“Queremos que Cundinamarca sea la mejor región de educación en América Latina en el 2035”

Le cuenta | Lo que comenzó como un negocio familiar de alimentos en la Sabana de Bogotá y que logró ir más allá de generar utilidades y beneficio para sus accionistas, encontró un camino en el llamado sistema B, donde el impacto de las empresas debe cumplir también con compromisos sociales y ambientales. Carlos Enrique Cavelier, miembro de la familia fundadora de Alquería y quien hoy lidera la iniciativa de inversión en educación pública bajo el cargo de “Coordinador de sueños”, habla de cómo han logrado cambiar la vida de 146.000 estudiantes y 7.745 docentes, llevando a 529 jóvenes a obtener becas de educación superior. En esta conversación para Entrevistas El Espectador, detalla cómo comenzó todo, cómo lo han venido escalando a otros departamentos y por qué cuando el empresario se fija en el entorno de su negocio, de sus colaboradores y de sus familias, realmente se logran transformaciones sociales como la superación de la línea de pobreza.