Del plan a la obra: Cartagena reúne al país que construye infraestructura

El congreso arrancará el miércoles 25 de noviembre bajo el lema “Colombia conectada”. / Cortesía Foto: Cortesía

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En Colombia, el programa de autopistas 4G avanza en 93 %, con 30 proyectos y COP 67 billones invertidos, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Sin embargo, la inversión en infraestructura de transporte ronda el 1 % del PIB, frente a cerca del 3 % hace una década, según ANIF, CPC y EAFIT. En medio de ese panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) realizará el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura del 25 al 27 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias.

La edición de 2025 reunió a 3.500 asistentes. Para esta edición se esperan más de 3.000 asistentes con una agenda que supera las 30 sesiones, con participantes de once países y se articula alrededor de un hilo conductor: Del plan a la obra. “El beneficio se materializa cuando la obra se termina, no cuando se anuncia”, afirmó Tatyana Orozco, presidenta ejecutiva de la CCI.

Durante los tres días, más de 70 conferencistas nacionales e internacionales conversarán sobre cómo seguir promoviendo una Colombia conectada, competitiva y confiable con obras que impactan desde la planeación hasta la ejecución, con financiación y reglas claras para impulsar la próxima generación de proyectos de infraestructura.

Tres jornadas, tres conversaciones

El congreso arrancará el miércoles 25 de noviembre bajo el lema “Colombia conectada”, en donde Gobierno, regiones y ciudades discutirán cómo pasar de la planeación a la ejecución, con una pregunta central: ¿qué obras puede entregar el país en 2027?

Ese día participarán el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; la ministra de Transporte, Elsa Noguera; y los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Manizales.

El jueves 26, “Colombia competitiva” pondrá el foco en la innovación, la llegada de nuevos sectores como agua, energía, digital, y la financiación verde, donde el capital privado y la banca multilateral buscan completar los recursos que faltan.

Entre las voces confirmadas están el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y KfW, en un panel moderado por Ricardo Ávila, además de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el puerto de Buenaventura.

La jornada final, el viernes 27, estará dedicada a “Colombia confiable”: reglas claras, pagos a tiempo y seguridad jurídica como condiciones para atraer inversión. Intervendrán María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval; Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF; y Liliana Villarreal, ingeniera colombiana que dirige el aterrizaje y la recuperación de Artemis II.

Estas conversaciones cobran mayor relevancia en un contexto en donde las obras 4G y 5G sostienen actualmente 35.700 empleos, según la ANI; además, la CCI ha identificado 72 proyectos de infraestructura en todo el territorio nacional, una cartera que busca destrabar con decisiones concretas.

Foto: Cortesía

Por eso, el encuentro reúne en un mismo espacio a quienes definen, financian y construyen las obras del país, en un momento en que la ejecución, y no el anuncio, es la medida del éxito. El viernes se anunciarán los Compromisos de Cartagena, cada uno con responsable y fecha. El congreso busca que las conclusiones se traduzcan en obras entregadas.

Conozca toda la agenda y más información del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura en la página web: 2026 | Congreso Nacional de la Infraestructura 2026