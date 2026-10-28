Un sueño regional se materializa con la llegada de la Fundación Santa Fe al Eje Cafetero

El nuevo Centro Ambulatorio Fundación Santa Fe de Bogotá – Tatamá. / Cortesía Foto: Cortesía

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Durante años, en el corazón del Eje Cafetero, habitó un sueño compartido: contar con más y mejor salud para la región. Un sueño que, con el tiempo, fue sumando voces, voluntades y confianza, hasta convertirse en una iniciativa colectiva que hoy comienza a dar sus frutos.

Con la apertura del Centro de Servicios Ambulatorios de la Fundación Santa Fe de Bogotá – Tatamá, la institución pone su experiencia, conocimiento y vocación de servicio al cuidado de los habitantes de la región, marcando el inicio de una nueva etapa para la atención en salud en el occidente colombiano.

La alianza de la ilusión que hizo posible el proyecto

Lo que comenzó hace más de una década como una iniciativa de ciudadanos locales para fortalecer la atención en salud en el occidente colombiano, es hoy una realidad. La Fundación Santa Fe de Bogotá – Tatamá, promovida por la Fundación Tatamá y apoyada por la Fundación Santo Domingo, está inspirada por el modelo médico y de servicio Fundacional, el cual articuló sus capacidades, con el respaldo de cientos de familias y donantes, para impulsar un proyecto que beneficiará potencialmente a más de tres millones de habitantes de Risaralda, Quindío, Caldas, el Norte del Valle del Cauca y Chocó.

“Queremos llevar a la región no solo una infraestructura moderna, sino un modelo de salud robusto, humano, confiable y sostenible, respaldado por la experiencia y los estándares de la Fundación Santa Fe de Bogotá”, afirmó el Dr. Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

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En agosto de 2026 comenzó la atención en el Centro de Servicios Ambulatorios de la Fundación Santa Fe de Bogotá – Tatamá. Esta primera fase ofrece consultas y servicios de apoyo diagnóstico, mientras avanza el desarrollo del futuro hospital, previsto para 2028.

“La materialización de este sueño es una demostración de la solidaridad de esta tierra. No solo estamos construyendo un hospital, estamos construyendo un legado de excelencia, de calidad, innovación y compromiso con la vida.”, Gabriel Jaramillo Sanint, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Tatamá.

Mucho más que una nueva sede: una apuesta integral por la salud

La Fundación Santa Fe de Bogotá ya desarrollaba actividades de educación y salud poblacional en la región. Con la apertura del centro ambulorio amplía las posibilidades de atención, formación, investigación y gestión del conocimiento, en colaboración con las instituciones locales que prestan servicios de salud.

El propósito es fortalecer capacidades, compartir conocimiento y promover soluciones acordes con las necesidades de las comunidades, además de ampliar la oferta asistencial.

Un sueño regional se materializa con la llegada de la Fundación Santa Fe al Eje Cafetero Foto: Cortesía

“Más allá de un hospital, este proyecto representa la unión y el deseo de toda una comunidad de contar con mejores condiciones de salud para sus familias. Desde la Fundación Santo Domingo, nos unimos con el objetivo de continuar cumpliendo nuestro propósito de llevar mayor bienestar y equidad a más colombianos”, afirmó José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo.

Construir para cuidar, hoy y en el futuro

El proyecto fue diseñado para integrarse al paisaje y a la identidad arquitectónica cafetera, con criterios de uso eficiente de los recursos. De acuerdo con los estándares EDGE, contempla ahorros estimados del 34 % en energía, del 30 % en agua y del 19 % en materiales de construcción.

Inspirada en la casa típica cafetera, su arquitectura recibió el Premio Latinoamericano de Arquitectura Hospitalaria en 2023 y el reconocimiento a Mejor Proyecto Futuro de Salud en el World Architecture Festival de Singapur en 2024.

La siguiente etapa contempla la apertura del hospital en 2028, con servicios de hospitalización y una oferta proyectada de alta complejidad. Según las cifras del proyecto, se prevén 134 camas, 30.998 metros cuadrados de infraestructura y capacidad estimada para atender a más de 97.000 personas al año. También se estima la generación de más de 1.200 empleos directos e indirectos.

Una oferta de servicios para brindar un cuidado integral

La oferta incluye imágenes diagnósticas como radiografías, mamografías y ecografías, toma de muestras de laboratorio clínico y estudios de cardiología como monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA), Holter, prueba de esfuerzo, electrocardiograma y ecocardiograma. También cuenta con consulta prioritaria de baja complejidad en medicina de emergencias y pediatría, además de procedimientos menores de enfermería.

“Este nuevo capítulo representa la posibilidad de seguir ampliando nuestra huella y amplificar impacto, al poner al servicio en la región del Eje Cafetero, Norte del Valle y Chocó, nuestra experiencia, conocimiento y modelo de cuidado de la salud integralmente”, aseguró el Dr. Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La oferta de Servicios Ambulatorios de la Fundación Santa Fe de Bogotá – Tatamá aporta calidad y acompañamiento a los pacientes del Eje Cafetero y a sus familias:

Imágenes Diagnósticas (Radiografía, Mamografía y ecografía).

Procedimientos de Cardiología (MAPA, Holter, Prueba de Esfuerzo, Electrocardiograma y Ecocardiograma).

Toma de muestras de Laboratorio Clínico.

Consulta Prioritaria de baja complejidad por Medicina de Emergencia y Pediatría.

Procedimientos menores de Enfermería.

Consulta Externa:

Cardiología.

Geriatría.

Dermatología.

Infectología.

Medicina Familiar

Neonatología.

Gastroenterología.

Urología.

Psicología.

Otorrinolaringología.

Neumología.

Ortopedia adulto.

Audiometría.

Psiquiatría.

Ginecobstetricia.

Medicina Interna.

Oftalmología.

Neurología.

Pediatría.

Nefrología pediátrica.

Neumología pediátrica.

Ortopedia pediátrica.

Alergología pediátrica.

Conoce más información en: https://fundacionsantafedebogota.com/tatama

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Descarga la App: https://uqr.to/1bxwf

Cómo llegar: Km 6 vía Cerritos – Pereira, entrada junto a Automax.