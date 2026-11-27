Colectivo El tiempo no será más. / Sebastián Páez Foto: Cortesía

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La música como expresión de la espiritualidad, la pérdida, la belleza, la muerte, la amistad, la memoria y la identidad será el hilo conductor de la Temporada Nacional de Conciertos 2027 del Banco de la República. La programación reunirá artistas colombianos e internacionales en 29 ciudades del país, con una propuesta que recorrerá diferentes épocas, géneros y tradiciones musicales.

Esta edición está marcada por dos conmemoraciones: por un lado, los 200 años de la muerte de Ludwig van Beethoven y los 90 años del nacimiento de Philip Glass. Por eso, las obras de estos dos compositores serán uno de los puntos de partida de una temporada única, que también pone en el centro a la creación latinoamericana, la música antigua, las nuevas generaciones de intérpretes y los encuentros entre diversas expresiones artísticas.

Beethoven, doscientos años después

La música de Ludwig va Beethoven continúa cuestionando temas como la libertad, la dignidad, la transformación y la condición humana. Su legado amplió las posibilidades expresivas de la música y convirtió las contradicciones y facetas del humano en uno de sus ejes de creación.

Su conmemoración comenzará con la apertura de la Temporada a cargo del Swiss Piano Trio, agrupación fundada en 1998 e integrada por Martin Lucas Staub, Angela Golubeva y Franz Ortner. El ensamble ofrecerá tres conciertos en Bogotá y uno en Medellín, en los que recorrerá diferentes momentos de la música de Beethoven para trío con piano: desde las obras de juventud del Op. 1 hasta los tríos Fantasma y Archiduque, representativos de su madurez.

También estará el Cuarteto Catalyst, que incluirá el Adagio del Cuarteto de cuerdas Op. 132 en su programa For the Love of Humanity (Por amor a la humanidad), que llegará a Bogotá y Cartagena. La propuesta explora distintas formas de las relaciones humanas y pone en diálogo contextos históricos y culturales alrededor de la memoria, los vínculos y las maneras de comprenderlos.

Por su parte, el Cuarteto Eybler pondrá la música de Beethoven en diálogo con la del compositor peruano-boliviano Pedro Ximénez Abril Tirado. A esta programación se sumará el pianista hongkonés Aristo Sham, quien interpretará las sonatas n.º 13 y n.º 14, esta última conocida como Claro de luna.

Philip Glass y el minimalismo neoyorquino

La segunda conmemoración estará dedicada a Philip Glass, uno de los compositores más influyentes de la música contemporánea. Durante su vida, su obra transformó las relaciones entre repetición, pulso, tempo y percepción musical, razones que lo convirtieron en una referencia para la creación musical de la segunda mitad del siglo XX.

El homenaje comenzará con la pianista Vicky Chow, integrante de Bang on a Can All-Stars y figura de la música contemporánea estadounidense, que se presentará en Bogotá, Ibagué y Cúcuta. Su programa explora la escuela minimalista vinculada con la escena musical neoyorquina. Una selección de los Études de Glass dialogará con obras de Michael Gordon, Julia Wolfe, David Lang y Meredith Monk, compositores que representan distintas generaciones y búsquedas dentro de esa escena.

La celebración continuará con Brooklyn Rider, cuarteto de cuerdas estrechamente vinculado a la música de Glass, que estará en Bogotá, Montería y Sincelejo con el programa Temples of Resonance. A través de un recorrido por los cuartetos de cuerda que el compositor escribió durante más de tres décadas, el ensamble explorará recursos característicos de su lenguaje musical, como la repetición, la transformación gradual, la acumulación y la percepción del tiempo.

Les Talens Lyriques. / Keith Saunders Foto: Cortesía

Un homenaje a la condición humana

La temporada 2027 también propone una mirada a las experiencias compartidas que han encontrado un vehículo expresivo en la música. Por eso, la espiritualidad, los afectos, la memoria, la identidad y los vínculos humanos estarán presentes en diversas propuestas de artistas nacionales e internacionales.

Un ejemplo de ello es el pianista y compositor Isaiah Thompson, quien, acompañado por su cuarteto, presentará The Book of Isaiah: A Modern Jazz Ministry. Formado en Juilliard y colaborador de figuras como Wynton Marsalis y Christian McBride, Thompson construyó este proyecto a partir de su búsqueda espiritual y su relación personal con la fe. En la propuesta convergen el jazz y géneros afroamericanos como los espirituales y el gospel.

El Cuarteto Catalyst también presentará For the Love of Humanity, un programa que enlaza música atribuida a Sor Juana Inés de la Cruz con obras de John Adams, Aftab Darvishi, Dmitri Shostakovich y Ludwig van Beethoven. Esta selección reúne contextos históricos y culturales distintos para explorar la memoria y las maneras en que las sociedades han comprendido su experiencias colectivas.

La amistad y la pérdida serán el eje central de To an Old Friend (Para un viejo amigo), programa con el que llegará la agrupación inglesa Paddington Trio. Este repertorio incluye el Mozart-Adagio, de Arvo Pärt; el Trío n.º 2, de Dmitri Shostakovich, y el Trío Op. 50, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Y durante el mismo concierto, el ensamble estrenará una obra del compositor cartagenero Ludsen Martinus, comisionada por el Banco de la República.

Por su parte, el violinista Brian Isaacs, junto al pianista francés Yannick Rafalimanana, presentarán Strings of Connection (Cuerdas de conexión). Esta muestra recorre la complicidad artística y personal que unió a Robert Schumann, Johannes Brahms, Joseph Joachim y Albert Dietrich, por lo que convierte la amistad, la colaboración y los vínculos creativos en el hilo conductor.

