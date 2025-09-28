Honda actualizó la HR-V en Colombia

La actualización de la Honda HR-V presenta un nuevo diseño de parrilla frontal. Foto: Cortesía Honda

La SUV HR-V es uno de los productos con mayor acogida de Honda en Colombia. El recibimiento por parte del público se debe a sus características como la altura al suelo, el afinado tren motor con tecnología i-Vtec y, claro, la fiabilidad de una de las marcas más confiables en Colombia y el mundo.

El vehículo se actualizó recientemente con un nuevo diseño de rines, un nuevo aire en su parrilla frontal y con novedades en su sistema de seguridad activa Honda Sensing. El compacto City, vehículo de entrada de la marca en el país, ya está disponible y también presenta novedades.

César Ospina es el gerente general de Honda-Fanalca. En diálogo con El Espectador, el directivo habló sobre la actualidad de la marca, sus novedades y preocupaciones frente a la terminación del acuerdo comercial entre Colombia y Brasil, origen de una importante parte del portafolio de Honda.

¿Cómo ha sido el 2025 de Honda en Colombia?

Ha sido un año retador. No hemos podido crecer al ritmo que lo ha hecho la industria, principalmente por la no disponibilidad de producto híbrido, que es una realidad para la marca. Esto ha tenido un impacto en nuestras ventas y ha impedido que crezcamos al ritmo de la industria, cercano al 30 %, mientras que nosotros crecemos a un 5 %.

¿Qué productos han sido claves para el crecimiento de Honda en 2025?

A pesar del contexto destacamos productos como el City, la HR-V y la ZR-V, que han crecido. Es destacable que estemos creciendo en un mercado en el que los híbridos son protagonistas. Queremos crecer más y llegar más lejos, pero hoy, dadas las limitaciones en disponibilidad de híbridos, lo importante es mantener la estabilidad, aunque sabemos que no es suficiente.

La HR-V se actualizó en el país ¿cuáles son sus novedades?

La HR-V es un producto importante que participa en uno de los segmentos más competidos en el país. Sobresale por su versatilidad, economía de combustible y otras características como su altura al piso y sillas traseras configurables. Sus precios oscilan entre los $120 y $130 millones.

Entre las novedades se encuentran las nuevas luces traseras, los rines rediseñados, ajustes en el tablero, la llegada de dos nuevos colores, pero más allá del rediseño, hay que resaltar que mantiene la confiabilidad que caracteriza a este modelo. Hace parte de nuestro top de ventas y de no acabarse el acuerdo comercial con Brasil, podrá continuar siendo ofertada en Colombia.

Se mencionó también una nueva calibración del sistema Honda Sensing.

El Honda Sensing es el paquete de ayudas a la conducción de la marca, desarrollado por Honda Japón. Este sistema se actualiza cada año para ser más intuitivo, preciso y seguro. Con esta nueva calibración tenemos un producto aún más confiable en términos de seguridad activa. Es uno de los grandes valores agregados.

También hay novedades con el Honda City. ¿Qué nos puede contar sobre su facelift?

El City llegó a Colombia entre 2021 y 2022, y desde entonces ha tenido una muy buena acogida. Este año, pese a una escasez temporal de inventario, ha repuntado en ventas. Ya retomamos la oferta de las versiones Sedán y Hatchback, con algunos cambios estéticos y nuevos colores en el portafolio. El vehículo recibió cambios en la parrilla frontal, el bumper trasero y las luces delanteras. Está disponible en una única versión full equipo, disponible en ambas carrocerías.

¿Cuál es la situación actual del acuerdo comercial entre Colombia y Brasil ¿Cómo impacta a Honda?

La industria automotriz colombiana se encuentra muy preocupada por la finalización del acuerdo AC72, el cual permite la llegada de vehículos de Brasil con cero arancel. El acuerdo está vigente desde 2017 y llega a su fin el 30 de septiembre de 2025. A partir del 1 de octubre, todos los vehículos provenientes de Brasil pagarán un arancel del 16,1%, lo que aumentará considerablemente sus precios y los hará menos competitivos frente a productos importados desde países con acuerdos vigentes, como México, Estados Unidos, Europa, Canadá o Corea.

Brasil ha propuesto una prórroga mientras se negocia un nuevo tratado, pero Colombia ha sido tajante en su decisión de cerrar el actual acuerdo y buscar uno nuevo para enero de 2026. Esto genera una gran incertidumbre y deja a las marcas sin claridad sobre qué hacer en el corto y mediano plazo.

¿Qué novedades tendrán en el Salón del Automóvil de Bogotá?

Puedo adelantar que habrá una gran sorpresa. La develaremos el primer sábado del salón. Ahora bien, también contaremos con beneficios especiales, los cuales queremos que se extiendan desde octubre, para que no estén limitados solo a la feria. Así nuestros clientes podrán acceder con tiempo a las promociones, conocer las novedades y tomar decisiones informadas. También queremos informar que Claudia Frasser se vincula desde el primero de octubre a la compañía en el cargo de gerente nacional comercial de Honda.