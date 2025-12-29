Encuesta de intención de voto presidencial 2026: Cepeda y de la Espriella puntean

Foto: Cortesía

Si las elecciones para la Presidencia de la República, en primera vuelta, fueran hoy, el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y el abogado Abelardo de la Espriella, candidato por firmas, serían quienes pasarían a la segunda vuelta, en un pulso de quilates entre los máximos representantes de la izquierda y la derecha en el actual escenario político colombiano. Sin embargo, ya en la disputa definitiva, Cepeda aventajaría en más de 12 puntos a De la Espriella, marcando así la continuidad del progresismo en el poder.

Así indica la encuesta realizada por la firma W.A.A. (William Acero Arango), inscrita ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y con aprobación mediante Resolución 12167 del 26 de diciembre de 2025, una de las más amplias que se ha hecho a la luz de la nueva regulación: el tamaño de la muestra fue de 11.509 personas en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Armenia, Cali, Soacha, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Medellín, Manizales y Anserma. Se consultó personalmente a colombianos y colombianas mayores de 18 años, habilitados para ejercer el derecho al voto, con un margen de error del 2,6 %.

De esta manera, a la pregunta de si hoy fueran las elecciones para la Presidencia de la República, por cuál de los candidatos propuestos usted votaría, Iván Cepeda lidera la intención de voto con 30,7 % frente a 16,2 % de Abelardo de la Espriella. En tercer lugar, y aquí aparece la que puede ser una de las grandes sorpresas de esta encuesta, está el voto en blanco, con 11,8 %, muy por encima del cuarto, Sergio Fajardo, que tiene 6,7 % y el quinto, Roy Barreras, con 6,1 %.

El resultado del expresidente del Congreso sorprende porque se mete en los primeros cinco lugares de la medición y queda por encima de otros candidatos que llevan un poco más de tiempo en la contienda. Sobre Barreras se considera que puede ser la carta fuerte del centro para entrar en la pelea presidencial teniendo en cuenta que la polarización entre izquierda y derecha, seguramente hará que otros aspirantes tengan mayor respaldo. Además, podría ser la sorpresa de la consulta del frente amplio.

Justamente en las ciudades de Cartagena y Barranquilla se planteó ese escenario y se preguntó a la ciudadanía por quién votaría entre Iván Cepeda y Roy Barreras en la consulta del frente amplio. Cepeda tiene un 47,9 %, ninguno de los anteriores 39,9% y Barreras un 13,0 %. No obstante, llama la atención que el exembajador tiene algunos meses para aumentar su porcentaje y pelear en dicho mecanismo con el candidato del Pacto Histórico.

Más abajo están María Fernanda Cabal, con una intención de voto del 4,1%, aunque toca aclarar que el estudio fue realizado antes de que se supiera que ella no será la candidata del Centro Democrático sino Paloma Valencia. Le siguen Vicky Dávila (3,6%), Claudia López (3,5%), Germán Vargas Lleras (3,1%) y Miguel Uribe Londoño (2,3%), quien recientemente decidió abandonar su aspiración, tras las diferencias al interior del Centro Democrático.

El resto de los candidatos o posibles candidatos propuestos no supera el 1,6 %: Santiago Botero, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Gilberto Murillo, David Luna, Efraín Cepeda, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, y Felipe Córdoba.

La encuesta planteó algunos posibles escenarios de segunda vuelta en la elección presidencial 2026 y, en todos, se impone Cepeda: le gana a De la Espriella (42.1 % contra 29.0 %), a Fajardo (42,1 % contra 19,1 %) y a Vargas Lleras (44,4 % contra 15,4 %). En estas tres opciones, el voto en blanco vuelve a ser protagonista, pues les gana a los tres rivales propuestos para enfrentar al candidato del Pacto Histórico.

Otro escenario que se puso sobre la mesa es el de una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella y Roy Barreras, que gana el primero con una intención de voto de 32,2 % contra 14,68 % del segundo. Eso sí, llama la atención que el voto en blanco los supera a los dos, con 52,39%.

