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Colombia avanza hacia un futuro cada vez más conectado, en el que la tecnología y las telecomunicaciones son fundamentales para el desarrollo de las personas, los hogares y las empresas. En este contexto, Tigo inicia una nueva etapa en el país, un proceso que representa una oportunidad para sumar capacidades, fortalecer su infraestructura y seguir mejorando la experiencia de conectividad de los colombianos.
Esta transformación busca consolidar una compañía con mayor capacidad para conectar al país, responder a las nuevas demandas digitales y ofrecer servicios cada vez más competitivos, manteniendo a los usuarios en el centro de su estrategia.
Liderazgo en velocidad y calidad de conexión
En un entorno donde estudiar, trabajar, emprender y entretenerse depende cada vez más de una conexión de calidad, contar con redes de alto desempeño marca la diferencia.
Tigo cuenta con un importante diferencial: el reconocimiento de Ookla por tener la red fija y la red móvil 5G más rápidas de Colombia. Este respaldo refleja el desempeño de sus redes y su compromiso con la evolución de la conectividad en el país.
La velocidad se traduce en mejores experiencias para los usuarios, al permitirles disfrutar de contenidos, realizar múltiples actividades en línea, trabajar de manera remota y acceder a servicios digitales con mayor agilidad. Por eso, fortalecer la infraestructura y continuar evolucionando las redes es fundamental para responder a las necesidades de una sociedad cada vez más digital.
Hay más cobertura, hay más posibilidades para Colombia
Uno de los grandes retos de las telecomunicaciones es lograr que cada vez más personas accedan a servicios de conectividad de calidad. Esta evolución permitirá ampliar las posibilidades de conexión para hogares, personas y empresas, contribuyendo al desarrollo de las regiones y a la reducción de las brechas digitales.
La conectividad va mucho más allá de tener acceso a internet: facilita la educación, impulsa el emprendimiento, fortalece la productividad y acerca oportunidades. Por eso, ampliar el alcance de las redes constituye una apuesta estratégica para acompañar el crecimiento y la transformación digital de Colombia.
Una nueva etapa con más beneficios para los clientes
Los usuarios son protagonistas de esta evolución. Esta etapa abre oportunidades para fortalecer la propuesta de valor de Tigo, desarrollar nuevas soluciones y ofrecer experiencias que respondan a las diferentes necesidades de conectividad de los colombianos.
Desde los hogares que necesitan internet para estudiar, trabajar y disfrutar del entretenimiento, hasta las empresas que buscan soluciones tecnológicas para crecer, el objetivo es continuar construyendo servicios que generen valor en la vida cotidiana.
La innovación, la calidad del servicio y la cercanía con los clientes serán pilares fundamentales de esta nueva etapa. La compañía estará preparada para responder a las necesidades actuales y futuras del mercado.
Conectando el futuro de Colombia
Con esta nueva etapa, Tigo reafirma su compromiso con Colombia y con el desarrollo de un ecosistema digital que genere oportunidades para las personas, las empresas y las comunidades.
Porque detrás de cada conexión hay una oportunidad para aprender, trabajar, emprender y compartir. Ese es el propósito que impulsa a Tigo hacia adelante: conectar a Colombia con más velocidad, mayor alcance y nuevas posibilidades.