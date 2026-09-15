Puerto de Santa Marta crece 12,7 % y enfrenta el reto de seguir ampliando su capacidad

El Puerto de Santa Marta moviliza carga de distintos sectores y fortalece su papel como plataforma para el comercio exterior y las exportaciones agrícolas de Colombia. Foto: Cortesía

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En Santa Marta, el movimiento del puerto refleja buena parte de lo que ocurre con el comercio exterior colombiano. Por sus instalaciones pasan cereales destinados a la alimentación humana y animal, vehículos, carga general, contenedores y productos agrícolas que salen hacia mercados internacionales. También funciona como shorebase de Petrobras y participa en la operación de uno de los proyectos gasíferos de mayor expectativa para el país, Sirius 2, el cual es considerado muy importante para el puerto, la región y el país, ya que garantizará disponer de gas a bajo precio y la transición energética en Colombia.

La actividad mantiene una tendencia de crecimiento. Entre enero y julio de 2026, la carga movilizada por el Puerto de Santa Marta aumentó 12,7 % frente al mismo periodo de 2025. Las importaciones crecieron 15,4 %, mientras las exportaciones lo hicieron en 8,2 %. Pero detrás de esas cifras también aparecen varios de los problemas que enfrenta el comercio exterior colombiano: dificultades para los exportadores, interrupciones en las vías, ausencia del transporte ferroviario desde hace más de dos años y la necesidad de seguir ampliando la infraestructura portuaria a mediano y largo plazo.

La principal fortaleza de la terminal está precisamente en no depender de un solo tipo de carga. A diferencia de otros puertos con una especialización más marcada, Santa Marta opera como una terminal multipropósito con terminales especializados en contenedores, granel líquido, carbón, shorebase, cereales,… con presencia en diferentes segmentos de la cadena logística.

“Somos un puerto multipropósito”, explica Domingo Chinea Barrera, presidente del Puerto de Santa Marta, quien señala que actualmente la operación del puerto incluye cereales, carga general, vehículos, contenedores, carbón y cargas líquidas, además de las actividades relacionadas con Petrobras. A esa matriz se suman las exportaciones de banano, plátano, uchuva, gulupa, aguacate, café, aceite de palma, flores, carbón.

El agro ocupa el primer lugar en las operaciones portuarias en Colombia que llegan a mercados internacionales. El puerto exporta más de medio millón de toneladas anuales de aceite de palma y es el segundo puerto bananero de Colombia. Al mismo tiempo, recibe más de 3,5 millones de toneladas de cereales y durante este año ha registrado una reactivación de las importaciones de fertilizantes, que han crecido más de 10 %.

Para Chinea, esa diversidad permite distribuir los riesgos de la operación. Cuando un segmento disminuye, otro puede compensarlo. Pero también define el papel que, según él, debe cumplir la terminal dentro de la economía nacional: servir como una plataforma para que la producción agrícola colombiana llegue a los mercados internacionales. Debemos destacar que nuestras exportaciones están llegando a mercados exigentes del mundo como la Unión Europea y Estados Unidos, resaltamos que éste último es el principal mercado del Puerto de Santa Marta.

“Somos el puerto del agro colombiano”, afirma.

El desafío de exportar

El crecimiento de las importaciones durante 2026 contrasta con las dificultades que atraviesan los exportadores. Chinea atribuye parte del comportamiento de las compras externas al nivel de la tasa de cambio y advierte que el escenario no es sostenible a largo plazo si no está acompañado por un aumento de las exportaciones.

El problema tiene especial relevancia para los productos agrícolas: banano, plátano, uchuva, aguacate, limón y flores que dependen de cadenas logísticas en las que los tiempos de transporte son determinantes. Los bloqueos en las carreteras, señala el presidente del puerto, están afectando tanto a importadores como a exportadores.

