Resultados de loterías y chances del martes 3 de noviembre de 2026 

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Si compró un tiquete y todavía no ha revisado su jugada, aquí puede consultar los resultados de los principales chances y juegos de suerte y azar correspondientes al martes 3 de noviembre de 2026.

También puede consultar los resultados actualizados en la sección de resultados de loterías de El Espectador.

Resultados de las loterías

Estos fueron los principales resultados de las loterías correspondientes a la jornada del martes 3 de noviembre:

Lotería Número ganador Serie Sorteo Lotería de la Cruz Roja 8607 153 3.178

Resultados de chances del martes 3 de noviembre

Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del martes 3 de noviembre:

Juego Número ganador Quinta El Dorado Mañana 4949 2 Chontico Día 6717 5 El Dorado Tarde 7718 6 Paisita Noche 8342 — Chontico Noche 2563 2 El Dorado Noche 7144 7

Resultado de MiLoto

El sorteo de MiLoto, realizado el martes 3 de noviembre de 2026, dejó como combinación ganadora: 08 – 13 – 20 – 24 – 25.

¿Cómo saber si ganó?

Revise que el número de su tiquete corresponda a la fecha y modalidad del sorteo en el que participó. En los chances que incluyen quinta cifra, compruebe también este dato.

Si su jugada coincide con un resultado ganador, conserve el tiquete original en buen estado y consulte directamente con el operador autorizado los requisitos, documentos, plazos y canales habilitados para reclamar el premio.

Juego legal y responsable

Este contenido es exclusivamente informativo. El Espectador no opera juegos de suerte y azar, no intermedia apuestas ni ofrece bonos o promociones. Ante cualquier discrepancia, prevalece la información publicada por el operador responsable de cada sorteo.

La participación en juegos de suerte y azar está prohibida para menores de 18 años. Juegue con moderación.