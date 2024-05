El coraje como bandera del foro de equidad de género más grande de Latinoamérica

Nadia Sánchez Gómez, ganadora del premio Mujer Cafam 2024, es la directora de la Fundación She Is y creadora del foro She Is Global Forum, considerado uno de los más grandes de América Latina en temas de equidad de género. Foto: Óscar Pérez

El Centro de Convenciones Playa Mayor de Medellín será el escenario para la sexta edición del She Is Global Forum, que se realizará los próximos 8 y 9 de agosto. Este evento es organizado por la Fundación She Is, que desde hace ocho años trabaja por las mujeres y las niñas en innovación, educación, emprendimiento y equidad de género.

Nadia Sánchez Gómez, directora de la Fundación y ganadora del premio Mujer Cafam 2024, explicó en entrevista con esta redacción las razones de tener al coraje como la bandera de esta edición del foro.

“El coraje es una palabra que distingue la cosmovisión de una mujer al ser mamá, hija, esposa, profesional y trabajadora. Además, las mujeres, las empresas y las organizaciones han tenido el coraje de atreverse y arriesgarse a implementar nuevas políticas en medio de un contexto complicado para la equidad de género, entonces embarca la fuerza y la tenacidad que se tiene para actuar en estos temas”, explicó.

Este valor del coraje será transversal a los tres ejes que maneja el foro: desarrollo sostenible, cambio climático y el sector STEAM, que agrupa las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas.

Durante esta edición del foro, se realizarán diferentes charlas y conversaciones con expertos de diferentes áreas para revisar, de forma autocrítica, los avances en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y la importancia del liderazgo femenino para su cumplimiento. Para ello, organizaciones sociales, sector público y privado, la academia y la población en general están invitados a participar en este foro —de forma gratuita y previa inscripción— para movilizar acciones y planes que tengan enfoque de género en relación con el desarrollo.

“El impacto más grande que va a tener el She Is Global Forum 2024 es que va a redefinir el desarrollo porque vamos a revisar esos objetivos, seguir movilizando a los tomadores de decisiones y convertirnos en el movimiento global más grande de la equidad de género”, señaló Sánchez en entrevista con esta redacción.

La toma de decisiones sobre economía del cuidado, flexibilidad laboral, visibilizar esas buenas prácticas para réplica y reflexionar sobre los espacios que aún no se ha abierto para la equidad de género, son algunas de las acciones concretas que se esperan para este foro de la Fundación She Is.

Lea también: El evento gratuito que busca fortalecer e incentivar el emprendimiento femenino

A lo largo de estos ocho años de trabajo y las seis ediciones del foro, se han tendido puentes con 80 países y más de 1.500 exponentes de todo el mundo han participado y compartido sus experiencias con más de 63 mil asistentes.

Reconocimiento al trabajo de las mujeres

Durante el She Is Global Forum se premiará a 20 mujeres de diferentes sectores como emprendimiento, marketing y liderazgo, defensa de los derechos humanos, paz, medio ambiente, sostenibilidad, entre otras. “Se distinguen a estas mujeres que están liderando práctica de equidad de género en sus áreas y que se convierten en esos roles a seguir”, señaló la organizadora. Junto a Pacto Global Red Colombia y representantes de ONU Mujeres, delegadas de la Fundación She Is, escogen a las galardonadas, que podrán postularse o ser postuladas, a través de este formulario hasta este jueves 30 de mayo.

También existirá un espacio llamado ”Innovation Tank”, que funciona como un ring o cuadrilátero de los sueños, donde las mujeres presentan de forma breve y contundente su proyecto. Allí se dan a conocer y participan para conseguir capital semilla, becas de estudio y lo necesario para fortalecer sus emprendimientos. Para participar en este espacio hay plazo de inscripción hasta este jueves 30 de mayo en este enlace.

En los dos días del evento, se contará con espacios de exposición y venta de productos para que las organizaciones participantes puedan fortalecer su red de aliados y negocios. Para Sánchez, todos estos espacios de visibilización, movilización y búsqueda de transformación de acciones hacen parte de esa ruta para posicionar la equidad de género en diferentes sectores e inspirar a las nuevas generaciones y a otros actores a replicar las buenas prácticas. “Los cambios y transformaciones para hablar de un mundo de equidad de género empiezan en estos espacios de discusión que generan ese llamado a la acción”, resaltó.