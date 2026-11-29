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La constitución de espacios comunes de articulación entre los países para la promoción y fomento de la educación superior es primordial para abrir vías de cooperación e integración y para compartir procesos y experiencias académicas exitosas a través de la implementación y desarrollo de acuerdos entre los sistemas de educación superior de los países que los conforman. Estas estrategias facilitan el intercambio de experiencias pedagógicas, la libre movilidad de estudiantes, profesores e investigadores entre instituciones educativas; impulsar proyectos de investigación científica; potenciar la calidad de las entidades participantes, etc.
Buenos ejemplos de esta estrategia son el Espacio Europeo de Educación Superior que, desde 2010, integra a más de 40 naciones; el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, estrategia de cooperación regional impulsada por los 22 países de la Comunidad Iberoamericana; y el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior, sitio común de integración de 16 países latinoamericanos.
Por ello, es plausible que la VII Cumbre Académica de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), que tuvo lugar en Portugal, en octubre pasado, con representantes, académicos, investigadores y estudiantes de universidades, instituciones técnicas y tecnológicas, centros de investigación, redes académicas y organizaciones profesionales, concluyera con la Declaración de Maia, que impulsa el Espacio Común Eurolatinoamericano y Caribeño de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para integrar a una comunidad académica de 8700 universidades, 52 millones de estudiantes y 4,5 millones de profesores.
Con esta declaración reafirmaron el compromiso para su construcción progresiva, pasando de la formulación a la concreción y quedó expresa la necesidad de identificar interlocutores y formas de coordinación a fin de relacionar las capacidades existentes, asegurar su continuidad y orientar la cooperación en búsqueda de los objetivos compartidos. Asimismo, el hecho de que debe prepararse un acuerdo de plena integración académica.
Los compromisos puntuales suscritos fueron:
- Impulsar una primera fase de realización efectiva del Espacio Común Eurolatinoamericano y Caribeño de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Articular el proyecto del Espacio Común con los mecanismos políticos y operativos de cooperación de la Conferencia Iberoamericana y de la UECELAC existentes.
- Promover un primer conjunto de iniciativas académicas y científicas, con prioridades, responsables, calendario y resultados verificables tales como los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes y el reconocimiento de estudios, periodos de formación y cualificaciones; la cooperación doctoral, la formación avanzada y las redes de investigación; la ética de la inteligencia artificial en la educación superior; y la cooperación científica en ámbitos de interés compartido.
- Establecer un procedimiento de seguimiento y evaluación.
La puesta en marcha de esta trascendental iniciativa incentivará el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y la generación de nuevos acuerdos internacionales de cooperación académica fundamentales para el desarrollo de la educación superior y el reconocimiento mutuo de titulaciones que, además, respondan a los retos que impone el entorno global actual. Sin duda, es una oportunidad de avance y consolidación de los sistemas nacionales de educación superior de los países participantes.
*Rector Unisimón