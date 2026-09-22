Cómo funcionan las filas virtuales en bancos, EPS y entidades en Colombia
En Ruta Fácil te explicamos cómo funcionan las filas virtuales en Colombia y qué entidades ya permiten sacar turnos desde el celular. Bancos, EPS, la DIAN y notarías cuentan con sistemas digitales que ayudan a evitar largas esperas y filas presenciales.
Comentarios
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GARCIA JULIO(77772)•Hace 8 minutosMe parece perfecta esa decisión específicamente en la nueva eps, anteriormente en Cartagena la cita para trámites en el área, administrativa se apartaba la cita virtual y así se evitaba pérdida de tiempo y aglomeración ahora hay q ir de madrugada, especialmente los adultos mayores y la, espera es terrible, sugiero q como en otras eps las autorizaciones sean virtuales