América Latina: nuevas sonoridades y tradiciones

La música latinoamericana tendrá un espacio destacado en la programación, con propuestas que exploran las transformaciones de las tradiciones, los cruces entre instrumentos y géneros y el papel de la creación musical en la región.

Una muestra de esto será la presentación del brasileño Nathan Amaral, ganador del Concurso Sphinx 2024, que llegará a Bogotá, Pasto e Ipiales con Souvenirs and Rhythms (Recuerdos y ritmos), un programa dedicado al patrimonio musical de Brasil, e incluirá obras de Paolo Bosisio, Heitor Villa-Lobos, Cláudio Santoro, Leopoldo Miguez y Francisco Mignone.

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Desde Uruguay, Batimento Dúo, junto al contrabajista Juan Chilindrón, presentará una selección que pone la atención sobre la participación uruguaya en la historia del tango y los compositores relacionados con la llamada Guardia Vieja.

La creación colombiana estará representada por el trompetista Juan Fernando Avendaño y el pianista Juan Carlos de la Pava, que ofrecerán un programa dedicado a compositores nacionales como Diego Vega, Carolina Calvache y Tuomas Turriago. Por su parte, la clarinetista Mariana Clavijo presentará Decímelo bajito, un proyecto que reúne obras de creación colombiana reciente e incluye una composición de la propia intérprete.

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Desde México, el Ensamble ÓNIX traerá un programa dedicado a la creación contemporánea latinoamericana y tendrá a su cargo el estreno de las obras ganadoras de la Convocatoria Jóvenes Compositores 2027.

Desde el Caribe llegará Poets of Poets, proyecto liderado por el baterista Arnaud Dolmen junto al contrabajista Michel Alibo, el multiinstrumentista Jowee Omicil y la arpista Sophie Soliveau. Su propuesta combina la improvisación del jazz contemporáneo con raíces musicales de Haití, Martinica y Guadalupe.

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El dialogo entre el repertorio internacional y la nueva música latinoamericana estará a cargo del eufonista colombiano Andrés Jiménez. Mientras que Jorge Glem y Sam Reider, con un encuentro entre el cuatro venezolano y el acordeón, combinarán músicas tradicionales de Venezuela, jazz, folk y sonoridades norteamericanas. A esta selección se sumará el Dispositivo Jazz Colombia, una iniciativa que articula jazz contemporáneo, investigación y músicas del país.

Paddington trío / Jusso Westerlund Foto: Cortesía

Mi primer concierto

La Temporada Nacional de Conciertos también apuesta por acercar la música y las artes a públicos de diversas edades. Por eso, durante 2027 la programación reunirá actividades que combinan música, literatura, títeres y divulgación científica.

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Tu Rockcito, proyecto creado por Paula Ríos y Daniel Cadena y ganador del Latin Grammy, presentará El club de los feroces. Se trata de un espectáculo interactivo que reúne rock, músicas latinoamericanas, literatura y divulgación científica. Tiburones, dinosaurios y paisajes naturales de Colombia harán parte de una experiencia pensada para que grandes y pequeños compartan la música a través del juego y la curiosidad.

En octubre, la compañía catalana de títeres Per Poc presentará El gato con botas, la conocida historia de Charles Perrault que cobrará vida mediante el encuentro entre marionetas y música barroca.

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Mientras que por Colombia estará la agrupación colombiana Jacana Jacana, que se presentará en Bucaramanga, Medellín, Popayán y Villavicencio. Su proyecto rinde homenaje a los bosques y animales salvajes del país, como el jaguar, el delfín rosado, los monos nocturnos y el bagre rayado. Esta propuesta busca acercar a las familias y a los más pequeños a la cultura de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Amazonas y el río Magdalena.

Jóvenes intérpretes de Colombia

Desde 1985, la Serie de los Jóvenes Intérpretes se ha consolidado como una plataforma para impulsar las carreras musicales y acercar los proyectos a los públicos de distintas ciudades. Entre los participantes de 2027 estarán el pianista Cristian Mateo Ramírez, el Cuarteto Caucalí, el Dueto Encantados, el Colectivo El tiempo no será más, el contratenor Sergio Andrés González, la agrupación de jazz Dortene, la flautista Rut Dary Villota, el percusionista Oswaldo Narváez, el violinista Juan Torres, el cornista Camilo Sánchez, el flautista Santiago Melo, el violonchelista Jacob Hernández y el Ensamble Iride.

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A la par, durante todo el año, diversos solistas y agrupaciones con diferentes formatos se presentarán en centros culturales, auditorios, teatros y salas de concierto en varias regiones.

El saxofonista Alexis Díaz se presentará en Armenia, Cartagena, Ipiales, Pasto, Pereira, Riohacha y Villavicencio; Anamaria Oramas llevará su propuesta de jazz a Barranquilla, Cali, Florencia, Ibagué y Montería; Doble AA Tango estará en Bucaramanga, Manizales y Pereira, mientras que el ensamble llanero Añoranzas llegará a Bucaramanga, Neiva y Valledupar.

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A esta circulación nacional se sumará Eira Ensamble, agrupación de clarinetes que se presentará en Bucaramanga y Tunja, y el Ensamble Calima, que llegará a Buenaventura y Cúcuta. El Dueto Iskai, integrado por quena y guitarra, recorrerá Cali, Cúcuta, Girardot, Honda, Ibagué, Leticia, Popayán, San Andrés y Sincelejo.

La boletería para los conciertos de la Temporada Nacional de Conciertos 2027 está disponible en TuBoleta.com o en la taquilla de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá, así como en los centros culturales del Banco de la República.