Misión comercial en San Francisco, Estados Unidos, en alianza con AMCHAM Colombia. Foto: Cortesía Compensar

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Colombia tiene un ecosistema de emprendimiento tecnológico en crecimiento, con productos innovadores y capacidad para conquistar mercados internacionales, generar ingresos y competir a nivel mundial.

Durante 2025, en el país se registraron 2.295 startups activas y 131 transacciones de inversión por un total de USD 857 millones entre capital y deuda especializada, de acuerdo con el informe Colombia TECH Report 2025-2026, elaborado por KPMG y aliados.

No obstante, el crecimiento también revela un escenario de mayor exigencia, en el que los recursos siguen siendo limitados, se requieren conexiones estratégicas y los inversionistas buscan compañías con modelos de negocio sólidos y con posibilidades reales de expansión.

En este contexto, la articulación entre startups, empresas consolidadas y fondos de inversión adquiere relevancia al ser una relación que puede beneficiar a todas las partes: mientras las compañías emergentes encuentran clientes, experiencia y canales para crecer; las organizaciones incorporan nuevas tecnologías, aceleran sus procesos de innovación y responden a desafíos empresariales con soluciones especializadas.

Así lo explicó Catalina Ulloa, gerente ejecutiva de planeación y control corporativo de Compensar, quien destacó que esta es una de las apuestas de la compañía para participar en el ecosistema de emprendimiento tecnológico desde una perspectiva que combina inversión, conexión empresarial y oportunidades de mercado.

“Para nosotros no es una conversación ajena. Compensar ha sido históricamente un aliado de la productividad y el desarrollo empresarial, y las startups son cada vez más relevantes en la construcción de ese tejido porque incorporan tecnología, innovación y nuevas maneras de resolver problemas”, resaltó Ulloa.

Aunque las startups son cada vez más importantes, la gerente subrayó que aún enfrentan algunas dificultades que no necesariamente están relacionadas con el desarrollo tecnológico, sino con el acceso a clientes y la capacidad de convertir su potencial en ingresos sostenibles.

Ante ese panorama, Compensar busca ofrecerles a estas compañías espacios de validación, acceso a clientes y oportunidades para establecer relaciones comerciales. Esta visión también se articula con la estrategia de Corporate Venture Capital que desarrollan Ventures Comfama y Compensar, orientada a conectar emprendimientos tecnológicos con desafíos de las industrias en las que participan ambas organizaciones. La iniciativa busca acelerar la innovación e identificar soluciones que puedan generar valor empresarial, económico y social.

Desde la perspectiva de los fondos de inversión, este tipo de acompañamiento también requiere comprender las particularidades de las empresas emergentes. Jaime Bastidas, director de inversiones de Ewa Capital, fondo participante de la misión comercial internacional de Compensar, destacó que la entidad dedicó más de 12 meses a entender las necesidades de las startups antes de estructurar esta iniciativa.

“Una startup es diferente a una microempresa, a una empresa, a una pyme o a un corporativo. Entonces, la forma en que se las apoya, la manera en que se les agrega valor y cómo se puede hacer un trabajo en conjunto es diferente”, afirmó Bastidas.

Experiencias para construir tejido empresarial

Una de las maneras en que Compensar ha llevado esta apuesta a la práctica ha sido mediante el acompañamiento a startups en misiones comerciales y de conexión con ecosistemas internacionales. En una de sus recientes experiencias, Chile y San Francisco (Estados Unidos) fueron los destinos seleccionados por sus características complementarias.

De acuerdo con Ulloa, las dos misiones comerciales en Chile representaron una oportunidad para dar los primeros pasos en la internacionalización, explorar mercados latinoamericanos, contrastar modelos comerciales y validar propuestas de valor en un entorno regional.

En cada misión participaron 10 startups y se registraron USD 1,3 millones en expectativas de negocio y, Val Logisctic, una de las startups participantes, pasó de la fase exploratoria de contactos y validación de mercado a la instalación formal y operativa en el mercado chileno.

