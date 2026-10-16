Universidad Libre avanza en la recuperación de sus sedes tras el terremoto

Foto: Cortesía Universidad Libre

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El terremoto del pasado 10 de agosto planteó nuevos desafíos para distintas regiones del país. La Universidad Libre también tuvo que activar sus protocolos de atención y recuperación, luego de que dos de sus siete seccionales, Cali y Pereira, registraran afectaciones de diferente magnitud.

Desde las primeras horas posteriores a la emergencia, la institución concentró sus esfuerzos en evaluar el estado de sus instalaciones y establecer las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de estudiantes, profesores y colaboradores. A estas acciones se sumaron procesos de acompañamiento a la comunidad y la definición de medidas para mantener la continuidad de las actividades académicas y administrativas.

Varias semanas después, las dos seccionales avanzan en procesos de recuperación con necesidades distintas.

Cali: continuidad de las actividades

En la Seccional Cali, las evaluaciones realizadas después del terremoto determinaron que las edificaciones se encuentran en buenas condiciones y no presentan daños estructurales.

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Como parte del seguimiento, los consiliarios del Consejo Directivo de la Seccional Cali, junto con autoridades nacionales y seccionales, han recorrido las instalaciones para verificar su estado y acompañar las acciones implementadas tras la emergencia.

La valoración de la infraestructura ha permitido mantener la continuidad de las actividades, mientras se desarrolla un seguimiento técnico permanente y se mantienen las medidas orientadas a garantizar espacios seguros para la comunidad universitaria.

Pereira: una recuperación progresiva

En Pereira, donde las afectaciones fueron mayores, la recuperación ha requerido un proceso gradual de intervención y adecuación de los espacios.

La Universidad ha adelantado trabajos acompañados de evaluaciones técnicas que permiten determinar qué áreas pueden ser habilitadas progresivamente y en qué condiciones. El objetivo es avanzar hacia el retorno a la presencialidad sin dejar de lado los criterios de seguridad.

Foto: Cortesía Universidad Libre

El proceso también ha contemplado el componente humano. La institución ha generado espacios de acompañamiento y escucha para estudiantes, profesores, egresados y colaboradores, reconociendo que una emergencia de esta magnitud tiene efectos que van más allá de la infraestructura.

La participación de la comunidad universitaria ha sido parte del proceso y continuará acompañando las decisiones relacionadas con la recuperación de la seccional.

Recuperar más allá de los espacios físicos

La experiencia de Cali y Pereira también ha puesto de manifiesto el papel de las universidades frente a las necesidades de los territorios en los que desarrollan su actividad.

En ese contexto, la Universidad Libre busca no solo recuperar sus instalaciones, sino también poner sus capacidades académicas, investigativas y de conocimiento al servicio de los desafíos que surgen después de una emergencia.

Aunque cada seccional enfrenta una situación particular, ambas comparten un mismo objetivo: avanzar de manera responsable en la recuperación, acompañar a su comunidad y garantizar condiciones adecuadas para retomar sus actividades.

Después de un terremoto, la labor de la universidad implica mucho más que reparar espacios. También supone reconstruir la confianza, recuperar los lugares de encuentro y mantener el vínculo de una comunidad que busca seguir adelante.