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AXA COLPATRIA le cuenta

¿Tiene un crédito bancario? Así puede pagar menos en sus cuotas

Revisar el costo del Seguro de Vida Deudor puede representar un ahorro en las cuotas de créditos de vivienda, vehículo, libre inversión y leasing, sin cambiar las condiciones del préstamo.

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Redacción Especiales
17 de septiembre de 2026 – 06:30 a. m.
Revisar las condiciones del Seguro de Vida Deudor puede ayudar a identificar opciones con un menor costo, sin modificar las condiciones del crédito.
Revisar las condiciones del Seguro de Vida Deudor puede ayudar a identificar opciones con un menor costo, sin modificar las condiciones del crédito.
Foto: Cortesía AXA COLPATRIA

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Si tiene un crédito de vivienda, libre inversión, vehicular o leasing, es probable que esté pagando más de lo necesario por su Seguro de Vida Deudor. La buena noticia es que puede reducir ese costo hasta en un 30 % sin tocar las demás condiciones de su crédito, y sin trámites complicados de por medio.

¿Qué es el Seguro de Vida Deudor?

Al adquirir un crédito, las entidades financieras exigen contratar este seguro como respaldo. Su función es proteger al titular ante un fallecimiento o una incapacidad total y permanente, cubriendo el saldo pendiente de la deuda para que esta no recaiga sobre su familia.

Lo que muchos no saben es que la normativa colombiana les permite a los deudores cambiar de aseguradora. Este cambio, en muchos casos, representa un menor costo del seguro y, por lo tanto, un ahorro en las cuotas del crédito.

Casos reales: así se ve el ahorro en cifras

Ana, 37 años: crédito hipotecario de $250 millones

El Seguro de Vida Deudor que Ana tenía con su banco le costaba $809.850 al año. Al comparar opciones, encontró en AXA COLPATRIA una alternativa por $627.500 anuales. Con el cambio, Ana logró reducir en un 23% el costo de su seguro, generando un ahorro de $182.350 al año.

OpciónCosto anual
Seguro del banco$809.850
Promedio otras aseguradoras$646.982
AXA COLPATRIA$627.500

AXA COLPATRIA, una de las principales aseguradoras de Colombia, señala que sus clientes pueden reducir hasta en un 30% el costo del Seguro de Vida Deudor y, además, se encargan de gestionar el trámite de cambio del seguro ante la entidad financiera en tan solo 7 días hábiles y sin ningún costo adicional.

Camilo, 29 años: crédito vehicular de $45 millones

A Camilo su banco le aplicaba una tarifa estándar, sin reconocer los beneficios de su perfil de edad y riesgo. Con AXA COLPATRIA obtuvo un ahorro del 56% frente al seguro de su banco.

OpciónCosto anual
Seguro del banco$171.338
Promedio otras aseguradoras$109.875
AXA COLPATRIA$75.375

Estos ahorros anuales cobran aún más relevancia cuando se ven a largo plazo. En préstamos a 5, 10 o 15 años, como suele ocurrir con los créditos hipotecarios y de libre inversión, esta diferencia se convierte en un ahorro significativo a lo largo de la vida del crédito.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Este producto aplica para distintos tipos de crédito:

  • Créditos hipotecarios
  • Créditos de vehículo
  • Leasing
  • Créditos de libre inversión

Está dirigido a personas mayores de edad con deudas superiores a $20 millones.

¿Tiene un crédito activo? Es un buen momento para revisar cuánto está pagando por su Seguro de Vida Deudor y si existe una alternativa, como la de AXA COLPATRIA, que le permita mantener la misma protección, a un menor costo.

Aquí puede conocer más información.

Por Redacción Especiales

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