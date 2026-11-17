Mauricio Restrepo, gerente general de YOYO Jeans. Foto: Cortesía

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La moda es una forma de expresión, un lenguaje que comunica identidad, pertenencia y época. En un país como Colombia, donde el sector textil mueve millones de pesos y emplea a cientos de personas, las marcas que logran leer los cambios sociales y adaptarse a ellos marcan la diferencia. Y eso es precisamente lo que está haciendo YOYO Jeans, una empresa que durante 23 años ha acompañado a las niñas y jóvenes colombianas en cada etapa de su crecimiento.

Y como crecer también significa dejar atrás una parte de lo conocido, YOYO Jeans, replanteó su público, transformó su oferta y hoy da un paso hacia un segmento juvenil con mayor autonomía para elegir cómo vestir y cómo relacionarse con las marcas. Porque como lo afirma Mauricio Restrepo, gerente general de YOYO Jeans, ahora las edades ya no bastan para explicar las preferencias: las redes sociales, la música y el acceso permanente a tendencias están dando forma a un público que busca algo más que prendas.

“Estamos llevando la marca a ser más urbana y que realmente entregue moda a esas jóvenes que hoy están tan en el mundo digital. Nosotros queremos hablar de un concepto y de un modo de vida, y ese modo de vida es un modo grupal, actual y acompañado de la tecnología”, puntualiza el gerente.

Aunque la marca identifica un público objetivo entre los 14 y los 22 años, su objetivo principal es construir una propuesta que conecte por afinidad en una consumidora que se informa, descubre referentes y participa activamente en las conversaciones digitales.

YOYO CRECIÓ

La campaña ‘YOYO CRECIÓ’ ejemplifica esta nueva línea que, en palabras de su gerente, más que un cambio de comunicación representa una apuesta por ampliar el alcance de la marca entre las jóvenes colombianas.

“Es la reflexión de cómo nosotros podemos ampliar el uso de la marca en un segmento mucho más amplio, que es la mujer joven en Colombia. Hoy tenemos 156 tiendas en todo el país y creemos que esa amplitud nos va a permitir llevarle moda a las jóvenes colombianas, en un país donde no hay muchas marcas que atiendan el segmento juvenil”, comenta Restrepo.

Y para abordar este desafío, la respuesta de YOYO Jeans ha sido desarrollar una propuesta más urbana y contemporánea, sin abandonar su especialidad en el universo del jean.

A la par, la transformación del producto tiene un complemento en los espacios comerciales que están evolucionando gracias a la estrategia ‘YOYO 2.0’, con la que la empresa busca renovar 60 tiendas por año, para que en 2029 los 156 locales comerciales que están ubicados en más de 80 ciudades y municipios tengan una renovación para que las clientas se conecten con la moda a través de espacios más llamativos, con tecnología e inspirados en los gustos y tendencias.

“El año entrante esperamos renovar unas 60 tiendas; en el 2028 otras 50 o 60; y para el 2029 estaríamos ya con todos los formatos de las tiendas renovados en todo el país. Estamos haciendo una apuesta muy importante por la actualización de la marca en estos próximos tres años”, precisa el gerente.

De la moda a la expresión personal: así conecta YOYO con las nuevas generaciones

La relación de YOYO con sus consumidoras va más allá de las tiendas y las colecciones. Como parte de su evolución y de su apuesta por conectar con las nuevas generaciones, la marca creó YOYO SQUAD, una iniciativa que recorre diferentes ciudades del país para ofrecer a las jóvenes, espacios de aprendizaje, creatividad y expresión personal.

“Nosotros tenemos un ejercicio muy importante donde a través de talleres y experiencias participativas, las asistentes pueden descubrir y fortalecer su estilo propio, conocer herramientas para desenvolverse en el entorno digital, aprender sobre creación de contenido y explorar nuevas formas de expresión. Más que formar creadoras de contenido, el programa busca brindarles herramientas para desarrollar sus habilidades, potenciar su creatividad y reconocer aquello que las hace únicas”, explica Restrepo

Estos encuentros también representan una oportunidad para que YOYO escuche de primera mano a las jóvenes, conozca sus intereses, entienda sus formas de expresión y recoja aprendizajes que contribuyan a la evolución de sus productos, su comunicación y su propuesta de marca.

Con la mirada puesta en el futuro, YOYO Jeans no se conforma con la transformación actual y proyecta llegar a 200 tiendas en 2030, para consolidarse como la de mayor número de puntos de venta en el segmento juvenil del país. También, en 2027 iniciará su internacionalización con aliados para ampliar el mercado hacia Centroamérica y Sudamérica.

"Vienen muchos retos y cosas muy bonitas de poder seguir llevando la alegría de YOYO a muchos más municipios y rincones de Colombia. Tenemos una ambición de poder llegar a 200 tiendas al 2030. Eso ya nos daría una penetración muy importante y seríamos la marca con mayor número de tiendas en Colombia en el segmento juvenil. Entonces creo nos tenemos que enfocar en poder sacar esto adelante antes de seguir pensando en otras estrategias”, concluye Mauricio Restrepo, gerente de YOYO Jeans.