Es imperativo trabajar de manera colectiva con todos los actores del sector educativo colombiano. / Pexels Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura La delicada radiografía de la educación en Colombia José Consuegra Bolívar* Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

El diagnóstico del estado del sector educativo en Colombia presentado por la ministra de Educación, doctora Ilva Myriam Hoyos, ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, es preocupante: revela debilidades y problemas de gran complejidad que comprometen la función educativa.

En el informe fueron unificados aspectos como los siguientes: el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio proyecta necesidades en salud por COP 8,44 billones; sin embargo, solo tiene COP 3,94 billones disponibles, para un déficit de COP 4,50 billones. El sistema de salud de los profesores presenta, entre enero de 2025 y julio de 2026, 97.105 tutelas y trámites constitucionales. Este organismo atiende la salud de 837.275 docentes, pensionados y sus familiares.

También se reporta incumplimiento en las metas del Plan Nacional de Desarrollo pues el Gobierno anterior lo cerró en apenas un 78,44 %, con 17 indicadores (de un total de 23) que no alcanzaron los objetivos previstos. Por ejemplo, la cobertura en educación media llegó al 49,95 %, frente a una meta del 65 %, o sea que solo uno de cada dos estudiantes en edad para cursarla tiene acceso a ella. Asimismo, en el Plan de Desarrollo estaban proyectados 19.500 ambientes educativos; sin embargo, a julio de este año solo se terminaron 11.341.

Otro tema sensible es la matrícula en educación básica y media. A mayo de 2026 se registraban 8.890.336 estudiantes en transición y grado once, es decir, 421.142 menos que en 2025, lo que corresponde a una disminución del 4,5 %, cuyas causas no están determinadas.

De la misma forma, el MEN reporta que veinte entidades territoriales presentan riesgo muy alto en acceso, permanencia, desempeño y atención al contexto.

Le puede interesar

En cuanto a la educación superior, quedó faltando la suma de COP 245.797 millones adicionales para cumplir con la política de gratuidad en la matrícula en lo correspondiente a la vigencia 2026, aunque, de acuerdo con el Gobierno, ya se lograron asegurar COP 185.000 millones. Igualmente, un organismo gubernamental de tanto impacto en la educación superior como el Icetex solo tiene una asignación presupuestal de COP 467.621 millones, pero requiere COP 1,99 billones.

En medición de aprendizaje, el 49,51 % de los colegios oficiales en zonas rurales sigue en la categoría D en pruebas Saber 11, la de menor desempeño. Asimismo, el último dato consolidado con que se cuenta de pruebas Saber en primaria y secundaria es de 2023.

También se presenta una disminución en la cobertura escolar, al pasar del 86,8 % en 2022 al 83,6 % en 2025. La cobertura educativa bruta en zonas urbanas alcanzó el 98,5 %, frente al 77,7 % en las rurales. También se reportan 1.587.248 personas entre los 5 y 16 años sin matricular a 2025, o sea, el 16,2 % de la población en ese rango etario.

Con toda claridad y contundencia, la señora ministra Hoyos expresó que la respuesta del Gobierno actual se orienta a disminuir las brechas, priorizar la transparencia, garantizar el bienestar de los maestros y recuperar la capacidad del sistema para ofrecer oportunidades reales de educación a todos los colombianos.

Es importante poner el retrovisor para conocer el terreno que se está pisando, pero también lo es poner en marcha, con urgencia, las posibles soluciones a los problemas heredados pues, así como otros sectores básicos para el desarrollo y el bienestar de los colombianos, la educación no da espera. En este propósito, como bien lo ha dicho la ministra, es imperativo trabajar de manera colectiva con todos los actores del sector.

*Rector de la Unisimón