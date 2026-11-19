Ganadores Premio Emprender Paz 2026. Foto: Cortesía

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Las iniciativas tienen en común el uso de modelos de negocio rentables que también responden a problemáticas sociales y económicas de sus territorios. Dichos modelos incluyen un nuevo modelo de formación y de vinculación laboral para 626 jóvenes, el fortalecimiento de la producción de cacao y miel en comunidades rurales y la generación de ingresos para familias indígenas conservando cerca de 19.000 hectáreas de bosque amazónico.

En esta edición, el Premio Emprender Paz anunció la vinculación de la Organización El Minuto de Dios como nuevo aliado estratégico, que se suma a la Embajada de Suecia, la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Ayuda en Acción. La incorporación se da en la antesala de los 20 años del reconocimiento, que se celebrarán en 2027.

“Hacer empresa en Colombia es una de las vías más potentes para transformar territorios y construir paz. Lo vemos en jóvenes que acceden a un empleo formal, en comunidades que encuentran alternativas a las economías ilegales y en miles de hectáreas de bosque que se conservan porque generan valor para quienes las habitan. Todas ellas son una muestra muy valiosa del impacto social del sector privado”, afirmó Astrid Gómez Hilarión, directora del Premio Emprender Paz.

Las iniciativas tienen en común el uso de modelos de negocio para responder a problemáticas sociales y económicas de sus territorios. Foto: Cortesía

Campuslands: formación tecnológica para el empleo juvenil

El primer lugar fue para Campuslands, iniciativa que prepara a jóvenes de entre 18 y 28 años para incorporarse al sector de tecnologías de la información mediante una formación intensiva en habilidades técnicas, liderazgo y competencias para el mundo laboral. Su modelo conecta la creciente demanda de talento especializado por parte de las empresas con jóvenes que enfrentan barreras para acceder a oportunidades de educación y empleo formal. De 706 participantes, 626 han conseguido vincularse laboralmente. Más allá de la formación técnica, la iniciativa contribuye a transformar las trayectorias de vida de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, facilitando su acceso a empleos de calidad, mayores ingresos y oportunidades de desarrollo profesional.

Asocaval: el cacao como alternativa productiva en Valdivia

La Asociación de Cacaoteros de Valdivia (Asocaval) obtuvo el segundo lugar, con el proyecto “Sembradores de Paz: Juventud Cacaotera que transforma vidas en Valdivia”. La iniciativa promueve el cultivo de cacao de especialidad como alternativa frente a las economías ilícitas. Actualmente, reúne a 74 productores asociados y garantiza la compra de la cosecha a más de 300 familias cacaoteras de la región. Como parte de su apuesta por el relevo generacional, Asocaval impulsa la participación de jóvenes en las actividades rurales como una opción de vida. Para ello, desarrolla parcelas demostrativas y procesos de formación en manejo técnico del cultivo, catación de cacao y operación de viveros. Actualmente, 63 niñas, niños y jóvenes de instituciones educativas de Valdivia participan en estos espacios.

Bioingredientes Amazónicos: productos del bosque para la industria cosmética

El tercer lugar fue para Bioingredientes Amazónicos, con su iniciativa «Bosque en Pie», que aprovecha frutos silvestres de la Amazonía, como cacay, burití y seje, para producir aceites naturales destinados a la industria cosmética. El modelo vincula a 200 familias indígenas y campesinas recolectoras de Putumayo, que encuentran en el aprovechamiento sostenible del bosque una fuente de ingresos para sus hogares. La iniciativa permite que frutos que anteriormente no tenían un valor económico se conviertan en ingresos, fortaleciendo las economías locales sin necesidad de transformar ni degradar el territorio. Los productos obtenidos llegan a clientes como Belcorp, además de mercados en Estados Unidos, Europa y América Latina. Según la organización, esta actividad contribuye a la conservación de cerca de 19.000 hectáreas de bosque amazónico en un territorio PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Griffith Foods: producción de miel para diversificar los ingresos rurales

Griffith Foods obtuvo el cuarto lugar, por un modelo que promueve la apicultura en el Bajo Cauca antioqueño y Córdoba como alternativa económica frente a la minería informal y los cultivos de uso ilícito. Desde 2018, la compañía funciona como comprador ancla y adquiere cerca del 60 % de la producción apícola de la región. La iniciativa beneficia a alrededor de 1.500 familias, equivalentes a cerca de 6.500 personas, entre ellas campesinos que erradicaron cultivos ilícitos, comunidades indígenas y afrodescendientes y víctimas del conflicto. También reporta la restauración de más de 2.000 hectáreas de flora y bosques nativos.

Las cuatro iniciativas recibirán incentivos económicos de entre COP 15 millones y COP 40 millones, destinados al fortalecimiento técnico, la capacitación especializada y la adquisición de maquinaria y equipos para ampliar sus operaciones.

El Premio Emprender Paz, liderado por la Fundación Grupo Social, visibiliza y exalta desde hace casi 20 años, modelos empresariales que abren puertas generando oportunidades económicas y sociales en comunidades vulnerables del país.