La moda de Bogotá–Región llega a París y abre puertas al mundo

La participación hace parte de [PUENTE] Internacional, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá que busca conectar a las empresas locales con nuevos mercados y oportunidades de negocio. Foto: Cortesía

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La moda de Bogotá–Región se abre camino en los escenarios internacionales. Seis marcas, cuatro de prendas de vestir y dos de calzado, llegaron a la capital francesa para presentar su talento y su propuesta ante compradores, medios especializados y actores de la industria, en Paris Fashion Week.

La participación hace parte de [PUENTE] Internacional, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá que busca conectar a las empresas locales con nuevos mercados y oportunidades de negocio. La llegada a París representa, además, un nuevo paso en el proceso de internacionalización que la Cámara de Comercio de Bogotá desarrolla con empresas del sistema moda.

Ovidio Claros Polanco, gestor de la iniciativa [PUENTE] Internacional y presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, habló sobre el proceso de participación, sus objetivos y las oportunidades de lograr una participación en mercados como el europeo.

¿Qué es [PUENTE] Internacional para usted, como creador de esta iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá?

[PUENTE] Internacional nació de la idea de llevar a empresarios de la base empresarial al exterior con sus productos. Empezamos con San Victorino y el Restrepo, sectores llenos de creatividad, talento e innovación, y los acercamos a Bogotá Fashion Week. Después de ver sus resultados, decidimos dar el siguiente paso: llevarlos a escenarios internacionales como Madrid, Nueva York, París, Dubái y Milán. Lo más gratificante ha sido ver cómo pequeños empresarios han crecido y han logrado reconocimiento internacional.

¿Qué representa para estas seis marcas llegar a París y participar en Paris Fashion Week?

Representa un sueño cumplido. Verlos en París, frente a compradores y personas de todo el mundo, fue muy emocionante. Hubo mucha alegría y orgullo de ser colombianos. tuvieron una excelente aceptación: hubo ventas, nuevos pedidos y contactos internacionales. Eso demuestra que salir al mundo abre oportunidades que desde Colombia muchas veces no alcanzamos a visualizar.

¿Cómo es el trabajo que hay detrás de una participación internacional como esta?

Hay un proceso importante de preparación. Las curadurías y las mentorías ayudan a fortalecer las propuestas de cada marca y a prepararlas para competir en otros mercados. Desde la CCB también acompañamos a los empresarios en temas comerciales, conexiones con compradores, embajadas y otras entidades. La idea es que lleguen preparados y puedan aprovechar realmente las oportunidades.

¿Qué se vio en las colecciones que llevaron a París?

Cada marca mostró una propuesta diferente. Divina Collection, por ejemplo, se destacó por su trabajo en denim y por su innovación en la silueta femenina con productos como los jeans levanta-colas. UANA by WANAAWAA tiene un diseñador muy bueno, Andrés Naranjo, con un diseño contemporáneo, mucha identidad de nuestra cultura y experimentación textil de un impacto impresionante. El Maletero y Mónica Esperanza Bermúdez tuvieron una gran aceptación por sus trabajos en cuero. Cannabis continúa creciendo y demostrando mucho talento. Lisantiny, en calzado, es una empresa familiar que ha crecido hasta llegar a las pasarelas. Kernel Leather mostró el valor de la tradición familiar y la artesanía, con productos hechos a mano y un diseño muy cuidado.

Después de Madrid, Nueva York y París, ¿qué sigue para [PUENTE] Internacional?

Lo que sigue es Dubái. La próxima pasarela será entre el 22 y el 26 de este mes. Ya tenemos todo preparado; solamente falta viajar y demostrar lo que somos…. Estoy muy feliz de demostrar que sí era posible llevar a empresarios de la base empresarial a escenarios internacionales. Queremos que esto también sea un estímulo para otros empresarios que tienen talento y creatividad, para que sepan que ellos también pueden llegar a estos mercados.