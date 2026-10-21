Una convocatoria para fortalecer la democracia

Foto: Cortesía SURA

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La formación ciudadana también encuentra en el arte, la memoria y el reconocimiento del territorio herramientas para construir una sociedad más participativa. Esa fue una de las apuestas del Cementerio Museo San Pedro, en Medellín, que, a través del proyecto Ciudadanías en diálogo(s), llegó a cerca de 700 jóvenes, docentes y miembros de comunidades educativas de Medellín y Bello con experiencias pedagógicas orientadas al pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la construcción de proyectos de vida. Esta iniciativa contó con el apoyo de Pensar con Otros, de Grupo SURA, junto a la Fundación Bolívar Davivienda, que promueve espacios de diálogo y reflexión para fortalecer la convivencia y la participación ciudadana.

Esta convocatoria busca impulsar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y la construcción de tejido social. Para ello, promueve espacios de conversación entre actores diversos, en los que confluyan distintas voces, experiencias y posturas, y que permitan escuchar, comprender y reconocer las diferencias. Asimismo, busca fortalecer la conciencia colectiva sobre lo público y la importancia de la participación en la vida democrática, incentivar la confianza entre los ciudadanos y favorecer la diversidad y la inclusión de diferentes públicos.

Otro de sus propósitos es fortalecer el criterio ciudadano para la toma de decisiones informadas, a partir de información rigurosa y verificada. De esta manera, la convocatoria reconoce e impulsa proyectos que abren espacios para el diálogo, la escucha y la comprensión mutua, y que contribuyen a una ciudadanía más crítica, informada y comprometida con los asuntos de interés colectivo.

Por eso, en esta sexta edición, la convocatoria Pensar con Otros, liderada por SURA, junto a la Fundación Bolívar Davivienda y Latimpacto, llega a 11 países de América Latina. Se seleccionarán 10 iniciativas, cada una con la posibilidad de recibir un aporte de hasta USD 50.000 y un plazo máximo de 12 meses para iniciar su ejecución. Las personas y organizaciones interesadas pueden consultar los requisitos de participación e inscribir sus propuestas en www.gruposura.com/sostenibilidad/convocatoria-pensar-con-otros-2026.

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La importancia del diálogo, la participación ciudadana y el trabajo conjunto para construir soluciones colectivas frente a los desafíos de la sociedad es una lección que pueden compartir quienes han sido seleccionados en convocatorias anteriores.

“Siento que fue muy importante crear espacios donde las y los jóvenes puedan narrarse, explorar sus identidades, compartir sus memorias y descubrirse en el encuentro con los otros. Durante el proceso, varios participantes expresaron que, aunque compartían diariamente con sus compañeros, no necesariamente se conocían ni habían tenido la oportunidad de comprender sus historias y realidades. El diálogo permitió acercarse desde la empatía, reconocer las diferencias sin convertirlas en barreras y encontrar experiencias comunes”, explicó Ana Carolina Naranjo Rojo, coordinadora de contenidos del Cementerio Museo San Pedro y seleccionada de la convocatoria en 2024.

La experiencia evidenció la importancia de crear espacios seguros de encuentro y participación, en los que los jóvenes puedan expresar sus ideas, escuchar otras perspectivas y establecer relaciones que superen los prejuicios y las barreras sociales. También permitió reconocer que, incluso en entornos complejos que condicionan sus oportunidades y dificultan la construcción de proyectos de vida, reflexionar sobre la ciudad que habitan y su capacidad para transformarla puede abrir nuevas posibilidades.

Mediante laboratorios sobre proyectos de vida, arte, sonido, inteligencia artificial y realidad virtual, los participantes desarrollaron habilidades creativas, emocionales y comunicativas, al tiempo que exploraron otras maneras de comunicar sus inquietudes y proponer formas distintas de convivencia. El proceso reafirmó que la ciudadanía se ejerce en la vida cotidiana, a partir de la escucha, el reconocimiento del otro y la identificación de aquello que compartimos.

“Este tipo de convocatorias no solo son una oportunidad valiosa para las organizaciones que están trabajando en el fortalecimiento de la democracia o en la participación ciudadana, sino que también permiten encontrar un ambiente de mucha confianza por parte de Fundación SURA y Fundación Bolívar Davivienda. Tuvimos la oportunidad de cocrear, de colaborar, tuvimos flexibilidad y me parece que eso es muy valioso en este tipo de proyectos”, aseguró Daniela Flórez, seleccionada en 2025 con Linterna Verde.

La experiencia también dejó en evidencia la importancia de construir alianzas basadas en la confianza, la colaboración y la flexibilidad, en las que las organizaciones puedan poner a prueba nuevas metodologías y fortalecer sus propuestas. Más allá de los recursos y el acompañamiento, estos espacios permiten intercambiar aprendizajes, explorar otras formas de trabajo y ampliar el alcance de iniciativas orientadas a fortalecer la participación ciudadana y la democracia.

En esta sexta convocatoria, la invitación está abierta a personas naturales, colectivos, organizaciones y actores de la academia, entre otros, que quieran proponer iniciativas para responder a los desafíos actuales de la democracia. Frente a la distancia que muchas personas sienten respecto a sus mecanismos de participación, estos proyectos buscan promover el diálogo, fortalecer la confianza y fomentar el involucramiento ciudadano como vías para construir respuestas colectivas y abrir caminos de transformación.