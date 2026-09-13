Veolia: un aliado para la seguridad ambiental del Gran Santander

Veolia atiende a más de 260.000 usuarios de forma directa en nueve municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Barrancabermeja, Aguachica, Pelaya y San Martín. Foto: Cortesía

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Los Santanderes atraviesan una etapa de transformación marcada por el crecimiento de sus ciudades, el dinamismo de las comunidades y la expansión de su actividad productiva. Este desarrollo plantea desafíos ambientales que requieren soluciones capaces de combinar eficiencia, innovación y sostenibilidad. En este contexto, Veolia ha consolidado una presencia regional orientada a fortalecer la seguridad ambiental del Gran Santander con gestión del agua, residuos y un portafolio de servicios ambientales para comercios e industrias.

Con respaldo mundial y absoluto conocimiento local, Veolia abre el camino para garantizar la seguridad ambiental de Los Santanderes, enfocada en la descarbonización, la descontaminación y la regeneración de recursos. “Queremos demostrar que es posible conciliar la economía con la ecología”, comentó Judith Buelvas, CEO de la empresa para Colombia y Panamá.

Una apuesta por la seguridad hídrica de Cúcuta

Uno de los principales hitos recientes de Veolia en la región es la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado de Cúcuta. La llegada de la compañía marca el inicio de una transformación de largo plazo enfocada en modernizar la infraestructura hídrica, proteger los recursos y avanzar hacia servicios de agua potable y saneamiento más confiables.

Para este propósito, Veolia contempla inversiones superiores a los COP 833.000 millones hasta 2046, con un primer paquete de aproximadamente COP 16.200 millones hasta diciembre de 2026.

Los recursos estarán dirigidos a la renovación y ampliación de redes, la implementación de soluciones avanzadas para la gestión del agua, el fortalecimiento de la continuidad del servicio y la gestión de riesgos. La estrategia también busca preparar a la ciudad para escenarios climáticos como el Fenómeno de El Niño mediante mantenimiento preventivo, pedagogía sobre el uso eficiente del recurso, modelos predictivos y articulación con las instituciones.

Los primeros resultados de la operación ya muestran avances. “Durante julio logramos reducir el número de interrupciones del servicio, pasando de 120 a 93 al mes. Esta mejora también se refleja en otros indicadores: el promedio diario de interrupciones se ubicó en 3,32; la duración promedio de cada interrupción fue de 8,19 horas; y, en promedio, cada evento afectó al 5,5 % de la población”, indicó Fabio Araque, gerente de Veolia Aguas del Norte de Santander.

Judith Buelvas, CEO de Veolia en Colombia e Ismaris Ortiz, Gerente de la Compañía en Santander y Cesar. Foto: Cortesía

De la gestión de residuos a la transformación del territorio

La presencia de Veolia en la gestión de residuos de Norte de Santander comenzó en el año 2000 y, después de 26 años, la operación atiende a más de 344.000 usuarios en Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, emplea a cerca de 1.200 colaboradores y gestiona más de 980 toneladas de residuos diarios.

La operación comprende la recolección y disposición final de residuos, así como servicios de barrido, limpieza, poda, corte de césped y lavado de vías. A esta labor se suma una intervención directa sobre el territorio, que incluye la recuperación de 32 parques y la restauración de espacios emblemáticos como el Teatro Las Cascadas, la Loma de Bolívar y el Monumento Cristo Rey.

“La empresa no se limita al quehacer natural del servicio público de aseo, sino que transforma el territorio”, destacó Humberto Posada, gerente de Veolia Aseo Norte de Santander.

Esta visión encuentra uno de sus principales ejemplos en el Centro Inteligente de Gestión Ecológica Guayabal, un escenario de 177 hectáreas donde la gestión de residuos convive con iniciativas de economía circular, biodiversidad y educación ambiental. El centro atiende a más de 20 municipios de Norte de Santander y se ha convertido en un modelo de transformación ecológica por sus resultados:

Captura y quema controlada de 7.891 toneladas de metano.

Disminución de 213.057 toneladas de CO 2 emitidas.

emitidas. Planta de ósmosis inversa que trata 97.644 metros cúbicos de lixiviados mensuales, de los cuales 58.587 metros cúbicos de permeado son aprovechados en actividades propias del centro.

Planta de aireación forzada para compostaje que procesa 178,4 toneladas de residuos orgánicos y genera 80 toneladas de abono.

