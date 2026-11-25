Desconectar los equipos que no se están utilizando también puede contribuir al ahorro. Foto: Cortesía

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El fenómeno de El Niño puede reducir la disponibilidad de agua en las cuencas que abastecen los embalses para la generación de energía, aumentar las temperaturas y elevar el consumo eléctrico en algunas regiones del país. Ante este panorama, adoptar hábitos de consumo eficiente es clave para aprovechar mejor los recursos disponibles y evitar gastos innecesarios.

Este fue uno de los temas abordados en el Facebook Live “Cuida tu energía: cada acción cuenta frente al fenómeno de El Niño”, realizado por El Espectador junto con Enel. Durante la conversación, Alex Aldana, experto de la Compañía, explicó cómo las condiciones climáticas pueden afectar la generación de electricidad y por qué es importante utilizar la energía de manera consciente.

¿Cómo se define la tarifa de energía?

Uno de los interrogantes de los usuarios durante estas situaciones es cómo se determinan los cambios en el precio de la electricidad.

Aldana aclaró que las empresas comercializadoras no fijan libremente las tarifas para los usuarios regulados. En Colombia, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establece la fórmula que determina cada mes los costos asociados a las diferentes etapas de la cadena energética: generación, transmisión, distribución y comercialización, y su suma se ve en cada factura. En ese sentido, las variaciones en los costos de generación pueden influir en su precio final.

Por ejemplo, cuando disminuye la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica y es necesario recurrir a centrales térmicas que utilizan combustibles como carbón y gas, los mayores costos de generación pueden reflejarse en la tarifa. A esto se suman las condiciones del mercado y las estrategias de compra de energía de cada comercializadora.

¿Cómo funciona el programa de incentivos al ahorro?

Durante el Facebook Live también se explicó el funcionamiento del Programa Transitorio de Incentivos al Uso Eficiente de Energía Eléctrica, una medida del Gobierno Nacional que comenzó el primero de septiembre y tiene una duración inicial de seis meses.

El mecanismo busca promover la reducción del consumo mediante metas individuales calculadas a partir del historial de cada usuario durante los últimos 12 meses. De acuerdo con Aldana, quienes consuman menos de la meta establecida podrían acceder a incentivos al finalizar el programa, mientras que quienes superen determinados límites podrán recibir cobros adicionales cada mes.

El experto también señaló que existen excepciones para usuarios y entidades que prestan servicios esenciales, como las personas cuyo bienestar depende de equipos médicos eléctricos, los centros educativos y los establecimientos de salud, entre otros contemplados en la regulación.

La nevera, uno de los electrodomésticos que requiere más atención

Entre las recomendaciones compartidas por Aldana, el uso adecuado de la nevera ocupa un lugar importante, pues es uno de los electrodomésticos que permanece conectado durante todo el día.

Para optimizar su consumo, aconsejó evitar abrir la puerta constantemente, esperar a que los alimentos calientes se enfríen antes de guardarlos y revisar periódicamente el estado de los empaques de las puertas. Si los sellos están deteriorados, el frío puede escaparse y el equipo necesitará trabajar más para mantener la temperatura.

También recomendó utilizar la lavadora con cargas completas y aprovechar las condiciones climáticas para secar la ropa al aire libre, en lugar de recurrir constantemente a la secadora.

Hábitos sencillos que hacen la diferencia

La iluminación es otro aspecto clave para reducir el consumo eléctrico. Aldana recomendó reemplazar los bombillos tradicionales por tecnología LED, que requiere menos energía y tiene una mayor vida útil, así como aprovechar la luz natural durante el día mediante la apertura de ventanas y cortinas.

Desconectar los equipos que no se están utilizando también puede contribuir al ahorro, siempre que hacerlo sea seguro y no afecte funciones esenciales.

Estas medidas no implican renunciar a la comodidad, sino utilizar los recursos de manera más consciente. Reviva el Facebook Live “Cuida tu energía: cada acción cuenta frente al fenómeno de El Niño” y conozca más recomendaciones para optimizar el consumo eléctrico en el hogar. Consulte la transmisión completa aquí.