Para los trabajadores estas deduciones pueden convertirse en un patrimonio que puede crecer. Foto: Cortesía

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A pocas semanas del cierre fiscal, muchas empresas todavía revisan cómo optimizar su impuesto de renta antes de finalizar el año. Lo que pocas conocen es que existe una alternativa que no solo puede generar eficiencias tributarias, sino convertirse en una herramienta para reconocer y fidelizar a sus trabajadores.

Se trata de los Planes Institucionales, un mecanismo mediante el cual las compañías realizan aportes a favor de sus empleados en fondos de Pensiones Voluntarias, como el que administra Protección. Los recursos se asignan a cuentas individuales de los trabajadores, permanecen sujetos a condiciones definidas por sus empresas y se invierten mientras dichas condiciones se cumplen. En el caso de Protección, esa gestión se apoya en la misma experiencia con la que la compañía administra el ahorro de más de 8,5 millones de colombianos. El atractivo para las organizaciones está en el beneficio tributario que reciben estos aportes.

Una deducción especial

De acuerdo con el inciso primero del artículo 126-1 del Estatuto Tributario, las empresas pueden deducir los aportes realizados a favor de sus trabajadores hasta por 3.800 UVT al año por empleado. Para 2026, ese monto equivale a COP 199 millones por persona.

A diferencia de otras deducciones asociadas a la operación ordinaria del negocio, esta tiene un tratamiento especial y puede aplicarse en el mismo año gravable en que se realiza el aporte.

El efecto puede ser relevante. Con una tarifa general de renta del 35%, por cada $100 millones aportados dentro de ese límite una compañía podría disminuir hasta en $35 millones el valor de su impuesto, siempre que el aporte sea deducible en su totalidad y las condiciones tributarias de la organización permitan aprovechar el beneficio.

“Antes de que termine el periodo fiscal, una compañía todavía puede revisar cómo está cerrando, cuál será su margen de utilidad y cómo se proyecta su impuesto de renta. Si tiene flujo de caja, los Planes Institucionales le permiten hacer una planeación tributaria dentro de la norma y, al mismo tiempo, generar un beneficio real para sus trabajadores. Una vez se cierra el año fiscal, esa oportunidad ya no existe y vuelve a arrancar la cuenta para 2027”, explicó Elizabeth Agudelo, experta tributarista y jefe de Regulación de Protección.

Más allá de la deducción

Aunque el beneficio tributario suele ser el principal detonante de interés, el mecanismo tiene una característica adicional: los recursos aportados no se convierten inmediatamente en salario ni pasan de forma automática al patrimonio del trabajador.

Los aportes se consolidan gradualmente, según las condiciones definidas por la empresa, y durante ese tiempo permanecen invertidos y generando rendimientos.

Ese diseño permite transformar recursos que normalmente se entregan como incentivos de corto plazo en ahorros orientados a objetivos de largo aliento, como la compra de vivienda, la construcción de capital para el retiro o la consolidación de patrimonio personal.

Para las organizaciones, el esquema también puede funcionar como una herramienta para fortalecer la permanencia del talento, incentivar el cumplimiento de metas y alinear los intereses de los colaboradores con los resultados del negocio.

“Los Planes Institucionales son una herramienta que va más allá del beneficio fiscal. Permiten que las compañías estructuren incentivos asociados a la permanencia de sus empleados, al cumplimiento de metas o a objetivos personales. En Protección, lo que hacemos es identificar las necesidades de cada organización y construir esquemas que también generen valor para los diversos niveles de empleados dentro de las organizaciones, promoviendo su ahorro y la consolidación de su patrimonio en el tiempo”, agregó Agudelo.

Una decisión que todavía puede tomarse este año

Los Planes Institucionales pueden aplicarse a empleados socios y no socios con vínculo laboral, así como a pensionados que continúan trabajando en la organización. Los aportes pueden realizarse de manera periódica o al cierre del ejercicio fiscal. La implementación de estos esquemas suele requerir acompañamiento especializado para definir condiciones, beneficiarios, metas y mecanismos de permanencia.

Protección administra actualmente más de 10.000 Planes Institucionales corporativos y acompaña a las empresas en todo el proceso: desde el diseño de las condiciones y metas hasta la inversión de los recursos y el seguimiento del plan. Su oferta incluye esquemas de incentivo por desempeño, ahorro contributivo y complemento pensional, que combinan eficiencia tributaria, gestión del talento y construcción de ahorro de largo plazo.

Por eso, para muchas compañías el cierre de año representa la última oportunidad para evaluar si parte de los recursos que destinarán al impuesto de renta pueden convertirse, simultáneamente, en un beneficio para sus trabajadores.

En un entorno en el que atraer y retener talento es cada vez más relevante para la competitividad de las organizaciones, los Planes Institucionales permiten conectar dos objetivos que tradicionalmente se gestionan por separado: la eficiencia financiera del negocio y la construcción de patrimonio para los colaboradores.

La cuenta regresiva para aprovechar este beneficio ya comenzó. Lo que para una empresa puede representar una deducción relevante en su declaración de renta, para sus trabajadores puede convertirse en un patrimonio que seguirá creciendo en el tiempo. La diferencia está en tomar la decisión antes del cierre fiscal.

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Aquí puede conocer más sobre los Planes Institucionales de Protección.