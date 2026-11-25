Privilegios Compensar ofrece descuentos y beneficios a los trabajadores en categorías como salud, mercado, vestuario, entretenimiento y hogar. Foto: Cortesía Compensar

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Uno de los desafíos más tangibles para los hogares colombianos en este cierre de año es el aumento en el costo de vida, específicamente para aquellos con menores ingresos, en donde la inflación anual genera una mayor presión. Según cifras del DANE, esta alza se ha visto impulsada por categorías como restaurantes y hoteles (9,39 %), salud (7,37 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (7,31 %), lo cual impacta directamente en los presupuestos familiares y obliga a buscar alternativas para hacer rendir el dinero, sin sacrificar la calidad de vida.

En respuesta a estas necesidades, Compensar viene articulando su red de empresas aliadas para ofrecer con su programa Privilegios Compensar oportunidades de ahorro para los trabajadores a través de descuentos y beneficios en categorías clave como supermercados, salud, vestuario, entretenimiento y hogar, entre muchas otras. “Hemos logrado más de 180 alianzas comerciales en 11 categorías de consumo, que se han traducido en descuentos por COP 115 mil millones para más de un millón de afiliados. 8 de cada 10 de ellos ganan menos de 4 salarios mínimos”, explicó Yenny Useche, gerente de Convenios y Alianzas de la organización.

Este impacto cobra especial relevancia en un país donde 1 de cada 5 hogares enfrenta condiciones de inseguridad alimentaria y donde la pobreza monetaria afecta a cerca del 28 % de la población. En este contexto, iniciativas que ayudan a optimizar recursos como el subsidio monetario se convierten en una herramienta concreta para fortalecer el bienestar de las familias más vulnerables.

A las alianzas que Privilegios Compensar ha generado con reconocidas cadenas como Olímpica, Jumbo, Metro, Cruz Verde y Locatel, se suman otras oportunidades de ahorro como las ferias de hogar, escolar y de vehículos que se realizan anualmente en la sede de la Avenida 68, en Bogotá, donde diferentes marcas presentan alternativas de compra, beneficios exclusivos y opciones de financiación para quienes buscan cumplir metas de mediano y largo plazo.

Estas iniciativas no solo amplían las oportunidades de ahorro para los afiliados. También se han convertido en importantes vitrinas comerciales para las empresas participantes, dinamizando el consumo, fortaleciendo el relacionamiento con nuevos clientes y generando más de COP 15 mil millones en ingresos para el empresariado en lo corrido del año.

“Queremos que nuestros afiliados y empresas encuentren valor en Privilegios Compensar. Como plataforma de bienestar integral, buscamos responder a distintas necesidades de las familias colombianas mientras consolidamos una red de sinergias con nuestros aliados que genera oportunidades de crecimiento para los comercios y bienestar para los trabajadores”, agregó Yenny Useche.

Un aliado para retener el talento

Para las organizaciones, el bienestar de los colaboradores se ha convertido en un factor cada vez más relevante para atraer y retener talento. Beneficios que impactan la economía familiar, la calidad de vida y el acceso a bienes y servicios esenciales son hoy un diferencial que fortalece el compromiso y el sentido de pertenencia de los equipos.

Entender que las prioridades financieras cambian según la etapa de vida y la composición del hogar de los trabajadores puede marcar la diferencia a la hora de diseñar iniciativas que favorezcan su permanencia en la organización y contribuyan a mejorar los resultados del negocio. “Los estudios han demostrado que los equipos motivados son 18 % más productivos y que las organizaciones con altos niveles de compromiso registran hasta 23 % más rentabilidad. Por eso, el bienestar dejó de ser un gasto para convertirse en una inversión”, concluyó Yenny Useche.

En un entorno en el que las expectativas de los trabajadores evolucionan constantemente, el bienestar financiero gana relevancia como una herramienta para fortalecer la propuesta de valor al colaborador. Iniciativas como Privilegios Compensar permiten a las empresas acompañar a sus equipos con soluciones que impactan de manera tangible su calidad de vida, al tiempo que fortalecen su compromiso, productividad y conexión con la organización.

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