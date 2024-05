El evento gratuito que busca fortalecer e incentivar el emprendimiento femenino

"Las mujeres y niñas que han pasado por nuestra organización salen con inspiración y la capacidad de soñar e incidir en cada unos de sus territorios", dice Sánchez. Foto: Pexels

A Nadia Sánchez la vimos caminando, de un lado a otro, contando su experiencia, la propia, también la de la fundación que liderada llamada She is, la misma del programa “Ella es astronauta” (tiene una alianza con la NASA, en Estados Unidos) y que le acaba de labrar el camino para que se le reconociera como la Mujer Cafam 2024. Nadia, con un overol morado en medio de un escenario fucsia, el de Mompreneurs, hablaba de empoderamiento femenino, de cumplir sueños, de construir personalidades, de desarrollar una mejor sociedad cuando la equidad de género es evidente y todos competimos de igual a igual. Porque no todos en la carrera de la vida salimos desde la misma línea de partida.

Y ella, Nadia, junto con su fundación, ya tienen abiertas las inscripciones a su propio espacio, el Foro Global She Is 2024, donde aparecen el Innovation Tank y She Is Global Awards. Por eso, desde la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, hablamos con ella, para entender de qué se trata el espacio dedicado a lo que ella llama “coraje femenino”.

Tienen el Foro Global She Is 2024, el 8 y 9 de agosto, pero... ¿Cuáles son las inscripciones que cierran el 30 de mayo?

Hasta el 30 de mayo están abiertas las inscripciones para dos concursos: Innovation Tank y She Is Global Awards. El Innovation Tank es un espacio diseñado para que emprendedoras de Colombia y Latinoamérica compartan sus modelos de negocios en el gran ring de los sueños con un formato de elevator pitch, con tres minutos para exponer su modelo de negocios. Además, habrá escenarios dedicados a talleres y notas clave acerca de temas relevantes a su emprendimiento, innovación, manejo de marca, storytelling y negociación, eligiendo y premiando a las mejores. El requisito para la inscripción a este concurso es que el emprendimiento esté liderado por una mujer y puede estar en los sectores industrial, servicios, ambiental, artes, tecnología, ciencia, agropecuario o cualquiera que tenga impacto social, económico y ambiental. No tienen que estar constituidos en Cámara de Comercio y pueden aplicar niñas desde los 6 años, porque habrá una categoría especial infantil. También, universidades como la Javeriana, la universidad de Antioquia, el Centro de Estudios Superiores (CESA), universidad de La Sabana, entre otras, fortalecerán este espacio con sus conocimientos académicos. Para la inscripción al Innovation Tank se puede realizar a través del siguiente formulario: https://acortar.link/P5JFQv

El She Is Global Awards, que es la gran noche, alfombra morada, consiste en una emocionante y mágica gala, donde se reconocen y premian a las mujeres más destacadas de Colombia y de Latinoamérica, que están haciendo historia, cuyos aportes a favor de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer están dejando huella y además marcando el camino de las nuevas generaciones. ONU Mujeres y Pacto Global son los jurados en estos reconocimientos. Para inscribirse al She Is Global Awards puede ingresar al siguiente formulario: https://acortar.link/rg1QpL

Leí que van a ofrecer una serie de becas. ¿De qué se trata y para cuántas mujeres tienen cupos?

En el Innovation Tank se gestan alianzas estratégicas para que universidades entreguen becas de diplomados, cursos de extensión y con otros aliados se les ofrece a las ganadoras cursos de aceleración y potencialización de habilidades para el emprendimiento, marketing digital, estrategias de aceleración y fondeo. Se tiene un cupo total de 30 participantes. Todas recibirán cursos, formación, certificación de la participación y acceso a los workshops para sus organizaciones.

Entiendo que ofrecen capital semilla para emprendimientos. ¿Cómo es ese proceso y cómo aplicar? ¿De cuántos recursos estamos hablando? ¿Ese capital es condonable?

