Financiarán 10 iniciativas que impulsan la ciudadanía y la democracia

Los resultados de #PensarConOtros 2026 se conocerán en diciembre de 2026. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La participación ciudadana, el acceso a información confiable y una mayor presencia de las mujeres en los espacios de decisión son algunos de los desafíos que enfrentan las democracias latinoamericanas. Para impulsar iniciativas que trabajen sobre esos retos desde los territorios, SURA y la Fundación Bolívar Davivienda abrieron una nueva convocatoria regional que destinará hasta USD 50.000 a cada uno de los 10 proyectos seleccionados.

Se trata de la sexta edición de #PensarConOtros, una iniciativa que este año busca respaldar proyectos relacionados con la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y con el fortalecimiento de la participación de las mujeres en la democracia.

Para esta edición se recibirán propuestas provenientes de Colombia, Chile, México, Panamá, Perú, Brasil, Uruguay, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Costa Rica, países en los que tienen presencia SURA y el Grupo Bolívar Davivienda. Las postulaciones están abiertas hasta el 22 de octubre de 2026.

El propósito de la alianza es apoyar proyectos que contribuyan a una ciudadanía más activa frente a los desafíos de su entorno y que, al mismo tiempo, ayuden a fortalecer el valor de lo público y la democracia en la región.

“La democracia no se construye únicamente desde las instituciones; también se fortalece en las conversaciones cotidianas, en la capacidad de escuchar perspectivas distintas y en la posibilidad de construir soluciones colectivas. Con #PensarConOtros queremos seguir impulsando iniciativas que amplíen esas conversaciones y generen capacidades ciudadanas para afrontar los desafíos de la región”, afirmó María Mercedes Barrera, directora ejecutiva de la Fundación SURA.

De acuerdo con las organizaciones convocantes, #PensarConOtros ha buscado desde sus primeras ediciones respaldar iniciativas que plantean otras maneras de interpretar los problemas colectivos y de construir respuestas a partir de diferentes perspectivas, experiencias y realidades territoriales.

Dos frentes de trabajo

Para 2026, los proyectos podrán postularse en dos modalidades. La primera está enfocada en fortalecer las capacidades ciudadanas para intervenir en asuntos públicos. En esta categoría tendrán espacio iniciativas que utilicen la formación, la divulgación o el acceso a información rigurosa para ayudar a las personas a comprender mejor ciertos temas que afectan su vida cotidiana y a participar de manera más informada en escenarios democráticos.

Entre los asuntos priorizados aparecen la agenda económica, el sistema pensional, la sostenibilidad fiscal y la alfabetización mediática, aunque la convocatoria también contempla otros temas relacionados con los desafíos que enfrenta la sociedad.

La segunda modalidad está dedicada a las mujeres en la democracia. En este caso, la convocatoria busca proyectos que amplíen la participación de las mujeres en la vida pública y fortalezcan sus capacidades para ejercer liderazgo, incidir en decisiones y ocupar espacios de representación.

También se tendrán en cuenta propuestas que incorporen la diversidad de experiencias de las mujeres latinoamericanas y que busquen generar cambios culturales para ampliar su participación en los asuntos públicos.

En ese sentido, tendrán especial interés los proyectos que ayuden a los ciudadanos a formar criterio a partir de información rigurosa y verificable, exploren nuevas formas de educación sobre valores cívicos, derechos y deberes, y estimulen la participación y el liderazgo en procesos públicos y democráticos. La convocatoria también contempla iniciativas orientadas a generar conocimiento sobre asuntos relevantes para la sociedad y a crear espacios colectivos de escucha y comprensión.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria no está limitada a organizaciones formalmente constituidas. Pueden participar personas naturales mayores de edad, personas jurídicas y organizaciones legalmente formadas, pero también colectivos y grupos de investigación que no tengan una constitución legal.

El requisito territorial es que los participantes sean residentes o estén establecidos en alguno de los países que hacen parte de esta edición. Además, los proyectos pueden plantearse a diferentes escalas: local, nacional o regional, y no es necesario que se encuentren en fase de diseño; también pueden postularse iniciativas que ya estén en ejecución.

“El desarrollo de nuestros países se fortalece cuando contamos con una democracia sólida y una ciudadanía activa que contribuye al bienestar general. Por eso, Pensar Con Otros es una oportunidad para impulsar el desarrollo económico, social y político de cada uno de los 11 países de América Latina participantes en la convocatoria”, comentó Fernando Cortés McAllister, Director ejecutivo de la Fundación Bolívar Davivienda.

Un grupo de jurados externos y expertos será el encargado de evaluar las propuestas y definir las 10 seleccionadas, cada una de las cuales recibirá hasta USD 50.000 para desarrollar su iniciativa y contará con un plazo máximo de 12 meses para ejecutarla.

La evaluación de los proyectos tendrá en cuenta, entre otros aspectos, su impacto y cobertura, la coherencia con los objetivos de la convocatoria, la pertinencia frente a las necesidades actuales y la capacidad para generar valor e incidencia. Esto implica valorar no solo el alcance de una iniciativa, sino también su capacidad para provocar reflexión, abrir conversaciones y producir cambios en los públicos o comunidades con los que trabaja.

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Asimismo, los jurados considerarán el nivel de innovación y creatividad de las propuestas, su calidad y su viabilidad técnica y financiera. Así, se espera que los proyectos aporten nuevas perspectivas, herramientas o formas de abordar los temas planteados, eleven la discusión pública y tengan posibilidades reales de ser ejecutados y convertirse en referentes dentro de sus respectivos ámbitos.

Las personas interesadas pueden consultar los términos y condiciones, los requisitos, el formulario de inscripción y la información completa de la convocatoria para participar en #PensarConOtros 2026 en la página web www.gruposura.com.