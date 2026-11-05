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Resultados de loterías y chances del miércoles 4 de noviembre de 2026 

Conozca las cifras que dejaron los sorteos de la jornada y verifique su tiquete para saber si obtuvo algún premio. 

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Redacción Especiales
Resultados de loterías y chances del martes 27 de octubre de 2026
Foto: Pixabay

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Si compró un tiquete y todavía no ha revisado su jugada, aquí puede consultar los resultados de los principales chances y juegos de suerte y azar correspondientes al miércoles 4 de noviembre de 2026.

También puede consultar los resultados actualizados en la sección de resultados de loterías de El Espectador.

Resultados de las loterías

Estos fueron los principales resultados de las loterías correspondientes a la jornada del miércoles 4 de noviembre:

Lotería Número ganador Serie Sorteo
Lotería del Valle79320404.873
Lotería de Manizales25703344.980

Resultados de chances del miércoles 4 de noviembre

Estos fueron los principales resultados de los chances correspondientes a la jornada del miércoles 4 de noviembre:

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Juego Número ganador Quinta
El Dorado Mañana18152
Chontico Día65397
El Dorado Tarde62638
Paisita Noche7676
Chontico Noche22487
El Dorado Noche53311

Resultados de Baloto y Revancha

El sorteo 2.731 de Baloto, realizado el miércoles 4 de noviembre de 2026, dejó como combinación ganadora: 11 – 23 – 26 – 37 – 42, con superbalota 02.

En Revancha, la combinación ganadora del mismo sorteo fue: 03 – 15 – 28 – 33 – 38, con superbalota 08.

Resultado de Super Astro Sol

El sorteo 5.571 de Super Astro Sol, realizado el miércoles 4 de noviembre de 2026, dejó como número ganador el 0780, con el signo Libra.

¿Cómo saber si ganó?

Revise que el número de su tiquete corresponda a la fecha y modalidad del sorteo en el que participó. En los chances que incluyen quinta cifra, compruebe también este dato.

Si su jugada coincide con un resultado ganador, conserve el tiquete original en buen estado y consulte directamente con el operador autorizado los requisitos, documentos, plazos y canales habilitados para reclamar el premio.

Juego legal y responsable

Este contenido es exclusivamente informativo. El Espectador no opera juegos de suerte y azar, no intermedia apuestas ni ofrece bonos o promociones. Ante cualquier discrepancia, prevalece la información publicada por el operador responsable de cada sorteo.

La participación en juegos de suerte y azar está prohibida para menores de 18 años. Juegue con moderación.

Por Redacción Especiales

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