Origen Local: personas e ideas que crecen de la mano de Droguerías Cafam

Droguerías Cafam fortalece su apuesta por el bienestar, las oportunidades y el emprendimiento colombiano. Foto: Cortesía

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Cafam ha desarrollado una oferta que busca responder a distintas necesidades de los trabajadores y sus familias, desde servicios de salud, educación y recreación hasta crédito, seguros y droguerías. Esa diversidad hace parte de la naturaleza de las cajas de compensación familiar: convertirse en una plataforma de servicios y oportunidades que acompañe a sus afiliados en diferentes momentos de la vida.

Hablar de Cafam implica conversar de una organización que ha ampliado progresivamente los espacios desde los que puede generar bienestar. Una Caja llena de posibilidades de acceso, acompañamiento y desarrollo.

Una muestra de esa dimensión está en los recursos destinados a sus afiliados. En el último periodo reportado, Cafam otorgó COP 6.974 millones en subsidios a trabajadores de las categorías A y B, mientras que su red de Droguerías registró 18,9 millones de transacciones durante el año, dimensionando el alcance de una infraestructura que hace parte de la vida cotidiana de millones de personas.

El alcance de estos servicios no se limita exclusivamente a los afiliados de la Caja. Droguerías Cafam también ha desarrollado alianzas con seis cajas de compensación familiar para atender a afiliados que no cuentan con este servicio dentro de su propia oferta. De esta manera, una misma red puede convertirse en un canal de acceso para trabajadores vinculados a diferentes cajas.

De los servicios a las oportunidades

Una droguería es, en esencia, un lugar al que las personas acuden para encontrar medicamentos, productos de cuidado personal, bienestar y otras soluciones para sus necesidades cotidianas. Pero también puede convertirse en un punto de encuentro entre quienes buscan un producto y quienes encontraron en su creación una oportunidad para desarrollar un negocio.

Ese es el punto de partida de Origen Local, una iniciativa de Droguerías Cafam que busca dar visibilidad a marcas colombianas, acercarlas a nuevos consumidores y poner en circulación las historias empresariales que existen detrás de sus productos. La iniciativa reúne propuestas de emprendedores que partieron de experiencias, necesidades o intereses diferentes y que encontraron en la creación de una marca una manera de responder a ellas.

Una Caja llena de posibilidades de acceso, acompañamiento y desarrollo.

Foto: Cortesía

Está el caso de Gary y Beto, dos amigos que, desde sus propias experiencias, encontraron una necesidad que compartían: el cansancio y la falta de energía que podían acompañar una vida activa. Entre el deporte, el gimnasio y las exigencias del día a día, se preguntaron cómo hacer más simple el bienestar. De ahí nace Happy Sapiens, una marca de bebidas funcionales que busca simplificar la manera de cuidarse y sentirse bien.

Está Tommaso, un angloitaliano que se enamoró de Colombia y encontró en la fuerza y riqueza de la biodiversidad de la Amazonía una fuente de inspiración. De esa conexión nació Proyecto Selva, una marca de cuidado masculino que lleva los secretos de la naturaleza a productos especializados y busca romper estereotipos para que los hombres puedan relacionarse con el autocuidado de una manera más natural.

Está Santiago, junto a un grupo de amigos, emprendedores inquietos y echados pa’lante, quienes quisieron crear en Medellín un lugar donde los hombres pudieran cuidarse sin pena. Así nació Barba Roja en 2016, una barbería-bar donde cortarse el pelo también era un plan, una conversación y un momento para uno mismo. De esa experiencia nació, en 2020, Barba Roja Man Care, una línea de productos hecha en Colombia para llevar ese ritual de cuidado a la casa de cada hombre. Hoy, la marca busca resignificar el cuidado masculino y recordarles a los hombres que cuidarse también es una forma de cuidar su salud mental.

Y está Daniela, quien, a partir de una experiencia familiar, comenzó a preguntarse por algo esencial: la importancia de cuidarnos, escucharnos y ser más conscientes de lo que elegimos para nuestro bienestar. Acompañar de cerca a un familiar durante un proceso de cáncer transformó su manera de entender el autocuidado y la conexión con uno mismo. De esa experiencia nació Casa Ocho, una marca que busca transformar la relación con el cuidado de la piel, uniendo bienestar, ciencia y naturaleza para hacer de la belleza una elección más consciente con las personas y el planeta.

Una Caja que, a través de sus Droguerías, también abre puertas

Las cuatro historias tienen orígenes distintos, pero comparten una característica: detrás de cada producto existe una decisión empresarial. Hay personas que identificaron una necesidad, desarrollaron una propuesta y asumieron el reto de convertirla en una marca.

En ese proceso, llegar a nuevos consumidores puede ser determinante. Para un emprendimiento, acceder a un canal de comercialización nacional significa mucho más que poner un producto en una estantería: representa la posibilidad de ampliar su mercado, fortalecer su operación y generar nuevas oportunidades alrededor de su actividad.

Por eso, el propósito de Origen Local se conecta con una visión más amplia de lo que significa construir país desde una Caja de Compensación: reconocer a las personas que creen en sus ideas, que se atreven a convertir una necesidad en una oportunidad y que trabajan cada día para hacer de Colombia un lugar donde sus proyectos puedan crecer.

A través de Droguerías Cafam, esta iniciativa busca abrir una puerta para que esas historias lleguen a más personas. Porque detrás de cada marca hay alguien que comenzó con una idea, asumió el reto de hacerla realidad y hoy encuentra en este espacio una oportunidad para seguir creciendo.

Origen Local es, en esencia, una forma de acercar personas a personas: quienes crean, quienes emprenden y quienes descubren nuevas maneras de vivir el bienestar.