La biodiversidad es otro componente de esta transformación, razón por la que en Guayabal se preservan más de 4.000 m 2 , viven 13 especies animales; una huerta ha producido 1.259 kilogramos de alimentos y un vivero contribuye a proteger 44 hectáreas de bosque seco tropical. A esto se suman 15 colmenas que producen más de 150 litros de miel al año.

El componente social completa este modelo con una estrategia de educación que ha permitido que más de 19.800 estudiantes y 44.100 usuarios hayan participado en procesos de formación y sensibilización ambiental, junto con 480 líderes comunitarios y 64 restaurantes. Además, se han creado seis huertas urbanas y se fortalece el papel de los recicladores de oficio como aliados estratégicos de la economía circular.

Fabio Araque, Gerente de Veolia Aguas del Norte de Santander, acompañado del equipo operativo. Foto: Cortesía

De la gestión de residuos a la economía circular

Lo que comenzó como un operador especializado para apoyar la prestación del servicio de aseo en Bucaramanga evolucionó hacia un ecosistema integral que actualmente atiende a más de 260.000 usuarios de forma directa en nueve municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Barrancabermeja, Aguachica, Pelaya y San Martín.

La regional gestiona más de 15.200 toneladas de residuos mensuales y cuenta con 750 colaboradores en Santander, su operación incorpora herramientas tecnológicas como sistemas de monitoreo en tiempo real, topografía con drones, estaciones meteorológicas en línea y pesaje automatizado en los Centros Inteligentes de Gestión Ecológica de San Silvestre, en Barrancabermeja, y Las Bateas, en Aguachica, Cesar.

“Nos consolidamos como una de las empresas más importantes de la región. Ya contamos con 750 colaboradores en Santander; hemos invertido más de COP 10.000 millones para modernizar la flota con ocho nuevos compactadores de tecnología europea que reducen emisiones de CO 2 en más del 15 %”, comentó Ismaris Ortiz, gerente de Veolia Santander y Cesar.

La economía circular también hace parte de esta operación a través de alianzas con diferentes sectores productivos, gracia a esto se han valorizado más de 800 toneladas anuales de residuos orgánicos mediante procesos de compostaje.

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Durante el último año se invirtieron más de COP 8.000 millones en antorchas de biogás destinadas a la captura y quema controlada de metano, con una transformación aproximada de 2.651 toneladas de biogás al año.

La estrategia incorpora el aprovechamiento de otros recursos como los sistemas de aguas lluvias implementados desde 2023, que han permitido reutilizar este recurso en baterías sanitarias, riego y actividades operativas y, solo en 2025, se reutilizaron 1,2 millones de litros. Asimismo, con las plantas de tratamiento de ósmosis inversa se trataron y reutilizaron 15 millones de litros de lixiviados.

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Humberto Posada, Gerente de Veolia Aseo en Norte de Santander, articulado con las comunidades. Foto: Cortesía

Servicios ambientales para comercios e industrias

Debido a su estricto cumplimiento de la normativa ambiental, Veolia ofrece servicios para la gestión integral de residuos industriales, peligrosos (Respel), sólidos y líquidos en los Santanderes y cuenta con especialidad en coprocesamiento, gestión de lodos y mantenimiento técnico de infraestructura del sector Oil & Gas.

En Norte de Santander, la compañía cuenta además con autorización para el almacenamiento de residuos peligrosos y una celda de seguridad. Y su oferta incluye la recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos industriales en celda de seguridad, así como servicios de incineración para residuos hospitalarios, esterilización e incineración.

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Se trata de un portafolio que amplía la capacidad de respuesta de Veolia frente a las necesidades ambientales de comercios, industrias y sectores productivos, integrando gestión de residuos, cumplimiento de la normativa ambiental y soluciones especializadas.

Es así como el crecimiento de los Santanderes plantea nuevos retos en materia de seguridad hídrica, gestión de residuos, cambio climático y protección de los recursos naturales. Frente a este escenario, Veolia articula infraestructura, tecnología, economía circular y participación ciudadana bajo una misma visión: descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos.

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Desde la operación de los servicios de agua en Cúcuta y la gestión de residuos en Norte de Santander hasta los Centros Inteligentes de Gestión Ecológica de Santander y Cesar y las soluciones ambientales para la industria, la compañía busca acompañar las necesidades de un territorio en transformación.