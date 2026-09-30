Uniguajira abre las puertas de la formación docente al mundo

Carlos Arturo Robles Julio, rector de Uniguajira. Foto: Cortesía Uniguajira

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La Universidad de La Guajira abrió una nueva etapa en su proceso de internacionalización con Alula Global, una estrategia que llevará a 50 docentes a experiencias académicas y de inmersión cultural en Londres, Roma y Hangzhou. La iniciativa busca fortalecer la formación de los profesores y, al mismo tiempo, trasladar los aprendizajes adquiridos en otros escenarios académicos al aula y a los procesos de investigación y proyección social de la institución.

El programa hace parte de la apuesta de la Universidad de La Guajira por fortalecer la calidad académica, la internacionalización curricular, la formación docente y las capacidades interculturales de sus profesores. Para su primera versión se destinarán más de COP 1.800 millones, recursos provenientes de la Estampilla pro Desarrollo Fronterizo y del Plan de Fomento a la Calidad, gestionados mediante un proyecto de inversión institucional.

La estrategia se desarrolla en el marco de los 50 años de la Universidad de La Guajira y plantea que la movilidad internacional no se limite a una experiencia individual. Los docentes beneficiarios deberán regresar con compromisos concretos de transferencia de conocimientos a través de proyectos, propuestas de innovación y acciones relacionadas con las funciones misionales de la universidad.

Del aula local a escenarios internacionales

El nombre Alula Global hace referencia a una pequeña pluma ubicada en el borde del ala de las aves, que contribuye a su estabilidad y maniobrabilidad. La universidad utiliza esta imagen como metáfora de una estrategia que busca que sus docentes amplíen sus perspectivas académicas y culturales en otros países para luego regresar con nuevas herramientas, metodologías, conocimientos y redes que puedan aplicarse en el contexto de La Guajira.

Las experiencias de esta primera versión fueron diseñadas de acuerdo con las necesidades formativas de las facultades y programas. En Londres, la formación en Banca y Finanzas cuenta con la participación de Bayes Business School – City St George’s, University of London, Rome Business School e IBERONEX. En Roma, el proceso se articula con Rome Business School e IBERONEX, mientras que en Hangzhou participan Rome Business School, Zhejiang University of Finance e IBERONEX.

Uniguajira llevará a docentes a formarse en Londres, Roma y Hangzhou Foto: Cortesía Uniguajira

De acuerdo con la institución, estos aliados permitirán ampliar las posibilidades de cooperación académica, investigación, formación y transferencia de conocimiento. El objetivo es que los aprendizajes obtenidos durante las experiencias internacionales posteriormente se incorporen a los programas académicos.

“Lo verdaderamente importante no ocurre cuando nuestros docentes salen, sino cuando regresan”, señaló Carlos Arturo Robles Julio, rector de Uniguajira, quien destacó que el propósito de la estrategia es que el conocimiento adquirido fortalezca los programas, inspire nuevas investigaciones y llegue a los estudiantes.

Por su parte, Olisney Deluque Montaño, directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad, explicó que los docentes deberán presentar compromisos de transferencia y que el plan de trabajo posterior a la experiencia constituye uno de los criterios para evaluar su potencial impacto institucional.

Una estrategia con proyección hasta 2031

Alula Global no está planteada como una convocatoria aislada de movilidad. La universidad la articula con su Plan de Desarrollo Institucional, su Política de Internacionalización y el Plan de Formación 2026-2031, con la intención de ampliar progresivamente el número de participantes, los destinos y las áreas de conocimiento.

Entre las áreas que podrían incorporarse en futuras experiencias están la inteligencia artificial, ciencia de datos, transformación digital, innovación pedagógica, economía regional, políticas públicas, turismo sostenible, logística internacional, FinTech, sostenibilidad, investigación aplicada, marketing digital, internacionalización de mercados y fortalecimiento de idiomas.

La apuesta de la universidad es que la internacionalización contribuya a actualizar las competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes, fortalecer las redes de investigación y cooperación e incorporar perspectivas internacionales en los programas académicos. También se espera que estos procesos respondan a las necesidades del territorio y fortalezcan la enseñanza, la investigación y la proyección social.

Así, los 50 docentes que participarán en esta primera versión representan el punto de partida de una estrategia que busca conectar a la Universidad de La Guajira con nuevos referentes académicos en Europa, Asia y otros escenarios internacionales, con la mirada puesta no solo en la experiencia de quienes viajan, sino en lo que ese conocimiento pueda aportar posteriormente a la comunidad universitaria y a la región.