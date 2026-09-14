People Day 2026: líderes de Recursos Humanos se reúnen para hablar del futuro del trabajo

People Day busca convertirse en un punto de encuentro para quienes entienden que hablar de personas también es hablar de estrategia, innovación y resultados. Foto: Cortesía

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El mundo laboral cambia a una velocidad cada vez mayor. De la mano de nuevas tecnologías, automatización e inteligencia artificial, los líderes de gestión de personas enfrentan nuevos retos que se suman a responder por las necesidades del día a día: encontrar tiempo para detenerse, mirar el panorama completo y pensar en el futuro de sus organizaciones.

Este día a día puede dejar poco espacio para conversar sobre lo que realmente está transformando la manera de trabajar, por eso los encuentros presenciales cobran especial relevancia. Salir por un momento de la rutina, conocer otras experiencias y compartir con personas que enfrentan desafíos similares puede abrir nuevas preguntas, inspirar decisiones y ayudar a convertir las ideas en acciones concretas.

La cuarta edición de People Day combina inspiración, aprendizaje, conexión y diversión en torno a la gestión de personas. Foto: Cortesía

Teniendo en cuenta este contexto, llega la cuarta edición de People Day, el único festival de Gestión de Personas en Latinoamérica, que desde 2023 reúne a quienes impulsan los cambios en cultura, liderazgo y gestión del talento a través de la transformación digital y la inteligencia artificial.

People Day busca que sus asistentes experimenten un escenario que combina inspiración, aprendizaje, conexión y diversión para acercar a los líderes a nuevas formas de entender el liderazgo, construir cultura y tomar decisiones poniendo a las personas en el centro.

“Los líderes de talento humano no pueden guiar la transformación de sus equipos desde el aislamiento de la rutina operativa. Necesitamos entornos que nos permitan interactuar directamente con la innovación, cuestionar las prácticas tradicionales y aprender de disciplinas que ponen a la persona en el centro de la estrategia corporativa. El verdadero valor de estos encuentros radica en su capacidad para activar redes de colaboración vivas”, dijo Gabriela Durán, Country Manager de Buk.

Esta edición contará con una agenda que reúne a referentes internacionales de distintas disciplinas, con el objetivo de ofrecer herramientas y perspectivas que puedan llevarse directamente al trabajo.

La cuarta edición de People Day propone un espacio para pausar, compartir experiencias y encontrar nuevas perspectivas sobre el futuro del trabajo. Foto: Cortesía

Entre los speakers de este año se encuentra Estanislao Bachrach, doctor en Biología Molecular y exinvestigador de Harvard, quien hablará sobre la relación entre neurociencia, comportamiento y procesos de cambio. También participará Alfonso Alcántara, “Yoriento”, psicólogo laboral español especializado en motivación, objetivos y hábitos de alto rendimiento.

La agenda también contará con Carolina Soto, economista con sentido social, asesora de comunicaciones y relaciones internacionales, quien hace parte del grupo de speakers de esta edición.

Se suma también Alejandro Melamed, doctor en Ciencias Económicas y referente en liderazgo y gestión de personas, quien profundizará en la importancia del propósito y la humanización de las empresas en un contexto marcado por la transformación digital.

People Day reúne a líderes y expertos para reflexionar sobre los cambios que están transformando el mundo laboral. Foto: Cortesía

Bernardo Fernández Tanus, “Bernie”, reconocido inversionista de Shark Tank México, abordará de forma práctica temas como la resiliencia, el liderazgo y los obstáculos que pueden frenar el potencial de los equipos, incluido el autosabotaje.

People Day busca convertirse en un punto de encuentro para quienes entienden que hablar de personas también es hablar de estrategia, innovación y resultados. Se trata de un espacio para detenerse, tomar perspectiva y volver a las organizaciones con nuevas preguntas, ideas y herramientas.

La cuarta edición de People Day se realizará el jueves 15 de octubre en Chamorro City Hall, en Bogotá. La jornada comenzará a las 8:00 a. m., con ingreso desde las 7:30 a. m., y se extenderá hasta las 10:00 p. m.

Aquí puede conseguir sus entradas y conocer más información.