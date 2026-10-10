Fundación PLAN fortalece la atención a la infancia afectada por el terremoto 

En Chocó, 247 niñas y niños recibieron un kit escolar. / Cortesía Fundación PLAN Foto: Cortesía

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A Alix, de ocho años, le gusta la clase de artística. En sus cuadernos dibuja los paisajes de la selva que la rodean y encuentra en los colores una forma de representar el mundo que conoce. Pero cuando tuvo que evacuar su escuela por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, perdió sus materiales y útiles escolares. Como ella, miles de niñas y niños vieron alterada su vida cotidiana y se quedaron sin las condiciones necesarias para continuar sus estudios con normalidad.

La situación de Alix refleja uno de los desafíos que enfrentan las comunidades afectadas por las emergencias humanitarias, pues recuperar los espacios educativos no solo permite retomar las clases, sino también restablecer entornos de protección, alimentación, socialización y acompañamiento para la infancia.

En el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre, esta situación pone de relieve la importancia de garantizar el derecho a la educación durante las emergencias. La interrupción de las clases puede agravar las barreras que ya enfrentan muchas niñas, entre ellas el riesgo de deserción escolar, las violencias basadas en género y las responsabilidades domésticas que limitan su tiempo para estudiar.

De acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto afectó a más de 3.700 centros educativos y alteró la rutina escolar de cerca de 500.000 estudiantes en 19 departamentos del país. En Chocó, uno de los territorios más afectados en su infraestructura educativa, la emergencia dejó a miles de niñas y niños sin instalaciones adecuadas para regresar a las aulas de manera presencial.

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En la institución educativa de Alix, la infraestructura quedó en estado crítico y solo 11 aulas permanecieron habilitadas para atender a una población que supera los 3.000 estudiantes. En medio de estas limitaciones, recuperar los materiales de estudio representa un primer paso para que las niñas y niños puedan continuar aprendiendo.

Frente a este panorama, Fundación PLAN, sede en Colombia de Plan International, adelanta acciones de atención humanitaria orientadas a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. La organización, que lleva más de 64 años trabajando en el país, articuló su respuesta con la Alcaldía de Quibdó y la institución educativa de Alix para entregar kits escolares a 247 niñas y niños.

“Esto es muy importante porque, a través de esta cartilla y de los útiles, puedo aprender a escribir, a leer y también puedo enseñarle a mi hermanito”, agradeció Alix al recibir su kit escolar. Y aunque la entrega de materiales no resuelve por sí sola los daños en la infraestructura, sí contribuye a que los estudiantes cuenten con herramientas para continuar sus procesos de aprendizaje.

Cada kit contiene colores, cuadernos, libros de mandalas y otros implementos / Cortesía Foto: Cortesía

La respuesta de la Fundación PLAN también contempla otras necesidades básicas de las comunidades afectadas. En Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca, la organización reporta la entrega de 30 toneladas de alimentos por medio de kits de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) que han beneficiado a más de 1300 personas.

Además, ha entregado 530 kits de higiene, 137 kits de agua segura, 247 kits escolares, y dotó seis alojamientos temporales. También, ha brindado acompañamiento a 359 niñas, niños y personas adultas en siete espacios protectores en distintos municipios.

“Nuestra respuesta está en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda. En los primeros tres departamentos tenemos presencia desde hace más de 20 años. En Risaralda comenzamos a atender después del terremoto, contratamos personal especializado y estamos trabajando por las personas afectadas por la emergencia”, agregan desde Fundación PLAN.

Al igual que Alix, muchos niñas y niños hoy quieren volver a esos espacios seguros donde aprendían, compartían y aseguraban su presente y futuro, por eso Fundación PLAN invita a más personas a sumarse a su respuesta humanitaria mediante donaciones y a convertirse en PLANers, para garantizar la permanencia de niñas, niños y adolescentes en las escuelas.

Conozca más información en:

https://quieroayudar.plan.org.co/emergencia-colombia