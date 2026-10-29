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Resultados de loterías y chances del miércoles 28 de octubre de 2026 

Conozca las cifras que dejaron los sorteos de la jornada y verifique su tiquete para saber si obtuvo algún premio. 

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Redacción Especiales
Resultados de loterías y chances del martes 27 de octubre de 2026
Foto: Pixabay

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Si compró un tiquete y todavía no ha revisado su jugada, aquí puede consultar los resultados de los principales chances y juegos de suerte y azar correspondientes al miércoles 28 de octubre de 2026.

También puede consultar los resultados actualizados en la sección de resultados de loterías de El Espectador.

Resultados de las loterías

Estos fueron los principales resultados de las loterías correspondientes a la jornada del miércoles 28 de octubre:

Lotería Número ganador Serie Sorteo
Lotería del Valle75440224.872
Lotería de Manizales42411834.979

Resultados de chances del miércoles 28 de octubre

Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del miércoles 28 de octubre:

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Juego Número ganador Quinta
El Dorado Mañana52693
Chontico Día53696
El Dorado Tarde88708
Chontico Noche15270

¿Cómo saber si ganó?

Revise que el número de su tiquete corresponda a la fecha y modalidad del sorteo en el que participó. En los chances que incluyen quinta cifra, compruebe también este dato.

Si su jugada coincide con un resultado ganador, conserve el tiquete original en buen estado y consulte directamente con el operador autorizado los requisitos, documentos, plazos y canales habilitados para reclamar el premio.

Juego legal y responsable

Este contenido es exclusivamente informativo. El Espectador no opera juegos de suerte y azar, no intermedia apuestas ni ofrece bonos o promociones. Ante cualquier discrepancia, prevalece la información publicada por el operador responsable de cada sorteo.

La participación en juegos de suerte y azar está prohibida para menores de 18 años. Juegue con moderación.

Por Redacción Especiales

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