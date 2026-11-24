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Cuando pensamos en crecer, imaginamos niños que ganan centímetros y kilogramos. Para lograrlo, los huesos aumentan de tamaño y acumulan minerales, mientras los músculos desarrollan su estructura y capacidad funcional. Pero el crecimiento también implica la maduración de órganos y sistemas, y el desarrollo de capacidades que acompañarán al niño durante toda su vida (1). Algunas de estas transformaciones pueden sorprendernos:

Un cerebro que se vuelve más eficiente. Desde antes del nacimiento, el cerebro inicia un proceso de desarrollo que continúa durante la infancia, la adolescencia e incluso la adultez. Una de sus transformaciones más fascinantes es la mielinización: muchas fibras nerviosas se recubren progresivamente de mielina, una sustancia que permite transmitir los impulsos nerviosos de manera más rápida y eficiente. Este proceso acompaña el desarrollo de capacidades como el aprendizaje, la memoria y la coordinación.

Un sistema de defensas que aprende y recuerda. Durante la infancia, el sistema inmunitario continúa madurando. El contacto con diferentes microorganismos y las respuestas a las vacunas contribuyen al desarrollo de la memoria inmunológica, una capacidad que permite al organismo reconocer agentes infecciosos previamente conocidos y responder de manera más eficiente cuando vuelve a encontrarlos.

Para que estas transformaciones ocurran adecuadamente, el organismo necesita energía y una combinación de nutrientes que participan en diferentes funciones del desarrollo (2).

Pequeños nutrientes que cumplen grandes tareas (2)

Las proteínas son necesarias para formar y mantener músculos y otros tejidos en crecimiento, mientras que el calcio y la vitamina D participan en la formación y mineralización de los huesos, contribuyendo a construir una estructura ósea saludable.

Pero hay otro componente que merece atención: la grasa también cumple funciones importantes durante el desarrollo infantil, más allá de aportar energía. La grasa láctea contiene fosfolípidos y esfingolípidos, como la esfingomielina, presentes en la membrana que rodea sus glóbulos de grasa. Estos componentes forman parte de las estructuras de las células nerviosas y de la mielina, y han despertado un creciente interés científico por su posible contribución al neurodesarrollo, especialmente durante los primeros años de vida.

En el desarrollo del sistema nervioso también participan nutrientes como la vitamina B12 y el ácido fólico, necesarios para la formación de células y diversos procesos neurológicos. Por su parte, el zinc y la vitamina C contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmune y participan en procesos relacionados con el mantenimiento y la reparación de tejidos.

Lo interesante es que ningún nutriente trabaja de manera aislada. Su aporte adecuado y complementario permite acompañar los múltiples procesos que ocurren simultáneamente durante el crecimiento infantil.

Elegir bien también hace parte de crecer

Pero ¿qué tan cerca estamos de ofrecer a los niños una alimentación que responda a estas necesidades?

En Colombia, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN 2015) (3) identificó importantes desafíos en los hábitos alimentarios: cerca de nueve de cada diez escolares no consumían frutas y verduras con la frecuencia recomendada y aproximadamente ocho de cada diez tampoco alcanzaban la recomendación diaria de consumo de lácteos.

Estas cifras invitan a prestar mayor atención a la calidad nutricional de los alimentos que forman parte de la alimentación infantil y a las oportunidades para mejorar su aporte de nutrientes.

En este contexto, los lácteos ofrecen alternativas de interés por su composición nutricional y la diversidad de productos disponibles. Aunque comparten un mismo origen, sus características pueden variar según el contenido de grasa, la concentración de sus componentes y los procesos de elaboración.

A estas posibilidades se suma la ​​fortificación, que permite incorporar vitaminas y minerales específicos a determinados alimentos para complementar su aporte nutricional (4). Así, la combinación de nutrientes propios del alimento con aquellos adicionados durante su elaboración, amplía las opciones disponibles para acompañar las necesidades nutricionales de los niños.

Conocer estas diferencias permite valorar los alimentos por el conjunto de nutrientes que aportan y elegir alternativas que contribuyan a una alimentación adecuada durante las distintas etapas del crecimiento.

Porque detrás de cada centímetro hay mucho más que estatura: hay un cerebro que madura, tejidos que se desarrollan y un organismo que construye las bases de su salud futura. La nutrición tiene un papel esencial en esa transformación, incluso en aquellos cambios que no podemos ver.

Alpina tiene en su portafolio leche y productos lácteos de gran calidad nutricional que parten de la matriz láctea y se diferencian por la adición especializada de nutrientes fundamentales en la alimentación de los niños.

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Referencias:

1.Kliegman RM, St. Geme JW III, editores. Nelson Textbook of Pediatrics. 22.ª ed. Elsevier; 2025.

2. Savarino G, et al. Ital J Pediatr. 2021;47:109.

3.ICBF. ENSIN. 2015.

4. WHO/FAO. Guidelines on food fortification with micronutrients. Ginebra. 2006.

Productos Alpina de gran calidad nutricional

Foto: Alpina

Alpinito Nutrimax:

Es un queso fresco con pulpa de fruta con sólo 1.3 gramos de azúcares añadidos.

Sin sellos de advertencia.

Buena fuente de Vitamina D que contribuye al crecimiento y desarrollo en niños.

Es una buena fuente de Zinc que apoya el funcionamiento del sistema inmune.

Es una excelente fuente de vitamina B12 que ayuda al crecimiento y desarrollo normal.

Aporta aproximadamente 3 gramos de Proteína de alta calidad en cada porción.

Su contenido de grasa proviene naturalmente de la leche.

No tiene conservantes.

Los colorantes y saborizantes que contiene son naturales.

Yox con Defensis Cero:

Es un un alimento lácteo fermentado sin azúcar adicionado.

Excelente fuente de Vitamina C y Zinc que contribuyen a reforzar el sistema de defensas.

Aporta Calcio y Proteína de origen lácteo.

Leche entera Alpina:

Buena fuente de proteínas de alta calidad que contribuye a la formación y mantenimiento de los músculos.

Buena fuente de calcio esenciales para huesos y dientes.

Sin conservantes.

Contiene la grasa natural de la leche, importante para una alimentación balanceada.