Este panorama de abrir la puerta a una posible segunda vuelta con Barreras tiene que ver con la consulta del denominado “Frente Amplio”, en la que el exsenador vallecaucano disputará con Cepeda la opción de ser la ficha única de la izquierda y la centro-izquierda. En este sector confluyen también la senadora Clara López, el exembajador Camilo Romero y el exministro Juan Fernando Cristo, y podría sumarse el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

La encuesta de la firma W.A.A. preguntó también por la que debería ser la prioridad del próximo gobierno en Colombia. El 32.0 % de los consultados dijo que la salud; el 23,3 % señaló que la seguridad; el 19,6 % mencionó el trabajo; el 17,74 % se refirió a la educación; el 5,2 % a la movilidad y el 2,5 % a las relaciones exteriores. Estos resultados denotan que la preocupación de la gente gira en torno a dos de las problemáticas más agudas que enfrenta en la actualidad el gobierno del presidente Gustavo Petro: la crisis de las EPS y la arremetida de los grupos armados ilegales en varias regiones del país.

Sin embargo, al primer mandatario no le va tan mal a la hora de indagar sobre el balance de su gestión, pues un 30,6 % de los consultados la calificó como “buena”, un 35,4 % como “regular” y un 34,0 % como “mala”. Si bien es cierto que se ve una mayoría negativa, si se suman los porcentajes de quienes lo aprueban y los que ven un gobierno con altas y bajas, el resultado puede ser visto como favorable, teniendo en cuenta el desgaste que significa estar ya en la recta final del gobierno, cuando el sol da a las espaldas de cualquier mandatario.

De hecho, la encuesta indagó por los logros más importantes del gobierno Petro y el 25,8 % destacó el incremento del salario mínimo, además de la entrega de tierras a los campesinos (18,3 %), la protección social al adulto mayor (13,8 %), el aumento de los salarios y bonificación a los soldados y policías (9,83 %) y las políticas ambientales (9,1 %).

Por último, en lo que es un claro reflejo de la polarización que vive Colombia de cara a un proceso electoral que día a día se atiza más, los consultados por la firma W.A.A. se definieron así en cuanto a su tendencia política, a partir de la simpatía con uno u otro candidato: 32,6 % de izquierda; 29,4 % de derecha y 16,1 % de centro. El resto, 21,9 %, dijo no pertenecer a ninguno de estos espectros.

Nota 1: La suma de los porcentajes puede diferir marginalmente de 100% (por ejemplo 99,9% o 100,1%) debido a los efectos del redondeo decimal. Cada porcentaje se calcula a partir de la proporción real de respuestas y luego se presenta con un número limitado de decimales. Al sumar valores que han sido redondeados individualmente, los pequeños errores de aproximación se acumulan, generando una leve desviación respecto del 100 %, sin que ello afecte la validez estadística de los resultados ni su correcta interpretación.

Nota 2: “Toda encuesta está sujeta a márgenes de error; los resultados son estimaciones del momento en que se realizó el trabajo de campo”.

Ficha técnica

Persona natural o jurídica que la realizó: Encuestador William Acero Arango – W.A.A.

Persona natural o jurídica quien la encomendó: Encuestador William Acero Arango – W.A.A.

Fuente de Financiación: Propia

Técnica de investigación: Presencial física en todos los estratos

Ámbito Geográfico y cantidad de encuestas realizadas por ciudad: Bogotá (1.368), Barranquilla (1.156), Cartagena (1.200), Armenia (1.001), Cali (1.096), Soacha (717), Cúcuta (484), Bucaramanga (1186), Pasto (1000), Medellín (1245), Manizales – Caldas (975), Anserma – Caldas (81).

Universo Representado: Colombianos y colombianas mayores de 18 años habilitados actualmente para ejercer el derecho al voto en todo el territorio nacional.

Tipo y Tamaño de la muestra: Se realizó un muestreo probabilístico con un tamaño de muestra de 11.509 encuestas, aquí los datos han sido ponderados para ajustarlos a las principales variables sociodemográficas de la población del territorio colombiano.

Tema concreto a los que se refiere: Elección presidencial 2026 (primera y segunda vueltas), Necesidades principales del próximo gobierno, inclinación política, gestión y logros del presidente Gustavo Petro.

Candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó: Presidente de la República Gustavo Petro, candidatos presidenciales para la elección del 2026: Iván Cepeda, Gilberto Murillo, Claudia López, David Luna, Juan Daniel Oviedo, German Vargas Lleras, Paloma Valencia, Maria Fernanda Cabal, Miguel Uribe Londoño, Efraín Cepeda, Roy Barreras, Vicky Dávila, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón Santiago Botero, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, Felipe Córdoba, y Mauricio Cárdenas.

Margen de error de diseño y nivel de confianza: 2.6% indicando que los datos presentados son bajo supuestos de muestra aleatoria, con un nivel de confianza del 96 %.