La situación adquiere mayor complejidad por la estructura del sector agrícola colombiano, caracterizado por la presencia de productores y exportadores de diferentes tamaños. En el caso del banano y las flores, por ejemplo, conviven empresas grandes, medianas y pequeñas. Y los aumentos significativos de los costos, sumado a una tasa de cambio inferior a $3.100 por dólar.

En ese panorama, la apuesta del puerto de la capital del Magdalena no solo se centra en el agro ni se limita a las frutas y productos que actualmente salen por Santa Marta. Chinea considera que Colombia tiene un amplio margen para aumentar sus exportaciones agrícolas y plantea la necesidad de una política de largo plazo que permita mejorar la eficiencia del sector; y la gran necesidad de eliminar los constantes cierres de vías nacionales para que la mercancía llega a su destino o se pueda exportar.

Domingo Chinea Barrera, presidente del Puerto de Santa Marta. Foto: Cortesía

Pero dicho margen de crecimiento también está ligado a algo tan importante como la inversión nacional y extranjera. El crecimiento de la carga coincide con el cierre de una etapa de la concesión. El Puerto de Santa Marta ya cumplió su plan maestro de inversiones y la concesión vigente termina en 2033. Sin embargo, la dinámica del comercio exterior está llevando a la terminal a plantear nuevas inversiones antes de que llegue ese momento.

Actualmente se adelanta una inversión superior a COP 20.000 millones en un sistema de amarre y la incorporación de un nuevo escáner para contenedores, con un costo superior a USD 6 millones.

La discusión, de acuerdo con Chinea, debe involucrar al nuevo Gobierno Nacional y a las sociedades portuarias. Su planteamiento es que las concesiones que están próximas a terminar puedan negociar nuevas inversiones para ampliar y modernizar la infraestructura en el mediano y largo plazo, en un momento en que el comercio exterior demanda mayor capacidad.

La necesidad no responde únicamente al crecimiento registrado este año. También está relacionada con nuevos proyectos que pueden modificar la demanda de servicios portuarios en los próximos años.

Uno de ellos es Sirius 2, proyecto gasífero en el que el Puerto de Santa Marta funciona como shorebase. Chinea considera que su desarrollo tiene alcance nacional y señala que existen seis terapies cúbicos de gas certificados y que dos nuevos pozos han tenido resultados positivos.

El proyecto, sin embargo, permanece pendiente de un proceso de consulta previa. Queremos felicitar al Gobierno nacional por dar prioridad a la solución de las consultas previas y las licencias ambientales que van a permitir el desarrollo de Sirius 2 e iniciar la producción de gas a más tardar en el 2030, esto demuestra el compromiso de este gobierno con este megaproyecto.

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El turismo como protagonista del puerto

A la actividad de carga se suma otra dimensión de la terminal: el turismo. El tráfico de cruceros ha crecido cerca de 50 % en los últimos años y Santa Marta busca aprovechar su condición de destino turístico.

La ciudad cuenta, entre otros atractivos, con la Sierra Nevada, Ciudad Perdida, la Quinta de San Pedro, playas y una oferta asociada a la cultura del café y el banano. En ese escenario, el puerto adelanta una inversión relacionada con la llegada de cruceros y el fortalecimiento de su terminal de cruceros.

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La visión de Chinea sobre Santa Marta termina, así, fuera de los muelles. Su diagnóstico combina la necesidad de seguir ampliando la infraestructura portuaria con la recuperación del ferrocarril, que hace más de dos años se ha marchado del puerto a pesar de que teníamos dos servicios semanales; el fortalecimiento de las exportaciones agrícolas, el desarrollo de Sirius 2 para que entre en producción a más tardar en 2030 y la solución de problemas estructurales de la ciudad como agua y servicio de alcantarillado.

El puerto, mientras tanto, mantiene el crecimiento de su operación. La pregunta que queda planteada es cómo convertir ese aumento de carga en una capacidad logística mayor para Colombia, sin que las limitaciones de infraestructura, transporte y servicios públicos terminen frenando el potencial de una terminal que, por la diversidad de mercancías que moviliza, busca mantener un papel relevante en el comercio exterior del país.