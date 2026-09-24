Ovidio Claros, elegido presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas

Ovidio Claros Polanco asumió la Presidencia del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas, que reúne a 36 cámaras de 16 países. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá

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Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), fue elegido por unanimidad como presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas (CCCAM), un nuevo organismo que busca convertir la cooperación entre las cámaras del continente en oportunidades concretas para las empresas.

La elección se produjo el 23 de septiembre, durante la primera Asamblea General del Consejo, realizada en Bogotá. Claros recibió el respaldo del total de miembros que asistieron a la asamblea. En la misma jornada fueron designadas 10 vicepresidencias, con representación de Norteamérica, Centroamérica, Caribe, Región Andina y Cono Sur.

“Este Consejo nace de años de escuchar y conocer a nuestros empresarios y de buscar nuevas oportunidades para su crecimiento. El camino comenzó en España, tomó forma en Bolivia y hoy se materializa en Bogotá con 36 cámaras unidas alrededor de una visión compartida”, señaló Claros tras asumir la Presidencia.

El CCCAM fue presentado oficialmente el 22 de septiembre, en el marco de la II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios Bogotá y Cundinamarca. La organización reúne a 36 cámaras de comercio de 16 países y se constituye como una asociación internacional privada, sin ánimo de lucro y no gubernamental, con domicilio en Bogotá.

Su principal propósito es articular las capacidades de las cámaras para facilitar la conexión entre empresas y mercados de las Américas. La apuesta incluye compartir conocimiento, identificar oportunidades comerciales, promover alianzas y desarrollar proyectos conjuntos que permitan responder a los cambios que atraviesa el comercio internacional.

De la cooperación a las oportunidades empresariales

El Consejo parte de un escenario en el que las empresas enfrentan transformaciones relacionadas con la inteligencia artificial, la reconfiguración de las cadenas globales de valor, el crecimiento del comercio de servicios y los cambios en las relaciones económicas internacionales.

Frente a estos desafíos, el CCCAM busca que las cámaras de comercio no solo intercambien experiencias, sino que trabajen de manera coordinada en iniciativas que puedan traducirse en resultados para el sector empresarial. Entre sus objetivos están facilitar el acceso a nuevos mercados, fortalecer las cadenas de valor regionales, impulsar el intercambio comercial y generar información que ayude a las empresas a tomar decisiones.

Para avanzar en esa dirección, el Consejo concentrará su trabajo en cinco frentes: promoción comercial y servicios a empresas; conectividad, eventos y posicionamiento; conocimiento e inteligencia comercial; cooperación internacional y alianzas; y policy y advocacy hemisférico. También desarrollará iniciativas relacionadas con la transformación cameral y la sostenibilidad institucional.

La agenda prevista para 2026 y 2027 contempla Ruedas de Negocio Hemisféricas, Misiones Comerciales Institucionales, una Cumbre CCCAM, Informes Sectoriales, un Barómetro de Clima de Negocios, alianzas multilaterales estratégicas y una Mesa de Cadenas de Valor Regionales.

Estos espacios buscan facilitar encuentros entre empresarios, instituciones y cámaras de diferentes países, así como identificar sectores con potencial de integración y nuevas oportunidades de negocio.

Un Consejo con representación continental

La estructura de gobierno estará conformada por una Asamblea General, un Consejo Directivo y una Dirección Ejecutiva, bajo el principio de “una cámara, un voto”, independientemente del tamaño, número de afiliados o capacidad económica de cada organización.

Con la elección de Claros como presidente, comienza ahora la etapa de ejecución del Consejo. El reto será llevar la articulación lograda entre las cámaras a proyectos concretos que permitan ampliar las conexiones empresariales, fortalecer los vínculos comerciales y facilitar la entrada de empresas a nuevos mercados.

Para la Cámara de Comercio de Bogotá, que impulsó la creación del organismo, el CCCAM también representa una plataforma para fortalecer la internacionalización de Bogotá y Cundinamarca y conectar al empresariado local con redes y oportunidades del continente.

Así, Bogotá no solo será la sede del nuevo Consejo, sino el punto desde el cual comenzará a operar una red que busca que las cámaras de comercio trabajen de manera coordinada para responder a los desafíos del comercio internacional y abrir nuevas posibilidades de crecimiento para las empresas de las Américas.