Unisimón abre el debate sobre cómo contar la crisis climática

Periodistas, investigadores y especialistas se reunirán en Barranquilla para compartir experiencias y reflexionar sobre el papel del periodismo científico. Foto: Cortesía Unisimón

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La crisis climática no solo plantea preguntas para la ciencia y las políticas públicas, también representa un desafío para la sociedad y el periodismo: cómo explicar fenómenos cada vez más complejos, distinguir entre evidencia y opinión y ayudar a las audiencias a comprender las consecuencias ambientales que ya se manifiestan en los territorios. Esa discusión estará en el centro del V Foro de Periodismo Científico de la Universidad Simón Bolívar (Unisimón), que se realizará el próximo 24 de septiembre en Barranquilla.

El encuentro reunirá durante una jornada a periodistas, editores, investigadores y especialistas para reflexionar sobre la manera en que los medios están abordando asuntos como el cambio climático, la biodiversidad y la sostenibilidad. La conversación adquiere particular relevancia en una región como el Caribe colombiano, donde los cambios ambientales tienen efectos directos sobre los ecosistemas, las ciudades y las comunidades.

Más que plantear el cambio climático como un asunto exclusivamente científico, el foro propone examinar la relación entre ciencia, medios de comunicación y sociedad. Entre las preguntas que atravesarán las discusiones están la pertinencia de hablar de cambio o crisis climática, la calidad de la cobertura periodística y las dificultades que implica traducir investigaciones científicas en información comprensible para públicos amplios.

Una conversación entre periodistas y científicos

La diversidad de participantes permitirá abordar el problema desde distintas experiencias. En el panel dedicado a los medios estarán periodistas con trayectorias en información ambiental, científica y de actualidad, entre ellos Cristina Castro, editora general de Semana; Sergio Silva Numa, editor de Ciencia, Salud y Ambiente de El Espectador; Antonio Paz Cardona, editor senior de Mongabay; Fidel Franco Forero, director de Planeta Caracol, y Olga Cecilia Guerrero, directora y fundadora de Red Prensa Verde.

Contar la crisis climática desde la evidencia, el contexto y los territorios será uno de los temas centrales del encuentro. Foto: Cortesía Unisimón

La conversación será moderada por Andrea Jaramillo Char, periodista y presentadora de Noticias RCN, con el propósito de poner sobre la mesa las decisiones que enfrenta un medio cuando debe cubrir fenómenos ambientales: qué fuentes consultar, cómo interpretar datos, qué contexto ofrecer y de qué manera evitar que la urgencia de la noticia termine simplificando problemas que requieren explicaciones de largo alcance.

La perspectiva científica tendrá igualmente un espacio central, con invitados nacionales e internacionales, entre ellos Vânia Baptista, investigadora del Centro de Ciencias del Mar y profesora asistente invitada de la Universidad del Algarve, en Portugal, cuyos estudios abordan la ecología marina y los efectos de la variabilidad ambiental y climática; y Andrés Fernando Osorio, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia e investigador en ciencias y tecnologías marinas.

También se sumarán investigadores y profesores del Centro de Investigación e Innovación en Biodiversidad y Cambio Climático Adaptia de Unisimón, con experiencia en biodiversidad, ciencias naturales, recursos agroalimentarios y desarrollo sostenible. La discusión científica será moderada por Nataly Galán Freyle, directora de Investigaciones de Unisimón y profesora e investigadora Ph. D. en Química Aplicada.

La participación del sector privado estará representada por Cristian Verbel, CEO de Catalítico y director de Acento Colombia, incorporando a la discusión una perspectiva relacionada con el papel de las empresas frente a los desafíos ambientales y con la manera en que estos asuntos llegan a la opinión pública.

El reto de contar una crisis que ya tiene territorio

Uno de los principales desafíos para el periodismo climático está en conectar la escala global del fenómeno con sus manifestaciones concretas. Las variaciones ambientales, la transformación de los ecosistemas y los impactos sobre actividades productivas y comunidades necesitan ser explicados con datos, pero también con historias y contextos que permitan entender por qué esos cambios importan.

En ese sentido, el foro plantea una discusión que trasciende la cobertura de una coyuntura específica: se trata de revisar qué lugar ocupa la ciencia en la construcción de información pública y qué responsabilidad tienen los medios cuando comunican asuntos que pueden influir en las decisiones de ciudadanos, empresas y gobiernos.

La jornada se realizará de 2:00 a 6:00 p. m. en la Casa de la Cultura de Unisimón, La Perla, y estará abierta al público. La universidad entregará certificado de asistencia a través de su Centro de Educación Continuada (CEC). Para participar, es indispensable realizar la inscripción previa en el V Foro de Periodismo Científico de Unisimón.

El encuentro busca poner en una misma conversación a quienes producen conocimiento y a quienes tienen la responsabilidad de convertirlo en información pública. Y, en un contexto en el que la crisis climática ocupa cada vez más espacio en la agenda internacional y nacional, mejorar la manera de contarla también se convierte en una tarea de interés público.