Georgina Rodríguez elige a Milagros como su nuevo aliado de cuidado capilar

Foto: Cortesía Milagros

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Con acceso a algunas de las firmas de belleza más exclusivas del mundo, Georgina Rodríguez eligió a la marca colombiana Milagros como su nueva aliada para el cuidado capilar. La modelo y empresaria conoció sus productos, los incorporó a su rutina y, tras probar sus fórmulas, decidió convertirse en la imagen de una nueva etapa de la compañía.

La alianza representa un paso internacional para Milagros, una marca que nació en Colombia y que ha construido su crecimiento a partir de la recomendación de sus consumidoras. Ahora, de la mano de Rodríguez, la compañía presenta además su primera línea profesional de cuidado capilar, con la que busca llevar a las rutinas en casa una experiencia inspirada en el cuidado profesional.

Para Milagros, el vínculo tiene un significado particular, porque la compañía también construyó su historia a partir de la experiencia de sus consumidoras. La marca no nació dentro de una gran multinacional: sus primeras fórmulas surgieron en una cocina colombiana y, con el tiempo, su crecimiento estuvo impulsado por las recomendaciones y la recompra de quienes probaron sus productos.

“Queríamos que conociera Milagros de la misma manera en que lo han hecho nuestras consumidoras: probando nuestros productos y descubriendo sus resultados. Que Georgina haya decidido acompañarnos después de vivir esa experiencia representa muchísimo para la marca”, señala Vanexa Rojas, gerente general de Milagros.

Foto: Cortesía Milagros

Una nueva etapa para la marca

La llegada de Rodríguez coincide con uno de los lanzamientos más importantes de la compañía: su primera línea profesional de cuidado capilar, desarrollada para acercar a los consumidores una experiencia de reparación inspirada en el cuidado profesional desde casa.

Bajo el concepto “El poder de la reparación profesional desde casa”, la nueva propuesta representa la evolución de Milagros hacia una oferta más especializada en reparación capilar.

La línea busca trasladar parte de la experiencia asociada al cuidado profesional a las rutinas cotidianas, con productos concebidos para atender las necesidades del cabello y ampliar la propuesta de la compañía dentro de esta categoría.

De Colombia al escenario internacional

Foto: Cortesía Milagros

La alianza con Georgina Rodríguez también abre una nueva vitrina internacional para una compañía que pasó de desarrollar sus primeras fórmulas en un hogar colombiano a consolidarse en el mercado nacional del cuidado capilar.

Más que la incorporación de una figura internacional, para Milagros el lanzamiento representa un nuevo capítulo en esa evolución: mantener el origen y la experiencia que han acompañado a la compañía, mientras amplía su propuesta hacia una categoría profesional y busca proyectarla hacia nuevos mercados.

Así, la nueva línea y la alianza con Rodríguez llegan de manera simultánea para marcar lo que la compañía define como una nueva era profesional de Milagros, con la reparación capilar como uno de sus principales ejes.

La nueva línea profesional ya está disponible a través de los canales de la marca.

Aquí puede conocer la nueva línea profesional.