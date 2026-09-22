Cómo funcionan las filas virtuales en bancos, EPS y entidades en Colombia

En Ruta Fácil te explicamos cómo funcionan las filas virtuales en Colombia y qué entidades ya permiten sacar turnos desde el celular. Bancos, EPS, la DIAN y notarías cuentan con sistemas digitales que ayudan a evitar largas esperas y filas presenciales.