Xposible Crecer 2026, el único campamento de empresas para Bogotá y Cundinamarca

Alejandro León, gerente de la Unidad de Negocio Software – Colsein SAS – Empresa afiliada. Foto: Cortesía Colsubsidio

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En un país donde el tejido empresarial se sostiene principalmente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, entender su papel es clave para pensar el crecimiento económico. Las MiPymes representan la inmensa mayoría de las unidades productivas del país y son, al mismo tiempo, uno de los motores más importantes de generación de empleo. Sin embargo, su crecimiento no siempre es lineal: escalar un negocio implica resolver retos de mercado, talento, cultura organizacional, estrategia y gestión, casi siempre de manera simultánea.

Frente a ese reto nace Xposible Crecer, una iniciativa con trayectoria que impulsa el crecimiento y el desarrollo estratégico de las micro, pequeñas y medianas empresas en Bogotá y Cundinamarca. Colsubsidio anunció la realización de su cuarta edición, que se llevará a cabo hoy, 24 de septiembre, en el Chamorro City Hall de Bogotá.

Xposible Crecer es un día de inmersión que reúne a speakers nacionales e internacionales, empresarios y expertos en torno a los retos de crecer con estrategia.

Entre los speakers internacionales estará Andrés Moreno, fundador de Open English, quien expondrá sobre la reinvención empresarial a partir de la historia de su propia compañía y los cambios que ha traído la inteligencia artificial. También estará Doménico Barbato, CEO de Mercado Libre Colombia, cuya participación es clave porque trae una visión concreta sobre el poder de la simplificación: cómo las plataformas y los ecosistemas digitales pueden simplificar la operación y el crecimiento de un negocio. A ellos se suman Carmenza Alarcón, “coach” y asesora de crecimiento empresarial, y Juan Sebastián Escobar, CEO de NTT DATA, entre otros speakers que abordarán los desafíos de competir en la era de la IA.

La estructura del campamento combina speakers nacionales e internacionales, espacios de workshops, mentorías con especialistas y expertos, y un espacio de networking pensado para la conexión de todas las empresas dentro del ecosistema digital de Colsubsidio.

Xposible Crecer no hace parte únicamente de la línea de Desarrollo Empresarial de Colsubsidio: hace parte del Ecosistema de Productividad de la entidad, que busca ser el aliado estratégico de las empresas y acompaña el crecimiento de las MiPymes afiliadas a partir de distintas palancas de crecimiento.

Durante 2026, el ecosistema de productividad —sumando todas sus líneas, no solo Desarrollo Empresarial— ha atendido a más de 5.000 Mipymes y más de 175.000 personas con sus programas de Formación y empleo, una muestra de la magnitud del acompañamiento que ofrece Colsubsidio más allá de un solo programa.

La agenda de esta edición se organiza en torno a tres grandes conversaciones: direccionamiento y estructura de crecimiento, expansión y nuevos mercados, y toma de decisiones en la era de la inteligencia artificial.

Como muestra de lo que representa este espacio para los empresarios, Luis Fernando Novoa, socio fundador de Refrezko, dice: “Lo primero que me llevé después de salir de Xposible es que sí se pueden hacer las cosas y que uno no está solo como empresario”.