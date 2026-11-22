Las cesantías equivalen a un mes de salario por cada año trabajado o proporcionalmente por el tiempo laborado. Foto: Cortesía Porvenir

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Las cesantías son uno de los mecanismos de protección económica con los que cuentan los trabajadores en Colombia, especialmente por inactividad laboral. Sin embargo, este ahorro también puede convertirse en un apoyo para cumplir objetivos relacionados con vivienda o educación, lo que permite entenderlo no solo como una prestación social, sino como una herramienta para avanzar en proyectos personales y familiares.

En ese escenario, las empresas tienen un papel que va más allá de liquidar y consignar oportunamente los recursos. También pueden contribuir a que sus colaboradores conozcan cómo funcionan las cesantías, cuáles son sus usos autorizados y qué alternativas tienen para aprovechar este ahorro.

“Las cesantías cumplen una función fundamental como prestación social, pero su valor para el colaborador puede ir mucho más allá del momento de la consignación”, explica María Lorena Botero, vicepresidente de Clientes y Operaciones de Porvenir, empresa del Grupo Aval. La vocera considera que este proceso representa una oportunidad para que las organizaciones conecten el cumplimiento de sus obligaciones laborales con iniciativas que contribuyan al bienestar financiero de sus equipos.

Desde esa perspectiva, la educación financiera adquiere relevancia. Botero define el bienestar financiero sostenible como la capacidad de tomar decisiones conscientes para responder a las necesidades del presente y construir el futuro. En esa línea, las cesantías pueden ser un recurso para enfrentar periodos de desempleo, avanzar en la formación académica o tomar decisiones relacionadas con la vivienda, siempre dentro de los usos establecidos por la ley.

La posibilidad de orientar esas decisiones también plantea un reto para las áreas de Talento Humano, que pueden incorporar espacios de formación, contenidos educativos y herramientas para que los trabajadores comprendan mejor el alcance de esta prestación. La intención, señala Botero, no es decidir por ellos, sino brindar información que les permita administrar sus recursos de manera más consciente.

De acuerdo con información de Porvenir, aproximadamente el 36% de los retiros de cesantías está relacionado con la terminación del contrato laboral, cerca del 34% con compra, construcción o mejora de vivienda y alrededor del 16% con educación. Estas cifras muestran cómo este ahorro responde a distintas necesidades y puede estar asociado tanto a situaciones imprevistas como a proyectos de largo plazo.

Planeación empresarial y cumplimiento oportuno

Para los empleadores, el primer paso es cumplir con las obligaciones y fechas establecidas. Las cesantías se liquidan con corte al 31 de diciembre y deben consignarse en el fondo elegido por el trabajador a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. En 2027, como esta fecha cae domingo, el plazo se extiende hasta el lunes 15 de febrero, siguiente día hábil.

Los intereses a las cesantías, equivalentes al 12% anual o proporcional al tiempo trabajado, deben pagarse directamente al colaborador antes del 31 de enero. Para cumplir correctamente, las empresas deben verificar el salario base de liquidación, las novedades de nómina, las fechas de ingreso y retiro, los cambios salariales y la inclusión del auxilio de transporte cuando corresponda.

La planeación es clave para evitar errores y retrasos. Provisionar estos recursos durante el año permite distribuir el impacto sobre el flujo de caja y llegar a la temporada de pago con mayor organización. Además, consignar las cesantías fuera del plazo puede generar una sanción equivalente a un día de salario por cada día de mora, por lo que la revisión de la información y de los valores liquidados es fundamental.

En paralelo, las empresas pueden apoyarse en herramientas digitales y canales de atención que faciliten la administración de esta prestación. Para la liquidación y el pago, también existen operadores de información como Aportes en Línea, que facilitan la gestión digital, aunque la responsabilidad de validar los datos y los valores reportados continúa siendo del empleador.

A estas alternativas se suman programas de formación y beneficios que buscan acompañar tanto a las compañías como a sus trabajadores. La recomendación es no esperar hasta los últimos días de la temporada para iniciar el proceso, sino anticipar la revisión de información, resolver inquietudes y organizar la consignación.

“Cuando el cumplimiento se complementa con información y acompañamiento, las cesantías pueden dejar de percibirse únicamente como un trámite anual y convertirse en parte de una estrategia de bienestar para los colaboradores”, concluye Botero.

Así, la gestión de las cesantías puede trascender el área de nómina y convertirse en una oportunidad para que las empresas promuevan decisiones financieras más informadas entre sus equipos, sin perder de vista que el primer paso es cumplir correctamente y a tiempo con esta obligación laboral.

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