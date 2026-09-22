Suplantación y carros siniestrados: el aplicativo que ayuda a comprar usados sin fraudes

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El fraude en la compraventa de vehículos usados en Colombia tiene libreto conocido: carros chocados que se venden como intactos, vehículos hurtados con papeles adulterados, prendas bancarias sin levantar y vendedores que no son los verdaderos propietarios. Para enfrentarlo, la firma colombiana de peritaje NBI S.A.S. desarrolló un aplicativo gratuito de consulta y una plataforma de verificación que permiten revisar el vehículo y a quien lo vende antes de entregar el dinero.

Un aplicativo para consultar antes de comprar

NBI S.A.S., firma especializada en reconstrucción de accidentes de tránsito y extracción de datos vehiculares, creó el aplicativo Consulta RUNT, una guía gratuita que orienta al ciudadano paso a paso para verificar la información de tránsito de un vehículo o de una persona en el Registro Único Nacional de Tránsito, cuya consulta básica es gratuita en el portal oficial. El objetivo, según la firma, es que ningún comprador cierre un negocio sin haber revisado primero los registros.

Con la consulta RUNT por placa se verifica el estado de la matrícula del vehículo, la vigencia del SOAT y de la revisión técnico-mecánica, y los datos básicos de identificación: el primer filtro contra vehículos con papeles irregulares.

Con la consulta RUNT por cédula se confirma la información de la persona: un paso clave contra la suplantación, porque permite contrastar que quien vende sea efectivamente el propietario registrado y no un tercero con documentos ajenos.

Según registros de la firma NBI S.A.S, entre 34 y 70 de cada 100 vehículos vendidos registran o están en riesgo de sufrir algún tipo de fraude

Lo que el RUNT no muestra: siniestros, hurto y prendas

La consulta de tránsito, sin embargo, tiene un límite: no revela los siniestros reportados por las aseguradoras, los reportes de hurto ni las prendas y garantías mobiliarias vigentes. Para cubrir ese vacío, NBI desarrolló Avalúos.ai, una plataforma que a partir de la placa entrega un informe completo de historial vehicular en minutos y en PDF, con constancia de la fuente y la hora de cada consulta:

Siniestralidad: pérdidas parciales o totales reportadas por aseguradoras — el dato que más se oculta al vender un carro reconstruido.

pérdidas parciales o totales reportadas por aseguradoras — el dato que más se oculta al vender un carro reconstruido. Reporte de hurto: verificación de placa, chasis y motor contra solicitudes por hurto e inconsistencias de identificación.

verificación de placa, chasis y motor contra solicitudes por hurto e inconsistencias de identificación. Prendas y embargos: créditos sin levantar y medidas cautelares que bloquean el traspaso o trasladan deudas ajenas al comprador.

créditos sin levantar y medidas cautelares que bloquean el traspaso o trasladan deudas ajenas al comprador. Multas y propietarios anteriores: obligaciones pendientes del vendedor y número real de dueños del vehículo.

obligaciones pendientes del vendedor y número real de dueños del vehículo. Valor comercial de referencia: el avalúo según la Guía de Valores de Fasecolda, para detectar sobreprecios y ofertas sospechosamente baratas.

De las placas verificadas en la plataforma durante 2026, el 70 % presentó al menos una alerta: siniestros no declarados, prendas vigentes o embargos. Foto: Cortesía

Los tres pasos de una compra segura

Verifique el vehículo y al vendedor en el RUNT: matrícula, SOAT, técnico-mecánica y que el propietario registrado coincida con quien vende. Solicite el historial completo por placa: siniestros, hurto, prendas, embargos, multas y propietarios, con soporte documental de cada fuente. Cierre con inspección mecánica presencial y promesa de compraventa que declare por escrito el estado informado del vehículo — ese documento es la base de cualquier reclamación posterior.

Sobre NBI S.A.S. y Avalúos.ai

NBI S.A.S. es una firma colombiana de peritaje e investigación con experiencia en reconstrucción de accidentes de tránsito, extracción de datos EDR y apoyo técnico a aseguradoras, abogados litigantes y particulares. Avalúos.ai es su plataforma de verificación vehicular en línea. La consulta ciudadana del RUNT es gratuita en el portal oficial; el informe completo de historial es un servicio de la plataforma que agrega las fuentes que la consulta básica no incluye.

Más información: www.nbi.com.co · www.avaluos.ai · Tel. 311 221 7157 · info@nbi.com.co