La semilla es el punto de partida de un cultivo de palma exitoso

Una semilla con buena genética ofrece características probadas y confiables. Foto: Cortesía

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Una de las claves principales para tener un exitoso cultivo de palma es la genética. De la semilla dependerá el rendimiento del cultivo, su adaptación al ambiente, resistencia a las condiciones de este y, por supuesto, la calidad del aceite que se produzca.

Por eso es importante hablar sobre la semilla. El punto de partida para el éxito en el cultivo de palma, de la que dependerá la rentabilidad del aceite y con la que se pueden evitar diferentes riesgos. No se trata de un gasto: es una inversión que fomenta la competitividad.

Alejandra López, directora de productos de Sepalm, en diálogo con El Espectador, habla sobre la importancia de la semilla en los cultivos de palma, los avances que pueden transformar en los próximos años esta industria y la relación entre la genética y la calidad.

¿Por qué la genética de la semilla es el punto de partida para el éxito en el cultivo de palma?

La genética de la semilla constituye el punto de partida del éxito en el cultivo de palma de aceite, porque desde el inicio define el potencial productivo y el comportamiento agronómico de la plantación durante toda su vida útil.

Una semilla con base genética de calidad determina aspectos fundamentales como el rendimiento, la precocidad productiva, la calidad del aceite, la resistencia a enfermedades y la capacidad de adaptación a las condiciones ambientales de cada zona de cultivo.

Por el contrario, cuando el material genético es deficiente, incluso con un manejo agronómico adecuado, las limitaciones productivas difícilmente pueden corregirse por completo, afectando la rentabilidad y sostenibilidad del cultivo a largo plazo.

¿Qué significa buena genética en una semilla de palma?

Buena genética en una semilla de palma significa que proviene de programas de mejoramiento genético en los que se han seleccionado y validado durante periodos representativos, materiales con características superiores y estables, capaces de ofrecer un mejor desempeño agronómico y productivo en campo.

Alta productividad (más racimos y aceite).

Tolerancia a enfermedades (como la pudrición del cogollo).

Adaptación a diferentes condiciones climáticas.

Uniformidad en el cultivo.

En resumen, es una semilla con características probadas y estables.

Una semilla con buena genética ofrece características probadas y confiables, constituyéndose en la base para alcanzar los objetivos productivos, económicos y de sostenibilidad de la plantación.

¿La genética puede contribuir a cultivos más sostenibles y resilientes frente al cambio climático?

Sí, de manera decisiva. La genética es una herramienta fundamental para desarrollar materiales vegetales con mayor capacidad de adaptación frente a los desafíos ambientales actuales y futuros.

Soportan estrés hídrico o altas temperaturas

Son más resistentes a plagas y enfermedades

Estas características permiten reducir riesgos productivos, optimizar el uso de recursos como agua y fertilizantes, disminuir la presión fitosanitaria y contribuir a sistemas de cultivo más sostenibles y estables en el tiempo frente a escenarios climáticos cambiantes.

¿Cómo participa Sepalm en la producción y distribución de semillas mejoradas?

Sepalm produce y comercializa semillas de palma africana y del cruce entre la palma africana y americana, a partir del programa de mejoramiento genético de PalmElit, una organización que por más de 80 años se ha dedicado a la selección de cultivares de estas especies dentro de las colecciones establecidas con su red de aliados en Asia, Africa y América.

Sepalm contribuye al fortalecimiento de la palmicultura latinoamericana mediante la oferta de semillas mejoradas, provenientes de cultivares cuidadosamente seleccionados por su alto potencial productivo, estabilidad genética y capacidad de adaptación a las actuales condiciones de siembra en las diferentes zonas productoras, que han sido observados antes de su liberación al mercado por al menos 9 años para garantizar la estabilidad de sus características.

De esta manera, Sepalm pone a disposición del sector materiales que favorecen una mayor productividad, mejor desempeño agronómico y sostenibilidad en el establecimiento de nuevas plantaciones.

¿Por qué es clave invertir en genética de calidad?

Invertir en genética de calidad es fundamental porque representa una decisión estratégica de largo plazo en el establecimiento del cultivo de palma de aceite. Al tratarse de un cultivo perenne, con una vida productiva superior a 25 años, la calidad de la semilla define en gran medida el desempeño agronómico, productivo y económico de toda la plantación.

Una elección inadecuada en el material genético puede afectar la productividad durante toda la vida útil del cultivo, mientras que una genética superior permite maximizar la rentabilidad desde las primeras etapas productivas, mejorar la adaptación a las condiciones de siembra y reducir riesgos asociados a problemas sanitarios y de desempeño.

En este sentido, invertir adecuadamente desde el inicio significa minimizar pérdidas futuras y asegurar una plantación más productiva, estable y competitiva en el tiempo.

¿Qué avances genéticos podrían transformar el cultivo de palma en los próximos años?

Entre los avances genéticos con mayor potencial para transformar el cultivo de palma de aceite en los próximos años se destacan:

• Desarrollo de híbridos con mayor productividad, mejor tolerancia a enfermedades y mayor estabilidad productiva frente a diferentes condiciones ambientales.

• Variedades con mejor adaptación a escenarios de estrés climático, especialmente materiales tolerantes a sequía, altas temperaturas o suelos de menor aptitud agrícola

• Cultivares con mayor eficiencia en el uso de nutrientes, capaces de optimizar el aprovechamiento de fertilizantes y reducir costos de producción.

En conjunto, estos avances permitirán plantaciones más eficientes, sostenibles y competitivas.

¿Qué mensaje final les envía a los productores colombianos?

La base del éxito en el cultivo de palma comienza con una decisión fundamental: elegir una semilla de calidad y con respaldo genético certificado. Más que un costo, esta es una inversión estratégica que determina la productividad, la estabilidad y la rentabilidad de la plantación a largo plazo.

En un entorno marcado por el cambio climático, mayores exigencias de mercado y nuevos desafíos sanitarios, la genética será cada vez más el factor diferencial para lograr cultivos competitivos y sostenibles. Por ello, apostar por materiales confiables y técnicamente validados es sembrar con visión de futuro y construir desde hoy la base para liderar el desarrollo de la palmicultura colombiana.