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Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura La Pesadilla del 501: la comedia en la que el vecino más odiado podría encontrar el amor Redacción Especiales Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Cheo Martínez, interpretado por Santiago Alarcón, es el vecino que todos quieren evitar: ruidoso, amargado y experto en poner a prueba la paciencia de quienes lo rodean. Cansados de sus constantes conflictos, los vecinos del edificio El Cielo deciden contratar a Carolina Rico, interpretada por Melanie Dell Olmo, una mujer audaz y encantadora, para seducirlo y convencerlo salir del edificio.

Sin embargo, lo que comienza como un plan para recuperar la tranquilidad del edificio, pronto se complica y cuando el amor entra en juego, se descubrirá que lidiar con “La Pesadilla del 501” no será tan fácil.

Además de su propuesta narrativa, el proyecto fue aprobado para recibir el incentivo de la contraprestación del Fondo Fílmico Colombiano (FFC), otorgado por el Gobierno de Colombia y administrado por Proimágenes Colombia. Este beneficio contempla un reintegro del 40 % de los gastos en servicios audiovisuales y 20 % de los gastos en servicios logísticos realizados en el país, impulsando así la producción nacional y fortaleciendo la industria audiovisual colombiana.

La Pesadilla del 501 promete llevar a la pantalla una historia en la que nadie tiene la última palabra y en la que, a veces, el vecino más odiado puede terminar sorprendiendo a todos.