El Innovation Tank tiene por cada día del evento tres ganadoras. Estas son las que adquieren capital semilla en la edición 2024. Los premios están en promedio entre 1 millón y medio y 5 millones de pesos, según el lugar que ocupen en el podio. Las ganadoras son elegidas a partir de las 30 seleccionadas en el marco del Innovation Tank. Este concurso no funciona con capital condonable, porque esta modalidad no se maneja en el marco del evento.

Para quienes están leyendo esta entrevista: ¿cualquier persona está invitada a este evento? Si yo tengo un dinero que quiero invertir, ¿allí habrá espacios para esos contactos?

Este evento es de ingreso gratuito para cualquier persona con inscripción previa en el siguiente enlace: https://acortar.link/OIQoW2. Al contar con la presencia de diversos actores como son: la academia, el sector público, privado y organizaciones sociales dentro de un ecosistema se podrá encontrar la información necesaria para que un inversionista o emprendedor pueda acceder al conocimiento que requiera para su crecimiento y fortalecimiento. Cabe destacar que, este ecosistema está diseñado bajo un enfoque de género, por lo cual la población femenina en un rol de articulación será el centro de este evento.

Gracias a este tipo de eventos, ¿cómo están conectando a la población rural con los conocimientos STEAM?

A este evento asisten niñas y mujeres de poblaciones rurales, quienes reciben conocimiento sobre temas relacionados con las competencias STEAM. Además, en el concurso Innovation Tank tendremos el acompañamiento de diversas universidades como: la Javeriana, la Universidad de Antioquia, el Centro de Estudios Superiores (CESA), además de aliados institucionales de acuerdo a la temática del evento entre otras, que les aportarán a los emprendimientos rurales que se postulen en su fortalecimiento, por medio de su retroalimentación en el pitch elevator.

Son cientos las iniciativas de empoderamiento femenino con foco en el emprendimiento y el liderazgo. Ya, con lo que ustedes han logrado construir, ¿qué pasa en la vida de una mujer cuando pasa por este espacio?

Las mujeres y niñas que han pasado por nuestra organización y que han tenido la oportunidad de participar en este evento salen con inspiración y la capacidad de soñar e incidir en cada unos de sus territorios. Adquieren seguridad y les mostramos el camino para que puedan lograr autonomía económica y, con ello, rompemos círculos de pobreza familiar, prevenimos violencias basadas en género y contribuimos al desarrollo sostenible.

¿Qué tanta sororidad ha visto con este foro que organizan? ¿Qué tanto se concreta?

Hemos experimentado que alrededor de la asistencia al Foro muchas organizaciones de mujeres y de base comunitaria se unen para hacer presencia y replicar el conocimiento y mensajes significativos que quedan del Foro, el cual buscamos que no solo sea un evento y un momento, sino que se convierta en una plataforma viva para que quienes asistan compartan las experiencias y su aprendizaje y, que esta manera, la equidad de género y el desarrollo sostenible se conviertan en una cultura a nivel nacional e internacional.

¿Qué pasa cuando la emprendedora es mujer y, además, cabeza de hogar, en materia de impacto y resultados para familia, una vez recibe conocimientos y capital semilla para su negocio?

Cuando una mujer cabeza de hogar recibe conocimiento y empoderamiento, logramos que toda su familia y entorno se transforme. Lo cual contribuye a generar desarrollo sostenible y procesos de paz en los territorios.

Para el 8 y 9 de agosto ya será otro capítulo de la historia. ¿Qué esperan que aparezca en esa página escrita, principalmente, por lo que ustedes han llamado coraje femenino?

Esperamos que el coraje femenino sea reconocido como el catalizador que ha permitido en el país y en el mundo la dinamización económica. Además, este valor es el que ha permitido que las mujeres y las niñas, a pesar de ser las mayores afectadas con el cambio climático, hayan logrado generar capacidad de emprender y de contribuir desarrollo a sus territorios.

