Universidad de América recibe acreditación en alta calidad por seis años

La Universidad de América conmemora siete décadas de trayectoria en la formación de profesionales en Colombia. Foto: Cortesía Universidad de América

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En el año en que cumple 70 años de trayectoria, la Universidad de América recibió la Acreditación Institucional en Alta Calidad por un periodo de seis años, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución No. 030876 del 13 de noviembre de 2026.

La decisión contó con el concepto favorable unánime de la Sala General del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y representa un hito para la institución, que obtuvo el reconocimiento en su primera postulación institucional. La vigencia concedida, además, supera la habitual en procesos iniciales de acreditación.

Fundada en 1956 por el doctor Jaime Posada Díaz y un grupo de visionarios, la Universidad de América nació con el propósito de ampliar el acceso a la educación superior de calidad y defender la autonomía universitaria. Siete décadas después, su proyecto académico incorpora áreas como la ciencia, la tecnología y el desarrollo sostenible, bajo el enfoque STEM+H, que integra estos campos con la formación humana.

“Recibir la Acreditación Institucional en Alta Calidad por seis años, justo cuando conmemoramos 70 años de servicio al país, es la validación más rigurosa de que nuestra promesa educativa cumple y transforma. En 1956 nacimos con la convicción de abrir las puertas del conocimiento de excelencia a poblaciones históricamente marginadas bajo el principio de la libertad responsable. Hoy, siete décadas después, demostramos que honrar esa tradición significa formar profesionales íntegros, capaces de liderar la transición energética, la sostenibilidad urbana y la innovación productiva que Colombia exige”, afirmó Mario Posada García-Peña, rector de la Universidad de América.

Empleabilidad y graduación, entre los indicadores destacados

Entre los resultados que respaldan la acreditación se encuentran los indicadores de empleabilidad, graduación y desempeño académico de sus estudiantes. Según cifras del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), el 81,8 % de los 27.527 egresados de la institución cuenta con vinculación laboral formal, frente al promedio nacional del 76,9 %. Asimismo, el 67 % de los graduados registra movilidad social efectiva, reflejada en el mejoramiento de sus ingresos y atribuida a su formación universitaria.

Foto: Cortesía Universidad de América

En materia de permanencia, la tasa de graduación acumulada alcanza el 50,18 %, más de doce puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que se ubica en 37,76 %, de acuerdo con el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES). La deserción anual, por su parte, se redujo al 6 %, frente al 8,2 % registrado en el país.

A estos resultados se suma el desempeño en las pruebas Saber Pro. Durante tres años consecutivos, entre 2023 y 2025, los estudiantes superaron la media nacional en el puntaje global y en competencias como razonamiento cuantitativo e inglés.

La institución también reportó cambios en la composición de su planta docente. Entre 2020 y 2026, la proporción de profesores de tiempo completo pasó del 49 % al 76 %, mientras que los vinculados a término indefinido aumentaron del 1 % al 36 %.

Investigación y sostenibilidad en el campus universitario

Otro de los aspectos considerados en la evaluación fue la relación entre el proyecto académico y el entorno de la universidad. El EcoCampus de los Cerros, ubicado en una reserva forestal de 55.000 metros cuadrados en Bogotá, hace parte de su apuesta por la restauración ecológica urbana, que se complementa con la conservación de casas de patrimonio histórico en el centro de la capital.

En investigación, los resultados de la medición de MinCiencias de 2024 muestran que los cinco grupos de investigación de la institución ascendieron de categoría: uno alcanzó la categoría A y cuatro se ubicaron en la categoría B. Este avance estuvo acompañado por la creación de la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión y un crecimiento del 66 % en el número de investigadores reconocidos.

El EcoCampus de los Cerros integra naturaleza, sostenibilidad y formación académica en Bogotá. Foto: Cortesía Universidad de América

Entre 2020 y 2024, la universidad registró 2.159 resultados de investigación y creación, incluidos 90 artículos publicados en Scopus, de los cuales el 61 % se ubicó en los cuartiles Q1 y Q2. Sus líneas de trabajo incluyen la transición energética, los territorios inteligentes y los biomateriales para la construcción sostenible.

La formación práctica se desarrolla en 25 laboratorios de alta tecnología, el Centro de Procesos e Innovación para la Industria Sostenible (CEPIIS) y el Centro de Emprendimiento e Innovación Sostenible (CEIS), espacios en los que se han gestado 32 modelos de negocio.

En cuanto a la movilidad académica, a través de la Travesía América de Formación Global, los registros de movilidad de doble vía pasaron de 445 en 2020 a 2.517 en 2024. La institución también reportó 43 premios nacionales e internacionales obtenidos por sus estudiantes ante entidades como la CIDH y C40 Cities.

“Esta acreditación no es un punto de llegada, sino el mandato que marca el rumbo de nuestras próximas décadas. Asumimos con total rigor las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación para continuar elevando la formación doctoral de nuestros profesores, ampliar nuestra oferta de posgrados y profundizar nuestras alianzas internacionales. La Universidad de América entra a sus próximos 70 años consolidada como un patrimonio académico, ambiental y científico al servicio del desarrollo sostenible del país”, concluyó el rector.