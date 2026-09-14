Compensar sigue avanzando en el sector de planes de medicina prepagada

La nueva alternativa de Compensar amplía su oferta de medicina prepagada y busca responder a diferentes necesidades de cobertura y bienestar. Foto: Cortesía

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La forma en que las personas entienden el cuidado de su salud está cambiando. Cada vez más buscan alternativas que trasciendan la atención reactiva de la enfermedad y respondan a retos concretos de bienestar, según su momento de vida.

En este contexto, y tras cumplir un año en el mercado de medicina prepagada, Compensar amplió su portafolio con el lanzamiento de un segundo producto: el Plan Óptimo, que se suma al Plan Ideal, con diferentes niveles de cobertura y servicios.

El lanzamiento ocurre en un mercado que ha venido ganando peso dentro del gasto privado en salud. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), los ingresos de las compañías que ofrecen Planes Voluntarios de Salud (PVS) —que incluyen medicina prepagada, planes de atención complementaria, ambulancias y pólizas de salud— pasaron de COP 2,5 billones en 2010 a COP 14,5 billones en 2025, es decir, 5,8 veces más en 15 años. Para 2026, ACEMI proyecta que el gasto de los hogares en Planes Voluntarios de Salud llegue a COP 16,5 billones.

El aumento también se refleja en el número de personas que acceden a estas alternativas. Según ACEMI, con base en información de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, entre 2020 y 2024 el número de colombianos que reportaron tener algún tipo de Plan Voluntario de Salud pasó de 1,8 millones a 2,2 millones, un crecimiento de 18 %. El gremio señala, además, que 66,5 % de los tomadores de PVS pertenece a hogares con ingresos de menos de uno hasta cinco salarios mínimos mensuales.

Este comportamiento se da en un mercado en el que las compañías buscan atender perfiles con diferentes necesidades y niveles de cobertura.

“Este tiempo nos ha permitido reconocer que el mercado evoluciona hacia una oferta más diversa. No todas las personas buscan el máximo nivel de cobertura ni tienen las mismas prioridades. Algunas valoran una protección más completa; otras prefieren equilibrar accesos relevantes, tarifa, oportunidad y experiencia”, explicó Diego Pérez, gerente de Planes Voluntarios de Compensar.

El nuevo Plan Óptimo está dirigido a quienes priorizan una relación entre cobertura y costo. Incluye acceso directo a 17 especialidades médicas, hospitalización en habitación individual, atención médica domiciliaria, servicios de salud oral y mental y asistencia internacional, entre otras coberturas sujetas a las condiciones del contrato.

El Plan Ideal, por su parte, mantiene una cobertura más amplia, con acceso directo a 60 especialidades, mayores coberturas hospitalarias, atención oncológica integral, servicios domiciliarios ampliados y asistencia internacional por hasta 50.000 US/EUR.

Ambas alternativas incluyen acceso a una red de clínicas reconocidas, infraestructura propia, orientación médica, odontología, apoyo diagnóstico y medicina alternativa. Los planes también pueden ser contratados por empresas como parte de sus programas de beneficios para empleados.

Prevención y bienestar

Además de ampliar la cobertura, Compensar incorporó a su modelo un Programa Personalizado de Bienestar Integral. Este comienza con una consulta con un médico familiar y continúa con el acompañamiento de un coach, junto con actividades como yoga, natación y cursos de alimentación saludable.

El enfoque de Compensar hacia la prevención coincide con cambios en los hábitos de consumo de los hogares colombianos. Según el estudio Demand Moments, elaborado por Worldpanel by Numerator, las ocasiones de consumo relacionadas con autocuidado y bienestar crecieron 15 % en Colombia durante 2026, en un contexto en el que los hogares continúan administrando sus presupuestos y priorizando distintas categorías asociadas con el cuidado personal.

El fenómeno también se observa a escala latinoamericana. De acuerdo con otro estudio de Worldpanel by Numerator, 38 % de los hogares de la región incorpora de manera constante hábitos saludables en su vida cotidiana. El estudio clasifica a estos hogares como Health Actives y estima que más de 70 millones de hogares adoptan prácticas y compras asociadas con el bienestar.

La tendencia también aparece en las decisiones relacionadas directamente con la salud. La investigación Voice of the Consumer 2026, de PwC, encontró que 69 % de los consumidores consultados adopta regularmente al menos dos hábitos relacionados con salud y nutrición, mientras que 80 % utiliza aplicaciones o dispositivos portátiles para alguna actividad vinculada con su salud y bienestar.

En este escenario, la prevención aparece como un componente que complementa la atención médica y gana espacio en las decisiones relacionadas con salud y bienestar. Para Compensar, este enfoque se traduce en programas que buscan acompañar a los afiliados no solo cuando requieren atención, sino también en aspectos relacionados con actividad física, alimentación y cuidado integral.

Con el Plan Óptimo, Compensar amplía a dos sus alternativas de medicina prepagada y busca responder a perfiles con diferentes necesidades de cobertura y presupuesto. La estrategia combina así una mayor variedad de productos con un mercado en expansión y consumidores que muestran un interés creciente por el cuidado preventivo y el bienestar.