El reto de las empresas colombianas para crecer y transformarse

El 1er Encuentro Nacional de Productividad será el 10 de noviembre en el Centro de Convenciones Compensar. Foto: Cortesía Compensar

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Uno de los desafíos que enfrenta Colombia en la actualidad es conseguir que sus empresas produzcan más y mejor. Aunque la economía ha mantenido una dinámica de crecimiento, los avances en productividad siguen siendo limitados. Esta situación afecta la capacidad del país para competir, generar empleo y aumentar los ingresos de los trabajadores.

La brecha se refleja, por ejemplo, en el producto por hora trabajada. Sebastián Trujillo, vicepresidente técnico de Colombia Compite, señaló que, mientras en Colombia se producen alrededor de USD 18 por hora de trabajo, en Irlanda la cifra alcanza los USD 135. Una diferencia que evidencia los retos que enfrenta el aparato productivo nacional.

Este panorama responde a varios factores. Uno de ellos es que buena parte del tejido empresarial colombiano está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas que encuentran dificultades para crecer y consolidarse. A esto se suman las limitaciones de financiamiento, la baja incorporación de innovación, las debilidades en las capacidades gerenciales y las cargas regulatorias, entre otros obstáculos que frenan su desarrollo.

“Las empresas no crecen porque tienen muy bajas capacidades productivas, no logran innovar, no tienen talento, no tienen habilidades gerenciales y tienen un entorno regulatorio que les impone muchas restricciones”, explicó el vicepresidente técnico de Colombia Compite.

Trujillo agregó que el país necesita cambiar la forma en que aborda este problema. Más que concentrarse en crear nuevos negocios, considera necesario generar condiciones para que las empresas puedan crecer, ampliar sus operaciones y alcanzar mayores niveles de productividad.

Foto: Sebastián Trujillo, vicepresidente técnico de Colombia Compite. / Cortesía

Por su parte, Karen Garzón, gerente encargada de Educación, Empleo y Desarrollo Empresarial de Compensar, indicó que el primer paso debe ser identificar las dificultades que afectan el desempeño de cada empresa, pues no todas tienen los mismos problemas ni requieren las mismas soluciones.

“Lo primero es que la empresa pueda entender qué es lo que limita su capacidad de crecer, de ser productiva y generar valor”, señaló Garzón. Identificar estos factores permite evitar inversiones que no necesariamente responden a las necesidades reales del negocio. Incorporar tecnología, automatizar tareas o capacitar al personal puede ser importante, pero los resultados dependerán de que estas decisiones estén conectadas con los objetivos de la organización.

Karen Garzón, gerente encargada de Educación, Empleo y Desarrollo Empresarial de Compensar. Foto: Cortesía Compensar

Uno de los principales retos está en conseguir que la tecnología, los procesos y las personas trabajen de manera articulada. Para Garzón, no basta con invertir en herramientas tecnológicas o contar con equipos preparados si estos esfuerzos no responden a las prioridades del negocio. “El verdadero desafío que tienen hoy en día las empresas es cómo lograr que estas tres funcionen de manera articulada”, afirmó.

La productividad también está relacionada con el bienestar de los trabajadores y el desarrollo de sus capacidades. Desde Compensar consideran que contar con personas motivadas y preparadas favorece el desempeño de las organizaciones y les permite responder a nuevos retos.

“El bienestar, entonces, no debería entenderse únicamente como un beneficio adicional o complementario para los trabajadores, sino como una condición que favorece su desempeño, su compromiso, la permanencia y la capacidad que tienen estos colaboradores de contribuir con los resultados empresariales”, explicó la gerente encargada de Educación, Empleo y Desarrollo Empresarial de Compensar.

Para las mipymes, mejorar sus resultados no necesariamente requiere grandes inversiones. Revisar los inventarios, organizar la información de los clientes, hacer seguimiento a las ventas e identificar actividades que generan reprocesos son algunas acciones que pueden contribuir a mejorar su desempeño.

“Lo más importante es desmontar ese imaginario, esa idea que tienen las mipymes de que para mejorar la producción y su actividad requieren grandes inversiones”, explicó Karen Garzón.

Sebastián Trujillo agregó que el país necesita facilitar el crecimiento de las compañías mediante la simplificación de trámites, mejores condiciones de mejor financiación y programas de acompañamiento que les permitan fortalecer sus capacidades.

Estos son algunos de los desafíos que se abordarán durante el 1er Encuentro Nacional de Productividad, organizado por Compensar y Colombia Compite, un espacio que busca acercar a los empresarios a herramientas, tendencias y experiencias para fortalecer sus organizaciones y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.

El evento se llevará a cabo el 10 de noviembre en el Centro de Convenciones Compensar (avenida 68 #49A-47, Bogotá). La participación es gratuita y los cupos son limitados. Será un espacio abierto a los líderes empresariales del sector productivo quienes toman las decisiones que pueden transformar o no la competitividad del país.

Aquí puede inscribirse y conocer más información.