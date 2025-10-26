“El poder de lo impredecible” marcará los 10 años del World Business Forum Bogotá

Martha Lucía Maldonado Nieto, Managing Director de WOBI Colombia. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El World Business Forum Bogotá se ha consolidado como el punto de encuentro más importante para la alta dirección en Colombia y América Latina. Es un espacio diseñado para repensar el liderazgo y la estrategia en un mundo que cambia a una velocidad sin precedentes. Cada edición reúne las ideas, tendencias y voces que están transformando la manera de hacer empresa. Por definición, es un escenario de inspiración, aprendizaje y networking.

En su décima edición, la agenda girará en torno a “El poder de lo impredecible”, una invitación a que los líderes reconozcan los puntos sobre los cuales tienen menos control y se enfoquen en aquellos que sí pueden gestionar. El evento abordará temas como inteligencia artificial aplicada a los negocios, bienestar y cultura organizacional, propósito y sostenibilidad, además de la conexión entre innovación y humanidad.

“Cada vez más, el liderazgo se centra en lo humano, integrando la tecnología para potenciar la productividad. Es una invitación a pensar cómo dirigir equipos, compañías y sociedades hacia el futuro”, afirma Martha Lucía Maldonado Nieto, Managing Director de WOBI Colombia.

El concepto central explorará cómo liderar a través de lo inesperado, construir organizaciones preparadas para el futuro y crear nuevo valor estratégico.

Speakers que inspiran desde distintos mundos

Como es habitual, el foro reunirá un grupo de speakers de primer nivel, que combina el mundo de los negocios, la psicología, el arte y el deporte. Este año contará con figuras como Amy Edmondson, Amy Cuddy, Nouriel Roubini, Rigoberto Urán e Inma Shara.

“WOBI siempre ha creído que las mejores ideas no nacen en los mismos lugares. Por eso reunimos mentes de distintos mundos: la academia, el arte, los negocios, el deporte y la psicología”, explica Maldonado.

La experta comparte que cuando un atleta como Rigoberto Urán habla de resiliencia o una directora de orquesta como Inma Shara muestra cómo liderar desde la armonía y la emoción, los líderes empresariales encuentran nuevas formas de pensar y actuar.

Esa diversidad rompe esquemas y enriquece la mirada directiva. En el escenario del World Business Forum se combinan tres tipos de expertos: los “practitioners”, provenientes del mundo empresarial; los académicos o consultores, que trabajan directamente con CEOs y multinacionales; y las personas inspiradoras, cuyas historias de vida motivan a hacer las cosas de manera diferente.

De la inspiración a la acción

Sobre la forma en que la inspiración se traduce en acción dentro de las organizaciones, Maldonado señala: “Nuestro propósito es que la inspiración sea el punto de partida, no el final”.

A través de la comunidad WOBI Membership, los líderes acceden durante todo el año a contenidos, talleres y espacios de networking que los ayudan a implementar lo aprendido. “Hemos visto casos de empresas que, tras participar, redefinen su propósito, transforman sus modelos de liderazgo o implementan nuevas prácticas de bienestar y cultura organizacional. La inspiración se vuelve acción cuando hay continuidad y comunidad”.

La inteligencia artificial será uno de los ejes del evento. Voces como la de Andrew McAfee pondrán el tema en el centro del debate. “La inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica; es una nueva forma de pensar el negocio. Los líderes deben comprender que el valor está en integrar la IA a la estrategia, no solo a los procesos”, explica explica la ejecutiva. El reto, añade, no es reemplazar personas, sino prepararlas para trabajar con la tecnología y crear organizaciones más inteligentes y adaptables.

En cuanto al bienestar, la ejecutiva destaca que “hoy entendemos que una empresa saludable es una empresa rentable”. Elizabeth Dunn, experta en el tema, demostrará con evidencia científica que el bienestar no es un lujo, sino un acelerador de resultados. “Los líderes están aprendiendo que la productividad no se trata de exigir más, sino de crear entornos donde las personas puedan dar lo mejor de sí mismas”, apunta Maldonado. Asimismo, participará Amy Edmondson, número uno en el ranking Thinkers 50, reconocida por impulsar el concepto de seguridad psicológica en las organizaciones.

“El liderazgo ha dejado de ser una posición para convertirse en una influencia. Liderar es inspirar y movilizar. En tiempos de incertidumbre, los líderes que marcan la diferencia son aquellos que se muestran auténticos, que escuchan, que se atreven a decir ‘no sé’ y que construyen desde la colaboración”, concluye Maldonado. “Inspirar hoy significa generar confianza, y eso requiere humanidad”.

Aprendizaje continuo y comunidad global

Sobre la apuesta de WOBI para seguir acompañando a los líderes colombianos, Maldonado añade: “Nuestra apuesta es acompañar a los líderes más allá del evento. Con la membresía WOBI, hemos creado una plataforma de aprendizaje continuo que conecta a los ejecutivos colombianos con los mejores expertos del mundo durante todo el año”.

Esta iniciativa ofrece acceso a contenidos exclusivos, programas de formación, experiencias de networking y beneficios preferenciales en todos los foros internacionales.

“Queremos que WOBI sea el aliado estratégico de las empresas que apuestan por el talento y la transformación. En un mundo que no se detiene, aprender también debe ser permanente”, concluye Martha Lucía Maldonado Nieto.