Periodo de tiempo en que se realizó: Realizado los días 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 2025.

Métodos de muestreo: Muestreo probabilístico, multietapico, estratificado de conglomerados de áreas con selección aleatoria de la unidad de observación.

Tipo de estudio con arreglo a las categorías: Encuesta o encuesta por muestreo probabilístico de acuerdo con las descripciones del artículo 3 de la Ley 2494 de 2025.

Método de recolección de datos: Encuestas persona a persona en todos los estratos.

Número de Encuestadores: 131 encuestadores.

Contraprestación por responder la Encuesta: No hubo contraprestación a ninguno de los encuestados por responder la encuesta.

Método de Validación: Se revisó el 100 % de las encuestas realizadas.

Nombre de los profesionales en Estadística: En esta firma encuestadora se cuenta con un equipo multidisciplinario para la realización de este tipo de trabajos, entre ellos se cuenta con profesionales en el área de estadística a Estefanía Acero Ríos quien aporto su experiencia técnica en la metodología del proceso.

Texto literal de la pregunta o preguntas formuladas, y el orden en el que se realizaron:

1. ¿Si hoy fueran las elecciones a la presidencia de la república usted por cuál de los siguientes candidatos usted votaría?

IVÁN CEPEDA VICKY DÁVILA GILBERTO MURILLO SERGIO FAJARDO CLAUDIA LOPEZ ABELARDO DE LA ESPRIELLA DAVID LUNA JUAN CARLOS PINZÓN JUAN DANIEL OVIEDO SANTIAGO BOTERO GERMÁN VARGAS LLERAS JUAN MANUEL GALÁN PALOMA VALENCIA ANIBAL GAVIRIA MARIA FERNANDA CABAL ENRIQUE PEÑALOSA MIGUEL URIBE LONDOÑO FELIPE CÓRDOBA EFRAÍN CEPEDA MAURICIO CÁRDENAS ROY BARRERAS EN BLANCO OTRO

2. ¿Cuál considera usted que debería ser la prioridad principal del próximo gobierno?

SALUD EDUCACIÓN TRABAJO SEGURIDAD MOVILIDAD RELACIONES EXTERIORES

3. En caso de presentarse una segunda vuelta presidencial entre Roy Barreras y Abelardo De la Espriella, ¿por cuál de los dos candidatos votaría usted?

ABELARDO DE LA ESPRIELLA ROY BARRERAS BLANCO

4. En caso de presentarse una segunda vuelta presidencial entre Sergio Fajardo e Iván Cepeda, ¿por cuál de los dos candidatos votaría usted?

IVAN CEPEDA SERGIO FAJARDO BLANCO

5. En caso de presentarse una segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, ¿por cuál de los dos candidatos votaría usted?

ABELARDO DE LA ESPRIELLA IVAN CEPEDA BLANCO

6. En caso de presentarse una segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Germán Vargas Lleras, ¿por cuál de los dos candidatos votaría usted?

GERMÁN VARGAS LLERAS IVAN CEPEDA BLANCO

7. En caso de presentarse una segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Maria Fernanda Cabal, ¿por cuál de los dos candidatos votaría usted?

MARIA FERNANDA CABAL IVAN CEPEDA BLANCO

8. ¿Usted se identifica más con un candidato de derecha, de izquierda o de centro?

DERECHA IZQUIERDA CENTRO NINGUNO DE LOS ANTERIORES

9. ¿Cómo califica usted la gestión del presidente Gustavo Petro?

BUENA REGULAR MALA

10. De los logros del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cuál considera usted que es el más importante?

INCREMENTO SALARIO MINIMO AUMENTO SALARIOS SOLDADOS Y POLICIAS ENTREGA DE TIERRAS (CAMPESINOS) POLITICAS AMBIENTALES PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR NINGUNO DE LOS ANTERIORES

11. En el evento de una consulta del frente amplio, ¿por cuál de estos dos candidatos usted votaría?

IVAN CEPEDA ROY BARRERAS NINGUNO DE LOS ANTERIORES

https://drive.google.com/drive/folders/1qEskyzFQ6a0IWuWEm3gxqfGmeBkGaxu2?usp=sharing

Este enlace de Drive contiene:

1. Microdatos anonimizados (CSV o Excel) + diccionario de variables (Codebook) y variables suficientes para replicar los datos.

2. Margen de error calculado por indicador (por grafico /porcentaje publicado).

3. Numero efectivo de respuestas por preguntas.