Equipo de la segunda Misión comercial en Chile, en alianza con la Cámara Colombo Chilena. Foto: Cortesía

Mientras que San Francisco permitió acercarse a uno de los principales centros mundiales de tecnología, inversión y emprendimiento.

La experiencia en Estados Unidos reunió a 10 startups colombianas y dejó 171 encuentros comerciales y reuniones con inversionistas, además de USD 34,5 millones en oportunidades económicas proyectadas. De esa cifra, cerca de USD 31,6 millones correspondían a potencial levantamiento de capital.

Entre las compañías participantes estuvo BIIA, una empresa tecnológica colombiana fundada y liderada por una mujer que ha crecido con capital propio, sin inversionistas externos, y que desarrolla soluciones de inteligencia artificial para mercados internacionales. Para Ulloa, su trayectoria refleja el potencial de las empresas que pueden surgir desde Colombia y competir en escenarios globales.

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Entre otros resultados estuvo el de ALURI, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para facilitar créditos con garantía inmobiliaria a personas de estratos dos y tres. Durante la misión consiguió un inversionista por USD 50.000 y abrió conversaciones con fondos por más de USD 1 millón.

También estuvo Cifrato, una FinTech que automatiza procesos contables y financieros mediante inteligencia artificial. La compañía reportó 49 encuentros de negocio y USD 10,5 millones en potencial levantamiento de capital.

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La misión también le permitió a Ewa Capital fortalecer sus relaciones con al menos 10 fondos estadounidenses, avanzar en conversaciones para establecer una alianza comercial que facilite el acceso de compañías latinoamericanas al mercado de Estados Unidos y acompañar a dos empresas de su portafolio en conversaciones con potenciales inversionistas.

Pero más allá de los encuentros y las oportunidades económicas, Ulloa considera que estas experiencias permiten que los emprendedores contrasten sus modelos de negocio con estándares internacionales, construyan relaciones estratégicas y amplíen sus perspectivas de crecimiento.

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“No solo buscamos abrir oportunidades de negocio y capital: buscamos elevar la ambición de nuestras startups, conectarlas con el estándar global y demostrarles que desde Colombia también se pueden construir compañías con vocación de comerse el mundo”, agregó la gerente.

Por su parte, Bastidas reconoció que uno de los principales valores de Compensar está en su capacidad para conectar las soluciones de las startups con las necesidades de las empresas y las oportunidades que existen dentro de su propio ecosistema. “La organización cuenta con universidad, centro de convenciones y sedes recreativas que pueden convertirse en potenciales clientes o escenarios para validar nuevas tecnologías”, añadió.

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Convertir conexiones en resultados

La expansión internacional también requiere una transformación en la manera de pensar los negocios, de acuerdo con el director de inversiones de Ewa Capital, los emprendedores latinoamericanos se caracterizan por su resiliencia y eficiencia en el uso de recursos, pero todavía existe una oportunidad de fortalecer su ambición y desarrollar soluciones pensadas para mercados más amplios.

“Debido a la falta de capital que hay en América Latina, los emprendedores son muy eficientes al momento de convertir los dólares invertidos en ingresos y logran crecer bastante rápido con menos recursos. Las startups no solucionan solamente el problema de Bogotá o de una ciudad, sino el de Colombia y el de América Latina. Es decir, tienen que enfocarse para poder conseguir clientes interesantes en otros lugares del mundo”, comentó Bastidas.

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Esta mirada resulta relevante en un momento en el que el ecosistema comienza a explorar nuevas oportunidades relacionadas con inteligencia artificial, automatización y productividad empresarial. Para los expertos, las pequeñas y medianas empresas serán uno de los escenarios en los que estas tecnologías pueden generar transformaciones importantes, y las startups están llamadas a desarrollar soluciones que faciliten su adopción.

Y en esa transición, el papel de Compensar está en construir puentes entre innovación y mercado, con la intención de seguir acercando soluciones tecnológicas a necesidades empresariales concretas, facilitando conexiones estratégicas y acompañando a startups que buscan crecer a nivel internacional.

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