Enel le cuenta

Cuida tu energía

El Gobierno Nacional a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) puso en marcha un programa temporal de incentivos que busca hacer un uso más eficiente de la energía ante un Fenómeno de El Niño de gran intensidad. El programa aplicará cobros adicionales a quienes consuman más de lo habitual y permitirá a quienes ahorren participar por beneficios al final del mismo.