso de la tecnología para mejorar los resultados.

Para Sergio Hernández, director de Productividad Empresarial en UCompensar, el reto está en convertir de manera más eficiente los recursos disponibles en resultados.

“El desafío no es trabajar más, sino lograr que cada hora genere mayor valor. Para eso necesitamos conectar las capacidades de las personas con procesos más eficientes y tecnologías que realmente respondan a las necesidades de las organizaciones”, explica Hernández.

Procesos manuales, reprocesos, tareas repetitivas, baja apropiación tecnológica y brechas entre las competencias de los equipos y las necesidades empresariales pueden limitar el desempeño.

A esto se suma el reto de la sostenibilidad empresarial. En Colombia se crean alrededor de 300.000 empresas al año, pero una parte también deja de operar o de renovar su matrícula mercantil. Para Hernández, el desafío no está solo en crear nuevos negocios, sino en fortalecer las condiciones para que puedan mantenerse, competir y crecer.

De la productividad a la innovación

UCompensar trabaja con empresas a través de Más Productividad y Laboratorios de Innovación, iniciativas que combinan diagnóstico, formación y acompañamiento para atender necesidades concretas.

Durante 2025, estos programas intervinieron 276 pymes: 150 en productividad y 126 en innovación. Los acompañamientos incluyen procesos de 50 horas en Más Productividad y de 10 horas en Laboratorios de Innovación, enfocados en retos como optimizar procesos, acelerar ventas digitales, mejorar compras, fortalecer la gestión del talento e incorporar herramientas tecnológicas.

UCompensar trabaja con empresas a través de Más Productividad y Laboratorios de Innovación, iniciativas que combinan diagnóstico, formación y acompañamiento para atender necesidades concretas. Foto: UCompensar

De acuerdo con UCompensar, este trabajo contribuyó a un crecimiento del 178 % en los servicios empresariales frente a 2024, hasta alcanzar 3.014 atenciones, con una satisfacción promedio de 4,8 sobre 5 entre las organizaciones atendidas.

La experiencia también ha mostrado que modificar un proceso no garantiza que el cambio se mantenga. Las personas encargadas de implementarlo necesitan las herramientas y conocimientos para incorporarlo a su trabajo.

De ahí que productividad y formación estén cada vez más relacionadas.

Formación con un propósito

Los cambios tecnológicos, el avance de la inteligencia artificial y la transformación de los perfiles laborales han aumentado la importancia de la educación a lo largo de la vida.

A través de Propulsor, Educación Continuada y otras soluciones de formación empresarial, UCompensar desarrolla programas para actualizar conocimientos y fortalecer habilidades.

En lo corrido de 2026, 16.810 personas han sido programadas para procesos de formación y 8.969 ya se han certificado, según cifras de la institución.

Pero el objetivo, plantea Hernández, no debería limitarse a sumar cursos o certificados.

“La formación tiene que tener un propósito. Debemos saber para qué estamos formando, qué capacidad queremos desarrollar y qué debería poder hacer mejor una persona después de ese proceso”, señala.

Esto supone pasar de capacitaciones aisladas a procesos conectados con problemas y oportunidades concretas. Una empresa que busca incorporar inteligencia artificial, por ejemplo, puede necesitar más que enseñar a sus colaboradores a utilizar una herramienta: debe identificar dónde puede generar valor, qué procesos pueden transformarse y qué capacidades requieren los equipos.

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Así, la formación se convierte en un mecanismo para llevar el conocimiento a la operación.

Tecnología para hacer mejor el trabajo

La inteligencia artificial y otras herramientas digitales están acelerando esta transformación en áreas como servicio al cliente, gestión documental, selección de personal, análisis de información, ventas, inventarios y mantenimiento.

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Sin embargo, incorporar tecnología no garantiza automáticamente una mayor productividad. Su impacto depende también de que las personas sepan utilizarla y de que los procesos estén preparados para aprovecharla.

La automatización también plantea qué hacer con el tiempo que se libera. Si una herramienta permite reducir de tres horas a una el tiempo necesario para una actividad, el beneficio no necesariamente está en llenar las dos horas restantes con nuevas tareas.

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“La formación y la tecnología deberían ayudarnos a hacer el trabajo mejor y facilitarlo. El tiempo que liberamos puede utilizarse para analizar, tomar mejores decisiones, atender clientes, innovar o resolver problemas que realmente requieren las capacidades de las personas”, afirma Hernández.

Desde esta perspectiva, mejorar la productividad no significa simplemente hacer más en menos tiempo, sino utilizar mejor los recursos disponibles para generar mayor valor.

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Una mirada integral

Fortalecer las capacidades de los equipos también es parte del reto de mejorar la productividad empresarial. Foto: UCompensar

La experiencia de UCompensar apunta a integrar productividad, innovación y formación dentro de un mismo proceso.

Mientras Más Productividad identifica oportunidades de mejora y Laboratorios de Innovación trabaja sobre retos específicos, Propulsor Compensar y Educación Continuada aportan al desarrollo y actualización de conocimientos y habilidades.

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En la práctica, una empresa puede detectar un problema de productividad, desarrollar una solución, incorporar tecnología y posteriormente necesitar nuevas competencias para implementarla y sostenerla.

Mejorar la productividad implica, entonces, identificar dónde se pierden recursos, transformar procesos, incorporar tecnología cuando realmente aporta valor y preparar a las personas para los cambios.

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Desde Soluciones Empresariales de UCompensar, programas como Más Productividad, Laboratorios de Innovación, Propulsor Compensar y Educación Continuada buscan responder a estos desafíos de acuerdo con las necesidades de cada organización.

La apuesta parte de una premisa: una empresa más productiva no es necesariamente aquella en la que las personas hacen más tareas, sino aquella en la que cuentan con mejores herramientas, procesos y conocimientos para hacer mejor su trabajo y generar mayor valor.