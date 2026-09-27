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Un año de pagos empresariales con Bre-B a través de Cobre

Estos son algunos de los datos más relevantes de Cobre en el sistema de pagos inmediatos de Colombia.

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Redacción Especiales
27 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
Un año de pagos empresariales desde Bre-B a través de Cobre
Foto: Cobre

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Por Redacción Especiales

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