Levapan apuesta por la innovación para transformar el sector panadero

Pan con Fe, el pan tradicional de Colombia para los días de Semana Santa. Foto: Cortesía

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¿Qué colombiano de niño no madrugó los domingos con sus padres a ir por el pan del desayuno o, incluso, entre semana, a comprarlo desde la noche anterior? ¿Cuántos colombianos no recuerdan o conservan entre sus afectos esa panadería de barrio y cuántos otros no conciben un desayuno familiar sin el pan en la mesa? Detrás de todos esos momentos, en los últimos 70 años, ha estado Levapan, una compañía que hoy ve en la innovación y la versatilidad el futuro de una industria que siempre ha estado en la mesa de las familias colombianas.

Durante siete décadas, Levapan ha acompañado la evolución de la industria panadera en Colombia, un sector que, además de hacer parte de los hábitos de consumo de millones de hogares, representa una fuente importante de empleo, emprendimiento y desarrollo económico para el país.

Levapan hoy es un legado viviente de lo que significa ser y estar presente en la mesa de varias generaciones de colombianos. Desde esas materias primas para la elaboración del pan, como la levadura, otros leudantes y premezclas, hoy Levapan trabaja por crear nuevas tradiciones y seguir siendo ese acompañante ideal para panaderos y pasteleros de diferentes escalas.

“Por más de 70 años hemos acompañado a los panaderos. No solamente proveyendo un sinnúmero de ingredientes, sino también en capacitaciones en innovación. En este momento estamos trabajando en temas financieros, productividad, mejora de desperdicios en la industria y asesorías técnicas”, explica Carolina Franco, directora de Marketing de Levapan.

Actualmente, la compañía trabaja con más de 22.000 panaderías en Colombia, a las que acompaña mediante asesorías técnicas, capacitaciones y programas orientados a mejorar sus procesos productivos, optimizar recursos y fortalecer su gestión empresarial. La dimensión de esta industria se refleja en los más de 400.000 empleos que genera en el país, buena parte de ellos vinculados a negocios familiares que encuentran en la panadería una oportunidad de sustento y crecimiento.

Pero, como ocurre con todo crecimiento, y aún más con la tecnología como protagonista en diferentes industrias, hoy uno de los principales cambios que ha experimentado el sector, según cuentan desde Levapan, ha sido la tecnificación de los negocios. Las panaderías han pasado de operar con procesos principalmente artesanales a incorporar maquinaria, reorganizar sus espacios de producción y explorar alternativas para aumentar su eficiencia. En ese proceso, la empresa ha desarrollado asesorías para orientar a los empresarios en la adquisición de equipos, la organización de sus talleres y la implementación de mejores prácticas de manufactura.

Foto: Carolina Franco, directora de Marketing de Levapan. Mauricio Alvarado

La transformación también se evidencia en la diversificación de la oferta. Aunque el pan tradicional continúa teniendo un lugar central en estos establecimientos, cada vez es más frecuente encontrar negocios que incorporan desayunos, almuerzos, cafeterías, productos de bizcochería y chocolatería. Esta evolución responde a la necesidad de atender diferentes públicos y generar nuevas fuentes de ingresos, especialmente en un mercado en el que las panaderías compiten no solo por la calidad de sus productos, sino también por la experiencia que ofrecen a sus consumidores.

Y dentro de ese acompañamiento, Levapan ha venido desarrollando seminarios y encuentros regionales que pueden reunir alrededor de 200 participantes, en los que presenta nuevas tendencias, preparaciones y oportunidades de negocio. Este tipo de actividades se complementa con alianzas con la Cámara de Comercio de Bogotá para desarrollar programas de formación que incluyen mercadeo, redes sociales, marketing digital, finanzas y vitrinismo, además de capacitaciones especializadas para establecimientos con mayores niveles de tecnificación.

“Nosotros hacemos acciones para que ellos cada vez se tecnifiquen más, tengan menos desperdicios en su negocio, mejoren sus finanzas y encuentren diferentes posibilidades para diversificarlo”, señala Franco.

Nuevos consumos

Durante 2026, la compañía presentó alrededor de diez productos nuevos y anticipa que continuará ampliando su portafolio. Su propósito para el próximo año es consolidarse como un proveedor integral para los panaderos, con alternativas que respondan tanto a las necesidades de los establecimientos tradicionales como a las de los negocios más tecnificados y de mayor escala.

De acuerdo con las cifras compartidas por Levapan, el 90 % de la población consume pan y el consumo promedio per cápita en Colombia alcanza los 22 kilogramos al año. Aunque el país todavía se encuentra por debajo de los niveles de consumo de otros mercados de la región, como Chile, esta categoría mantiene su relevancia dentro de la canasta básica de los hogares.

“Sabemos que el pan también es un producto que está fortificado con las necesidades que los consumidores colombianos tenemos en nuestra dieta diaria. Es un gran alimento para cualquier miembro de la familia”, afirma Franco.

Una de las iniciativas con las que Levapan busca impulsar el consumo y fortalecer la relación entre las panaderías y sus comunidades es Pan con Fe, una campaña que llegó a su tercera edición en 2026. La propuesta surgió de la intención de promover un producto que pudiera convertirse en un referente de la tradición panadera colombiana, como ocurre en otros países con preparaciones emblemáticas asociadas a determinadas celebraciones, como la rosca de Reyes en España o el famoso pan de muerto en México.

La iniciativa se desarrolla alrededor de la Semana Santa y convoca a panaderos de diferentes regiones para que elaboren su propia versión de Pan con Fe, con recetas y características particulares según la identidad de cada establecimiento. De esta manera, la campaña busca generar una temporada de consumo, atraer clientes a las panaderías y mantener vigente la tradición de compartir pan en familia. Para la compañía, también representa una apuesta de largo plazo que ha encontrado respuesta entre los panaderos y ha permitido establecer alianzas con agremiaciones y otros actores de la industria.

Durante estos 70 años, Levapan ha encontrado en la evolución de sus clientes y del mercado uno de los principales indicadores de su recorrido. La tecnificación, la formación empresarial, la diversificación de productos y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales muestran cómo una industria tradicional continúa adaptándose a los cambios económicos y a los hábitos de consumo. En ese camino, el desafío será mantener la cercanía con las panaderías colombianas y acompañarlas en una transformación que también involucra el futuro de miles de negocios y empleos en el país.